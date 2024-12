En la primera rueda de la semana, el dólar blue se vende con una suba de veinte pesos, a $1.075 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cae y se negocia a $1.066, lo mismo que el dólar MEP, que opera en $1.046.

El horizonte económico argentino para 2025 se presenta como un equilibrio delicado entre los avances logrados en 2024 y los retos que plantea el nuevo año. Las administraciones de Javier Milei han capitalizado la confianza de los mercados a través de un sólido compromiso fiscal y monetario, logrando reducir la inflación, estabilizar el tipo de cambio y fortalecer los precios de los activos financieros. Sin embargo, la mirada de los analistas de la City coinciden en que el próximo año será clave para consolidar esta tendencia y evitar potenciales riesgos de desestabilización.

Por un lado, fuentes de mercado relevadas por iProfesional resaltan los logros económicos recientes, como la disminución del riesgo país, el crecimiento de las reservas brutas y la mejora en los indicadores macroeconómicos fundamentales. Desde su perspectiva, la clave del éxito ha sido la disciplina fiscal y el fortalecimiento de la confianza tanto de los consumidores como de los mercados, generando un círculo virtuoso de estabilidad y crecimiento. No obstante, Cohen advierte sobre desafíos estructurales, como la apreciación cambiaria y la necesidad de sostener las reservas netas en terreno positivo.

Por otro lado, los expertos enfatizan la importancia del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como eje central del 2025. Aunque reconoce la reducción de las probabilidades de default y el impacto positivo de proyectos estratégicos en sectores como energía y minería, señala que el déficit de financiamiento externo será un tema crítico. Las negociaciones con el FMI, que incluyen solicitudes de mayores desembolsos iniciales y flexibilización en la intervención cambiaria, serán determinantes para garantizar la estabilidad del programa económico.

En este contexto, 2025 se perfila como un año de definiciones para la economía argentina, donde el éxito dependerá de la capacidad del gobierno para mantener el equilibrio entre la confianza de los mercados, la gestión de riesgos estructurales y la implementación de reformas clave.

Optimismo y desafíos para 2025

La sociedad de bolsa Cohen ha compartido un análisis alentador sobre la evolución económica de Argentina en 2024, destacando los resultados positivos de la gestión económica de Javier Milei. Según Cohen, los avances en materia fiscal, cambiaria y de confianza del mercado reflejan un escenario optimista, aunque no exento de desafíos para 2025.

Los meses de octubre y noviembre marcaron un período excepcional para el mercado local. El índice Merval alcanzó los 2.000 puntos, el riesgo país cayó a 750 puntos básicos, y la brecha cambiaria se comprimió significativamente. Este rally no es meramente especulativo; Cohen atribuye estos logros a un progreso concreto en los fundamentos macroeconómicos, impulsado por una estricta disciplina fiscal y monetaria.

El "ancla fiscal", con la continuidad del superávit primario, se consolida como un pilar de confianza para los inversores. Este enfoque ha permitido reducir la inflación mensual por debajo del 3% en octubre, una cifra que parecía inalcanzable hace solo un año. La estrategia de combinar un control cambiario con una política fiscal rigurosa ha sido clave para estabilizar el escenario económico.

Perspectivas económicas 2025

Según el análisis de Max Capital, la administración de Javier Milei enfrenta un año clave en 2025, donde el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se perfila como el eje central de las políticas económicas. Aunque los mercados han mostrado confianza en el compromiso del gobierno y en su plan fiscal, los desafíos de financiamiento externo y sostenibilidad económica marcarán la agenda.

El bróker destaca que, tras un rally sostenido en 2024, los precios de los activos argentinos han alcanzado una relativa estabilidad. Las probabilidades de default entre 2025 y 2027 se han reducido a menos del 15% hacia finales de 2027, un indicador de la confianza de los inversores en la dirección económica. Este avance se ha apoyado en un ciclo virtuoso de acumulación de reservas, reducción de la brecha cambiaria y medidas como el blanqueo fiscal, que han reforzado la credibilidad del plan económico de Milei.

