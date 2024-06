La Fundación Empujar lanzó nuevamente su programa "Tu Empleo", una iniciativa destinada a jóvenes de entre 18 y 24 años que buscan insertarse en el mercado laboral formal y conseguir su primer trabajo.

Desde iProfesional te acercamos todo lo que hay que saber sobre el nuevo programa de inserción laboral.

¿De qué trata el nuevo programa TU EMPLEO?

La Fundación Empujar es una organización sin fines de lucro que trabaja para promover la inserción laboral formal de jóvenes entre 18 y 24 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Realizan esto a través de la capacitación, brindando talleres y cursos gratuitos para que los jóvenes desarrollen las habilidades y herramientas necesarias para conseguir un trabajo.

Luego, facilitan el contacto entre los jóvenes y las empresas a través de diferentes programas, como ferias de empleo y bolsas de trabajo. Adicionalmente, ofrecen apoyo y seguimiento a los jóvenes durante todo el proceso de búsqueda de empleo e inserción laboral.

El programa "TU EMPLEO" ofrece 500 becas totalmente gratuitas para que los participantes adquieran las herramientas y habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos profesionales.

"Tu Empleo" tiene como objetivo principal brindar a los jóvenes las competencias y el conocimiento necesarios para no solo ingresar al mundo del trabajo, sino también destacarse en él. El programa se basa en tres pilares fundamentales: capacitación, desarrollo de habilidades y conexión con empresas.

Las capacitaciones del programa "Tu Empleo" se desarrollan a partir del 2 de agosto en un formato híbrido; un día presencial en una de las 17 empresas sede, un día virtual y un día asincrónico a través de la plataforma de contenidos de la fundación.

Los temas abordados abarcan desde la elaboración de un CV y la preparación para entrevistas laborales hasta el conocimiento de los derechos laborales y los distintos tipos de contrato. Además, se brindarán herramientas de autoconocimiento para el desarrollo personal y profesional de los participantes.

La Fundación Empujar cuenta con una amplia red de más de 550 empresas asociadas que ofrecen oportunidades laborales exclusivas a los jóvenes egresados del programa. A través del Programa de Intermediación Laboral, que actúa como puente entre las empresas y los participantes, se facilita la inserción laboral efectiva de los jóvenes y los acompaña un año entero para monitorear que la inserción sea efectiva.

La Fundación Empujar demostró un impacto positivo en la vida de más de 4.000 jóvenes, con una tasa de empleo formal del 56% entre sus egresados.

El programa Tu Empleo ofrece 500 becas a jóvenes entre 18 y 24 años

¿Cómo inscribirse en el programa?

Las inscripciones para el programa "Tu Empleo" ya están abiertas y se pueden realizar a través del sitio web de la Fundación Empujar. Los requisitos para participar son:

Tener entre 18 y 24 años inclusive;

inclusive; Estar cursando el último año del secundario o haberlo finalizado (adeudando o no materias);

(adeudando o no materias); No tener experiencia laboral formal previa;

formal previa; Residir en CABA, AMBA (incluyendo La Plata y General Rodríguez), Rosario, Neuquén, Mendoza o San Juan.

¿Cuáles otros programas tiene la Fundación Empujar?

La Fundación Empujar trabaja en estrecha colaboración con los jóvenes para identificar sus necesidades e intereses. A partir de allí, se diseñan programas y actividades personalizadas que les permitan alcanzar sus objetivos.

La Fundación Empujar trabaja en estrecha colaboración con los jóvenes para identificar sus necesidades e intereses

La fundación cuenta con un equipo de profesionales y voluntarios altamente capacitados y comprometidos con la causa de los jóvenes. Su trabajo se basa en la empatía, el respeto y la confianza, creando un ambiente positivo y motivador para los participantes.

Además del programa "Tu Empleo", la fundacion cuenta con el programa "Empujar IT" que capacita a los jovenes para ingrear al mundo IT, con foco en tecnologia, con las posiblidades de capacitarse en Testig Master (Q.A) y Help Desk. No es necesario contar con conocimeintos previos ni tener las herramientas, ya que desde la fundacion brindan todo lo necesario para poder cursar las capacitaciones.

Por otro lado, también está disponible el programa "Empujar Emprendiendo", que tiene el objetivo de impulsar los negocios y emprendimientos de los jovenes. Potenciar los emprendimientos de la mano de un equipo de voluntariado profesional experto y contenido adaptado 100% a cada negocio. Cada joven podrá transformar su negocio. Luego de la cursada, tienen la posibilidad de postular su emprendimiento para acceder a un capital y potenciarlo.

La Fundación Empujar y su programa "Tu Empleo" ofrecen una valiosa oportunidad para que los jóvenes adquieran las herramientas y habilidades necesarias para insertarse en el mercado laboral formal y construir un futuro próspero. Con el apoyo de la fundación, las empresas y la comunidad, miles de jóvenes podrán alcanzar su máximo potencial y contribuir al desarrollo del país.

La Fundación Empujar es una organización que realiza una valiosa labor social para ayudar a los jóvenes a encontrar un trabajo y construir un futuro mejor.