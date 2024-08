Reservas bajo presión: el BCRA sostiene el saldo positivo pese a la creciente demanda de dólares

En la segunda rueda de la semana, el dólar blue arranca este martes sin cambios, a $1.355 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.285; mientras que el dólar MEP opera en $1.285.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentra navegando en aguas turbulentas, enfrentando una compleja coyuntura económica marcada por la escasez de reservas internacionales, la brecha cambiaria y la incertidumbre sobre el futuro del tipo de cambio oficial. En las últimas semanas, la autoridad monetaria ha mostrado cierta mejora en su desempeño en el mercado único y libre de cambios (MULC), logrando incluso acumular un saldo positivo en las intervenciones. Sin embargo, esta aparente calma esconde una realidad más compleja y desafíos que podrían comprometer la estabilidad financiera en el corto plazo.

Según los expertos consultados, la reciente mejora en la performance del BCRA se explica principalmente por una disminución de la demanda privada de dólares, impulsada por una menor presión por pagos de deuda de corporativos y provincias, así como por la importación de energía. A su vez, la oferta de divisas por parte de los exportadores se ha visto afectada por la caída en los precios internacionales de las commodities.

No obstante, los analistas advierten que esta situación podría ser transitoria y que existen varios factores que podrían revertir esta tendencia positiva. Entre ellos, destacan la posibilidad de un aumento de la demanda de importaciones ante una eventual devaluación del peso, la incertidumbre generada por el nuevo régimen de importaciones y la falta de financiamiento externo.

La expectativa de un blanqueo de capitales exitoso se presenta como una de las principales apuestas del gobierno para aliviar la presión sobre las reservas internacionales y estabilizar el mercado cambiario. Sin embargo, los expertos advierten que el éxito de esta medida dependerá de diversos factores, entre ellos, el nivel de confianza de los inversores y la efectividad de los controles cambiarios.

En este contexto, el BCRA se enfrenta a un desafío crucial: lograr conciliar la necesidad de acumular reservas internacionales con la demanda de dólares por parte de los agentes económicos. Cualquier decisión que tome la autoridad monetaria tendrá un impacto significativo sobre la economía y la estabilidad financiera del país.

En las próximas semanas, será fundamental seguir de cerca la evolución del mercado cambiario y las medidas que adopte el gobierno para enfrentar esta compleja situación. Los analistas coinciden en que la incertidumbre continúa siendo elevada y que cualquier cambio en el escenario económico global o interno podría generar volatilidad en el tipo de cambio y afectar las expectativas de los inversores.

Mejora la performance del BCRA en el MULC

Para la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones, la autoridad monetaria finalizó la semana pasada vendiendo u$s24 millones el lunes, pero revirtió esta tendencia en las últimas cinco ruedas al adquirir u$s145 millones. Desde mediados de julio que no hilvanaba cuatro ruedas consecutivas de compras. De esta forma, cerró la semana con un balance positivo de u$s86 millones, lo que contrasta con el rojo de u$s147 millones de la semana anterior.

En este sentido, comentaron que el BCRA haya pasado de vendedor neto en las últimas tres semanas a comprador se explica por una menor demanda privada que más que compensó la caída en la oferta de los exportadores.

"Nuestro proxy de demanda privada se desaceleró desde un récord de la gestión Milei de u$s321 millones el 31 de julio (media móvil cinco días) a u$s201 millones el viernes, mientras que la liquidación de los exportadores cedió desde un pico de u$s245 millones a u$s178 millones", detallaron.

Para el bróker, esta dinámica está explicada porque la demanda privada se habría apaciguado por una menor presión por pagos de deuda de corporativos y provincias y la importación de energía. En tanto, la oferta tendría bajos incentivos a liquidar a medida que se cumplen las precondiciones para salir del cepo y se acrecienta la expectativa de que suceda en algún momento del segundo semestre.

"Sin embargo, el desplome del precio internacional de la soja (-15%) y maíz (-8%) desde el pico de julio contribuye a que la liquidación del agro traccione, lo que modera el efecto anteriormente mencionado", señalaron.

Expectantes por el blanqueo

De acuerdo con el bróker Cohen, la tensión entre las reservas internacionales y la brecha cambiaria persiste, dado que, aunque el BCRA logró comprar divisas en las últimas ruedas, el contexto general indica una mayor demanda de dólares y una menor liquidación de exportaciones, lo cual complica la acumulación de reservas.

"A esto se suma la reciente caída en los precios de las materias primas agrícolas, que agrava el panorama externo. Por el momento, el gobierno no ha esterilizado los dólares comprados entre abril y junio, lo que ha aliviado parcialmente la presión sobre las reservas, mientras que la brecha cambiaria ha mostrado una leve tendencia a la baja", indicaron.

Sin embargo, explicaron que con un saldo comercial que probablemente se torne más negativo y sin la entrada de financiamiento externo, la estrategia del gobierno se centra en un blanqueo "exitoso" que pueda suavizar el trade off entre reservas y brecha.

"Sin el "comodín" del aumento de encajes en moneda extranjera que se da a principios de cada mes, las reservas internacionales cayeron en u$s 178 millones y cerraron la semana con un stock bruto de u$s 27.392 millones mientras que las netas quedaron con un saldo negativo de casi u$s 3.600 millones, que se extiende a u$s 5.500 millones al considerar los vencimientos corrientes de los BOPREAL", señalaron.

Mejora la performance del BCRA, pero sigue la alerta

Para PPI, a pesar de esta mejora en la dinámica del MULC de cortísimo plazo, al tomar mayor perspectiva vía la media móvil de veinte ruedas, el BCRA mantiene un saldo prácticamente neutro en el mercado oficial, lo cual implica oferta y demanda privada (administrada) en equilibrio.

"Es decir, a diferencia de la última semana, no hay excedente de dólares para que compre el BCRA y, menos aún, para que compre el Tesoro con el superávit fiscal. Precisamente, la demanda privada permanece en máximos de la administración actual, a la par que la oferta se ubica cerca de mínimos", detallaron.

Al respecto, indicaron que, si bien el BCRA pudo mejorar su performance en el mercado oficial en la última semana, la perspectiva hacia adelante es desalentadora. En el cortísimo plazo, posiblemente se acelere la demanda privada producto de pagos de ONs y provinciales que restan en agosto. En septiembre, el nuevo régimen de importaciones se solapa con el viejo, lo que llevará a que puedan requerir acceso al mercado oficial más de 100% del flujo de las importaciones.

"Esta presión será incluso mayor en octubre y noviembre por cómo fue diseñado el esquema. Si no hay cambios en el frente cambiario, el BCRA volverá a ser vendedor neto en el mercado oficial. Ante una creciente demanda privada autorizada y la expectativa de que la oferta no se acelere de estos niveles, sus ventas serían de mayor cuantía que las exhibidas en junio (-u$s85 millones en total en el mes) y julio (-u$s180 millones)", concluyeron.

Salida del cepo sin devaluación

De acuerdo con un informe de la consultora de Fernando Marull y asociados (FMyA), en el caso de que no haya devaluación, el dólar oficial queda en un nivel históricamente bajo: para octubre llegaría a $900 equivalente a pesos de hoy, el nivel más bajo desde abril de 2017.

Por lo que, si además se baja el impuesto PAIS va a haber un salto de importaciones, donde: por un lado, va a haber empresas que van a esperar a importar en octubre para que le baje el costo 10%; y, por el otro, ya desde agosto en los pagos impacta el "efecto 2 cuotas".

"Estos dos efectos pueden llegar a costar u$s1000 millones de mayores importaciones en octubre. ¿Cómo se compensa? La apuesta del Gobierno es menores pagos de energía y entrada de dólares del Blanqueo y de Organismos Internacionales. Parece que lo tiene", indicaron.

Por otro lado, señalaron que, si no alcanza, no descartan que reduzcan el 20% de Dólar Blend (exportador) a 10% o 0%. Si, en cambio, la baja de PAIS es con devaluación compensadora, no hay grandes impactos en importaciones, pero si pueden subir exportaciones (asumiendo que se mantiene el Blend de 20%).

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1355 para la venta y a $1335 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.285; mientras que el dólar MEP opera en $1.285.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $958.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $939,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.532,80.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 44%

• CCL: 37%

• MEP: 37%