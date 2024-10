El ataque de Irán sobre Israel con más de 200 cohetes sumó más tensión en el conflicto de Medio Oriente, pone en alerta no solo al mercado financiero mundial, sino también al argentino. Al respecto, analistas consultados por iProfesional detallan cómo puede impactar localmente y cuáles pueden ser las alternativas de inversión nacionales que pueden verse beneficiadas en este momento.

Al respecto, el consenso de los expertos es que se deberá seguir con atención cómo será la evolución de la escalada del conflicto en los próximos días, para saber la profundidad que puede alcanzar y calcular cuánto pueden verse impactados los mercados.

Un dato clave es que la gran cantidad de misiles lanzados por Irán sobre casi todo el territorio israelí al principio causó cierto pánico y desconcierto internacional por las consecuencias que podría haber causado, pero con el paso de los minutos y al comprobarse la efectividad del sistema defensivo de Israel, y los escasos daños ocasionados, cierta tranquilidad volvió al mercado.

Incluso, a nivel doméstico, el principal índice de acciones de empresas líderes, el Merval de Buenos Aires, subió 1,8%.

Y las compañías argentinas que cotizan en Nueva York finalizaron la jornada del martes en su gran mayoría en positivo, con subas que llegaron a superar el 3% en dólares, como fueron los casos de Telecom y Central Puerto.

Ahora bien, en Estados Unidos, los principales índices bursátiles cerraron en negativo este martes, donde se destacó la baja del Nasdaq Composite, que cayó 1,5%. Luego se ubicaron el S&P 500 (-0,9%) y el índice Industrial Dow Jones, que bajó 0,4%.

"Al conflicto bélico se le sumaron malos datos de la economía americana, sin embargo, los tres índices bursátiles de Estados Unidos, si bien terminaron del lado negativo, recortaron la baja inicial, y terminaron mejor que como arrancaron. En cuanto a lo local, la mayoría de los ADRs terminaron en positivo con guarismos importantes. Se destacó la deuda local", grafica a iProfesional Juan Diedrichs, analista de Capital Markets.

En ello coincide Fernando Baer, economista de Quantum, la consultora de Daniel Marx, al afirmar que, en principio, puede verse "algo del conflicto" en los precios de los commodities, en especial, en el petróleo. "Si escala de manera considerable el conflicto, podrían evidenciarse complicaciones en suministros, afectando cadenas de valor. Pero creo que en esta etapa no deberíamos ver un escalamiento considerable", reflexiona a este medio.

Impacto en Argentina del conflicto en Medio Oriente

El punto a tener en cuenta para evaluar el impacto directo que puede traer en Argentina es el de una suba de un rubro puntual a raíz del conflicto en Medio Oriente. Se trata del petróleo, cuyo índice aumentó 1,5% en dólares el martes en Wall Street, y puede beneficiar a algunas empresas nacionales vinculadas a este sector.

De hecho, por ejemplo, en la última jornada, las acciones de YPF subieron 2,2% en dólares en Nueva York y 2,4% en el Merval de Buenos Aires.

"Hay que ver la profundidad que toma el conflicto, porque lo primero se vió que actuó como refugio el oro, que pegó un salto su precio, pero después, cuando se vieron que las consecuencias fueron más leves de lo pensado, achicó un poco la caída. En el petróleo y en los bonos del Tesoro americano es donde se observó una suba de precios porque suelen ser un refugio para el inversor", detalla a iProfesional Rubén Pasquali, analista de mercados de Fernández Laya.

Respecto a cómo puede impactar el conflicto en Medio Oriente en Argentina, la coincidencia de los expertos es que se deberá ver el desarrollo del conflicto.

"Si tengo en cuenta lo ocurrido en el pasado con los conflictos de Israel y sus vecinos, no debería ocurrir nada grave, más allá de un poco de volatilidad más alta por unos días", sentencia Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil.

En la misma línea, Isaías Marini, economista de Consultatio inversiones, opina: "Hasta ahora, en lo que va desde el inicio del conflicto en Medio Oriente desde hace casi un año, no hemos visto respuesta demasiado significativa en el precio internacional del petróleo. Dependerá de si la situación escala aún más a raíz de lo sucedido este martes".

En principio, sostiene que una suba del precio del petróleo podría incidir de hecho "positivamente sobre el valor de las exportaciones argentinas, como las de energía y commodities agrícola, "pero una escalada mayor podría tener efectos negativos en los mercados mundiales difíciles de predecir".

Al respecto, Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum, también detalla que en Argentina "puede impactar positivamente por el lado del petróleo y las empresas relacionadas al sector, pero para que eso suceda se debería ver una escalada mucho mayor".

Así, las compañías vinculadas a Vaca Muerta son las que tienen potencial a subir de precio si el conflicto se profundiza, como son los casos de YPF y Vista Energía.

"Argentina está un poco descolgada del mundo porque todavía no somos País Emergente, por lo que todavía no tenemos muchas inversiones de afuera, sino que son más que nada especulativas. Igualmente, nos puede beneficiar, en tanto y en cuanto, levante el precio del petróleo, que es uno de los principales sectores domésticos de inversión. Así, todo lo relacionado con Vaca Muerta puede ser positivo, y después hay que ver cómo sigue todo. Pueden levantar acciones de energía, por eso me gustan YPF, Vista y Pampa Energía", completa Pasquali.

Para tener una idea de cuánto pueden subir de precio, Joaquín Arregui, socio de la Consultora Extensio y asesor financiero, grafica: "Por crisis anteriores, en Estados Unidos hubo en otros conflictos similares subas promedio de 5% a 7% en dólares en varias empresas del sector, y el precio del petróleo puede avanzar 10%. Lo mismo, con otros conflictos bélicos, las empresas vinculadas al oro pueden también verse beneficiadas, como Barrick Gold. Y las perjudicadas serían empresas de turismo y aviación".

Y agrega Repetto: "En caso de profundizarse negativamente este conflicto, y si provoca mucho temor que aliente un mayor vuelo a la seguridad, podría pegarle al equity y los bonos argentinos".