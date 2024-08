En la City palpitan suba de acciones y bonos argentinos por inminente baja de tasas de la Fed

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tiene cada vez más incentivos para bajar las tasas de interés. De hecho, el mercado cree que la entidad dio un paso en falso la semana pasada al decidir no aplicar un recorte y postergar la decisión para la reunión del comité de política monetaria, que está pautada para septiembre.

Incluso, se especuló con que la Fed convocaría a una reunión de emergencia para tratar el tema y aplicar una baja en los rendimientos, luego de que los datos de actividad manufacturera y empleo generaran temores sobre una posible recesión económica, uno de los principales factores de la tensión financiera de los últimos días.

Si bien muchos analistas descartan un recorte anticipado y creen que la entidad esperará hasta septiembre, el mercado está alineado en la expectativa de que se vendrán bajas de tasas de interés. Se prevé un recorte de 50 puntos básicos y predomina la idea de que lo aplicará completo en esa reunión, aunque también se especula con que podría hacer en cuotas.

Cautela en el mercado

Un relajo de la política monetaria de la Fed, a priori, abre la puerta para que los inversores se dirijan hacia activos financieros de mayor riesgo, en busca de mejores rendimientos, como los que ofrecen en los mercados emergentes y fronterizos, como es el caso de la Argentina.

Sin embargo, tras los desplomes de los mercados globales que se registraron en las últimas jornadas, los inversores del mercado bursátil empezaron a alejarse de los activos riesgosos para posicionarse sobre otros que ofrezcan mayor seguridad, en un contexto de gran incertidumbre y volatilidad en todas las plazas.

En momentos de incertidumbre o señales negativas en los mercados, los inversores prefieren resignar rentabilidad a cambio de mayor seguridad. Cierran posiciones en inversiones de mayor riesgo para migrar hacia instrumentos de mayor calidad, movimiento conocido como fly to quality, lo que afecta a los precios de los activos emergentes.

Qué pasará con bonos y acciones

Los analistas de Clave Bursátil afirman que, a pesar del contexto de incertidumbre, una vez que la Reserva Federal inicie el ciclo de baja de tasas de interés lo lógico sería que los mercados emergentes, entre ellos, la Argentina, se vean beneficiados por una depreciación de la moneda estadounidense a nivel global.

"La baja de tasas no un factor único para un repunte de los activos. Justo esta semana no estamos en condiciones normales por lo que ocurrió con Japón, pero en condiciones normales una baja de tasas de la Fed sería alcista para los emergentes. No está asegurado que será alcista, pero es un factor positivo", afirman.

El efecto positivo, sostienen, vendría por el simple hecho de que al encontrar menos intereses en Estados Unidos los capitales tenderían a buscar rendimiento en otro lado. Además, al debilitarse el dólar, subirían los precios internacionales de las materias primas expresados en esa moneda.

Timing y forma, muy importante: cómo impactaría en Argentina

El economista Gustavo Ber considera que si el proceso de recortes de tasas se realiza de manera ordenada y se comunica bien, en el marco de una economía estadounidense que se desacelera gradualmente, a mediano plazo podría ser beneficioso para los activos de los mercados emergentes, incluidos los de la Argentina.

De acuerdo con Ber, un proceso de baja de tasas de manera ordenada implicaría que inicie en septiembre, no antes ni mayor a lo previsto. En este contexto, resalta, un recorte apresurado o superior a los 50 puntos previstos podría despertar preocupaciones en el mercado respecto a un peor de estado de la economía de ese país.

"Si el recorte de tasas se percibe que va por detrás de las expectativas del mercado o se origina a partir de un mayor riesgo de recesión, a corto plazo podría elevar la volatilidad y la aversión al riesgo global, lo que afectaría a los mercados emergentes y los activos domésticos", resalta el especialista.

Capital Markets Argentina coincide en que el efecto dependerá de la magnitud de las bajas de tasas y la forma en que se haga. Considera que lo ideal para los emergentes sería un recorte de 75 puntos, distribuidos en tres partes de 25 puntos en cada reunión de la entidad entre septiembre y marzo, que sería percibido como un proceso normal.

En cambio, advierte, un recorte de ese mismo nivel pero realizado de manera abrupta implicaría que el banco central estadounidense estaría viendo un freno importante en la economía, con riesgo recesivo, lo que encendería las alarmas y afectaría tanto a los activos de los países desarrollados como a los emergentes.

"Una medida de esas características daría a pensar que la Reserva Federal está percibiendo que una recesión económica en Estados Unidos está cerca. La desaceleración o caída de la economía norteamericana implica menor consumo de materias primas y los países emergentes son grandes productores de materias primas, por lo que se verían afectados", destaca la sociedad de Bolsa.