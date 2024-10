Luego de que YPF bajara el precio de la nafta y el gasoil hasta un 2%, la cotización internacional del petróleo saltó con fuerza a raíz del ataque de Irán a Israel. Este nuevo escenario supone una presión extra al valor que pagan los usuarios en el surtidor, ya que otras petroleras todavía no replicaron el movimiento de la firma de mayoría estatal.

Este martes, YPF bajó un 1% el precio de la nafta y del 2% en el gasoil, la que se trató de la primera baja en más de cinco años. Un movimiento que podría revertirse: es que, tal como señaló su presidente Horacio Marín al anunciar la rebaja en el precio, "si el precio del crudo internacional sube, el precio de los combustibles localmente va a subir".

A partir del ataque a Israel, cotización del Brent (de referencia para Argentina) subió 3,7% y el WTI también trepó 3,7%, luego de alcanzar alzas de hasta 5% en la jornada.

Subió el precio del petróleo: qué puede pasar con la nafta

Al anunciar la rebaja en el precio de los combustibles, que rige desde este 1 de octubre, el presidente y CEO de YPF Horacio Marín señaló: "Quiero realizar un acuerdo justo con los consumidores. Nadie tiene que subsidiar a nadie. Ni nosotros a los consumidores ni los consumidores a nosotros. En consecuencia, si el precio del crudo internacional sube, el precio de los combustibles localmente va a subir. Si el precio baja, vamos a bajar".

"De esta manera, la compañía mantiene un precio justo en sus combustibles que refleja las condiciones del mercado internacional y local y la evolución de costos asociados a la producción de combustibles", agregó YPF en un comunicado, en el que resaltó que se tomó la decisión de bajar los precios "fundamentalmente, en el marco de una caída de la cotización internacional del crudo Brent que forma parte de la estructura de precios de todos los combustibles a nivel mundial".

"En los últimos 8 meses, YPF encontró un equilibrio entre los precios internacionales y los precios locales en surtidor que permite, de ahora en más, que estos últimos se suban o bajen en función de valor del crudo Brent y la evolución de los componentes de costo local", concluyó.

Esto quiere decir que, si bien no hay certezas al respecto, la suba en el precio de la cotización internacional podría derivar en un futuro aumento. Es que, a este valor, se le debe sumar los incrementos de los impuestos a los combustibles, que vienen subiendo un 1% mensual, y la devaluación del tipo de cambio que trepa al 2% mensual, más los costos en las operaciones.

Los precios internacionales del petróleo habían estado presionados a la baja debido a las preocupaciones sobre el débil crecimiento económico global y el exceso de oferta de crudo en el mercado.

Cómo quedaron los precios de YPF, tras la baja en los combustibles

Tras la baja de precios confirmada por YPF, los valores para octubre quedaron conformados de esta manera:

Súper: 1246.31 ($12,58 menos)

Gasoil: 1.040,64 ($21,22 menos)

1.040,64 ($21,22 menos) Premium: 1.337.76 ($13,51 menos)

Desde YPF, esperan que Axion, Shell -Raízen- y Puma repliquen la decisión, aunque la reciente suba en la cotización internacional del petróleo conspira contra ello.

"El precio del combustible depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así tampoco cuando suba nosotros no podemos subir el precio de combustibles porque si no hay una subvención de YPF a los usuarios. El precio del barril bajó u$s10 y la última semana subió u$s4. Estamos analizándolo y te prometo que la semana que viene vamos a tener una definición", explicó Marín en una entrevista reciente.

Marín, además, anunció que la compañía continuará con la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) en Río Negro, más allá de un eventual retiro de la petrolera Petronas del proyecto.

"En ese momento, Petronas tiene la opción de continuar o no con el proyecto. Hay que desdramatizar la situación, son decisiones empresarias", dijo Marín en declaraciones radiales.

El titular de la empresa argentina dijo: "No tengo información sobre cuál sería la decisión de Petronas. Es una de las mejores empresas de GNL del mundo y estamos trabajando muy bien con ellos".

Pero, "si Petronas no continúa, YPF va a seguir adelante. Es un proyecto que tiene mucho interés (y que) no depende exclusivamente de Petronas. Pueden ingresar otras compañías".