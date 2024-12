Con el cobro del aguinaldo ahora en diciembre, aquellos trabajadores que tienen la posibilidad de ahorrar ese dinero, se le abren distintas oportunidades de inversión. En especial, las recomendaciones de los analistas apuntan a aprovechar las atractivas tasas de interés en pesos, que superan a la inflación y le ganan por varios puntos porcentuales al avance del dólar libre. Además, existen otras alternativas, como CEDEAR, algunas acciones, obligaciones negociables (ON) y bonos en distintas monedas.

El principal punto a tener en cuenta es determinar cuál es el tiempo de exposición y el grado de riesgo al que se pretende estar expuesto.

En resumidas cuentas, las recomendaciones de los expertos están sustentadas en instrumentos con un horizonte de corto plazo, es decir, para pensar en una renta para los próximos meses.

"El aguinaldo representa una gran oportunidad para tomar decisiones financieras estratégicas. Invertirlo de manera inteligente puede marcar la diferencia entre conservar el valor del capital y hacerlo crecer. Por eso, la diversificación es la clave para proteger y maximizar el rendimiento del aguinaldo", sostienen desde Balanz.

En este sentido, José Bano, economista y analista bursátil, acota: "Hoy mantener una inversión en pesos está genial porque hace un año, o más, la recomendación era comprar dólares billetes. Ahora no sucede eso porque hay muy buenas tasas en pesos y estabilidad, incluso, se puede aprovechar para comprar en cuotas e invertir el dinero sobrante".

Esto es facilitado por una inflación que se ubica en el 2,7% mensual con tendencia a la baja en el tiempo, y en un precio de dólar que se encuentra planchado.

En qué invertir con el aguinaldo

Las principales inversiones conservadoras propuestas por los analistas para destinar el aguinaldo se vinculan a distintos títulos públicos, en su mayoría nominados en pesos, aprovechando que las rentas ofrecidas superan al dólar e inflación.

"Hoy existen dos instrumentos sencillos y bastante parecidos a un plazo fijo, ya que permiten retirar el dinero cuando se desea. Es decir, no se precisa tener los fondos 30 días encajados. Hablo de las Letras de Capitalización (Lecaps) en pesos y los bonos CER, que ajustan por inflación. Los dos, en renta total, arrojan un escenario de renta mensual de 3% en el plazo corto y las Lecaps más largas (a 10 meses) otorgan 2,7% mensual. Por lo que si se considera que la inflación estará en este nivel para abajo, ayudará a ganar más, y el rendimiento será positivo en todo ese periodo", resume Bano a iProfesional.

Por el lado de los bonos CER, indica que en este caso no se "juega" a que la tasa de interés sea mayor a la inflación como ocurre con las Lecaps, porque este instrumento ya cubre respecto al índice de precios al consumidor (IPC) y "siempre le gana".

Por ejemplo, un bono emitido al 2026 (TX26), que es "uno de los que más me gusta, rinde inflación más un plus de 8% anual, por lo que no importa la inflación argentina, ya que le gana por ese adicional. Son inversiones tranquilas y no volátiles", concluye Bano a iProfesional.

Por el lado de Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, en base al contexto actual del país, recomienda una cartera diversificada en bonos Badlar y Obligaciones Negociables (ON).

"De esta forma, se cubre un rendimiento superior al 3% por mes en base a los bonos Badlar, como el de Provincia de Buenos Aires al 2025 (PBA25) o el de la Ciudad de Buenos Aires al 2028 (BDC28)", ejemplifica.

En tanto, desde el lado de las Obligaciones Negociables (ON), ahí son en dólares y se logra obtener un rendimiento en moneda estadounidense del 8% anual.

"Últimamente, se emitieron nuevas obligaciones ley extranjera a tasa atractiva, como la de Edenor (DNC7D) y la de YPF (YFCJD)", dice Castro.

Y recomienda: "De estos cuatro papeles mencionados, dividiría en partes iguales el aguinaldo en cada una de ellas (25%). Es una buena cartera diversificada ante la incertidumbre de los próximos meses en relación con la inflación y al tipo de cambio".

Cartera de inversión conservadora de bonos Badlar y obligaciones negociables (ON).

En cuanto a Obligaciones Negociables, también las proponen desde Balanz por sus rendimientos estables en dólares. Por eso, para perfiles conservadores o moderados que buscan ingresos predecibles, sostienen que "son una gran opción".

Por ejemplo, proponen la ON de Pan American Energy (PN37O), que ofrece una tasa del 6,25% anual en dólares con amortización al vencimiento, ideal para quienes priorizan la seguridad. En tanto, la ON de Telecom (TLCMO), con una tasa del 9,50% anual y pagos semestrales, "combina estabilidad con un retorno más elevado, ajustándose a perfiles moderados".

CEDEAR y acciones de empresas para invertir

Para ahorristas un poco más expuestos al riesgo, las recomendaciones se sitúan en acciones de empresas argentinas de sectores atractivos y en Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEAR), que son fracciones de empresas mundiales e índices que se pueden comprar localmente en pesos.

"Hay un consenso entre los analistas de que 2025 será un año positivo para la economía local. De cumplirse esta proyección, las entidades financieras y las compañías vinculadas a los sectores de energía y construcción se verían beneficiados por la recuperación, con grandes márgenes de ganancias", afirma Mariano Temperini, líder de equipo de Banca Digital de PPI.

En este contexto, menciona que YPF, Pampa Energía (PAMP), Vista (VIST), Banco Macro (BMA), Loma Negra (LOMA) e IRSA son algunas de las empresas del panel líder que hoy "estamos recomendando, si hablamos de renta variable".

En tanto, desde Balanz sugieren también los CEDEAR porque son una de las alternativas "más atractivas para quienes buscan acceso a las principales compañías internacionales desde Argentina, donde con una inversión inicial accesible el inversor puede diversificar su portafolio invirtiendo en gigantes como Tesla, líder en movilidad eléctrica, o Qualcomm, referente en tecnología 5G y proveedor de grandes marcas. Estas opciones son ideales para perfiles audaces que buscan exposición a sectores de alto crecimiento, con un horizonte de inversión de largo plazo".-