No obstante, para 2025 se anticipa un déficit de financiamiento externo, lo que pone presión sobre el gobierno para atraer recursos adicionales. Según Max Capital, las expectativas están puestas en los proyectos RIGI, que buscan canalizar inversión extranjera directa hacia sectores estratégicos como energía y minería. Hasta ahora, se han comprometido alrededor de u$s 6.000 millones para el próximo año, aunque los flujos netos de importaciones de estos proyectos alcanzarían solo u$s 2.000 millones.

Dinámica cambiaria y reservas: luces y sombras

El Banco Central (BCRA) ha logrado acumular compras netas por u$s 3.500 millones desde septiembre, gracias al impacto positivo del blanqueo de capitales y la anticipación de los exportadores ante posibles cambios normativos. Sin embargo, las reservas netas aún muestran un saldo negativo de u$s 4.000 millones, un tema que Cohen señala como un riesgo estructural.

Aunque las reservas brutas han aumentado, el cumplimiento de pagos al FMI y otros organismos ha limitado su crecimiento neto. A pesar de estas restricciones, el gobierno ha garantizado los fondos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda en enero de 2025, lo que genera confianza en su capacidad de manejo financiero.

Cohen resalta que la confianza tanto del mercado como de los consumidores se encuentra en niveles elevados, formando un círculo virtuoso que respalda la implementación de reformas graduales. La estabilización de la inflación y el tipo de cambio refuerzan esta confianza, permitiendo a la administración Milei avanzar en su agenda económica sin generar mayores tensiones sociales ni políticas.

Riesgos y oportunidades para 2025

De cara a 2025, Cohen identifica varios desafíos y oportunidades:

Apreciación cambiaria: la estabilidad cambiaria podría afectar la competitividad externa, presionando la cuenta corriente. Estructura de deuda: aunque el crecimiento de la deuda local ha sido moderado, será clave monitorear su sostenibilidad ante posibles fluctuaciones del tipo de cambio. Impulso importador: la eliminación del Impuesto PAIS y del blend exportador en enero podría intensificar las importaciones, aumentando la presión sobre las reservas.

Por otro lado, estimaron que el carry trade, que ha ofrecido retornos positivos en dólares, seguirá siendo una herramienta atractiva en el corto plazo, siempre que la brecha cambiaria se mantenga controlada. Los expertos de la sociedad de bolsa concluyeron que la economía argentina muestra un panorama alentador para 2025, con una base sólida gracias a las políticas de Milei.

No obstante, señalaron que será crucial gestionar cuidadosamente las reservas y continuar con las reformas para mantener el equilibrio alcanzado. Si bien los desafíos son significativos, el equipo económico tiene las herramientas para enfrentarlos, y el mercado sigue respondiendo con optimismo.

En este contexto, el bróker reitera su confianza en la dirección económica actual y advierte que la clave para sostener este círculo virtuoso será no perder de vista los riesgos estructurales, apostando por políticas consistentes que consoliden los avances logrados.

El rol del FMI en el financiamiento externo

El gobierno proyecta que el acuerdo con el FMI será clave para cerrar las brechas de financiamiento y sostener el tipo de cambio. Max Capital identifica tres aspectos centrales en las negociaciones con el Fondo:

Intervención cambiaria: el FMI generalmente permite intervenciones limitadas para evitar volatilidad excesiva. Sin embargo, el gobierno busca mayor flexibilidad para manejar el tipo de cambio sin desestabilizar las reservas. Tamaño del programa: Argentina aspira a obtener un paquete de u$s 20.000 millones, un monto ambicioso que requerirá demostrar capacidad de repago y cumplimiento de objetivos macroeconómicos. Desembolsos iniciales: el gobierno busca desembolsos significativos al inicio del programa, contrastando con la estructura tradicional del FMI, que distribuye los fondos de forma gradual y condicionada.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1075 para la venta y a $1050 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $1.070, mientras que el dólar MEP opera en $1.049.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $1035,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $1017.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.656,80.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: