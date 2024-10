Frente al temor de ser investigado por AFIP, muchas personas prefieren tener su dinero en cuentas que el fisco no pueda rastrear

AFIP es el terror de muchos comerciantes y negocios. Si bien es ilegal y no es justificable, muchos contribuyentes señalan que, de pagar todo en tiempo y forma, deberían cerrar sus empresas, ya que no les deja margen de ganancia. En este punto, es muy común que utilicen una billetera virtual que no pueda ser controlada por el fisco.

De hecho, el reciente blanqueo se da en un marco en el que el Gobierno busca captar esos fondos y reforzar las arcas del Banco Central, entre otras cuestiones.

¿Cuáles son y por qué AFIP no controla determinadas billeteras virtuales?

Para que una billetera virtual no sea controlada por AFIP, debe estar radicada en el exterior y no tener un convenio de intercambio de información con Argentina. Dentro de estas se encuentran las siguientes:

Wise

Neteller

Skrill

Payoneer

PayPal

Se trata de una de las plataformas de pagos en línea más populares a nivel global, utilizada para enviar, recibir dinero y hacer compras. Además, se integra con diversas tiendas en línea, por lo que se puede usar desde Argentina para comprar productos importados.

También suele ofrecer protección al comprador y seguridad en las transacciones. Con respecto a las comisiones, pueden llegar a ser elevadas, además de que se pierde un gran porcentaje si se quiere transformar en dinero en efectivo.

Siempre que la cuenta esté radicada en Estados Unidos, AFIP no puede controlar los fondos que se encuentran depositados en ella.

Wise

Anteriormente conocido como TransferWise, Wise se posicipnó en los últimos años como una de las opciones más económicas para realizar transferencias internacionales de dinero. En Argentina es muy utilizada por los usuarios que trabajan para el exterior y buscan cobrar sus ingresos.

Las comisiones son claras y generalmente más bajas en comparación con otros servicios. En pocas palabras, es una excelente opción para freelancers y pequeñas empresas que trabajan a nivel global.

Neteller

Se trata de una cartera digital o e-wallet que permite realizar pagos y transferencias en línea. Es muy común en la industria del juego en línea y las apuestas deportivas.

Si bien es utilizado principalmente en estos sectores, también se emplea para transferencias personales y compras. La empresa permite enviar y recibir dinero en diferentes monedas y ofrece la posibilidad de utilizar criptomonedas.

Sin embargo, a pesar de su conveniencia y rapidez en las transacciones, cobra comisiones por retiros y conversiones de divisas.

Skrill

Ofrece la posibilidad de realizar pagos, enviar y recibir dinero, como también manejar múltiples monedas en una sola cuenta. También permite la compra y venta de criptomonedas directamente en su plataforma.

Al igual que Neteller, cobra comisiones por ciertas transacciones, como retiros a cuentas bancarias o conversiones de divisas, lo que puede aumentar los costos para los usuarios que realicen múltiples transacciones internacionales.

Payoneer

Payoneer se trata de una de las plataformas financieras globales más importantes del mundo. Esta app ha sido diseñada principalmente para freelancers, profesionales autónomos y empresas que necesitan recibir pagos de clientes internacionales.

En la actualidad, ofrece una tarjeta de débito prepaga Mastercard que permite a los usuarios acceder a sus fondos fácilmente y retirarlos en cajeros automáticos desde Argentina o utilizarlos para compras.

Cabe recordar que esta plataforma también permite la transferencia de fondos a cuentas bancarias locales en más de 150 países. Aunque sus tarifas son competitivas, aplica comisiones adicionales para ciertos retiros y conversiones de divisas.

Debido a que AFIP no puede controlar los fondos de esta billetera virtual, sumado a su facilidad para cobrar dinero proveniente de clientes del extranjero, con soporte en múltiples monedas.