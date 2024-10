El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció oficialmente este lunes que a partir de 2025 implementará cambios en el diseño curricular de las escuelas primarias, para sumar más horas y un nuevo enfoque en las materias de Lengua y Matemática.

El plan, que fue aprobado en septiembre tras dos años en desarrollo, ya se presentó a las escuelas en la última jornada institucional. Este lunes, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, lo presentó en conferencia de prensa.

Nuevo plan curricular en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires

"Tomamos la decisión de cambiar la forma de enseñar y de aprender a leer y escribir, centrándonos en la alfabetización, y en matemáticas en la resolución de problemas con ejemplos cotidianos. Readoptamos un modelo de aprendizaje dirigido, en función de las diferentes edades, bien estructurado y con mayor intervención del docente en su rol de maestro y tutor", resumió Jorge Macri.

En relación a la asignatura Lengua, en los primeros tres grados mencionados se hará foco en la alfabetización inicial en conjunto con la conciencia fonológica, esto es, la enseñanza de los sonidos y las letras. Los alumnos tendrán durante los tres primeros años 8 horas obligatorias por semana de Lengua.

En el segundo ciclo (4°, 5°, 6° y 7°) serán 6 horas obligatorias por semana de esta materia, y se utilizarán estrategias para la comprensión de textos más complejos, además de la producción de textos. También se trabajará en el desarrollo de la oralidad, con el objetivo de que al terminar la primaria se puedan expresar con claridad y precisión, y así lograr una mejor trayectoria en la secundaria.

En lo que respecta a las Matemáticas, la modificación más importante estará vinculada con la implementación de ejercicios más prácticos, el análisis de datos y estadísticas ligados a situaciones de la vida real, dejando de lado lo que el gobierno porteño considera fórmulas sistematizadas.

A su vez, el nuevo modelo buscará enfatizar el desarrollo de capacidades transversales específicas del pensamiento matemático, que son las capacidades puntuales que deben servirle a los chicos en otras áreas: el razonamiento lógico, la argumentación crítica, la resolución de problemas y la capacidad para trabajar de manera autónoma y colaborativa.

Para Ciencias Naturales se recupera la importancia con el foco en hablar, leer y escribir, intensificando las habilidades de comunicación en las ciencias. Se incorpora la temática ambiental, la alimentación saludable y los consumos problemáticos.

Con la educación financiera se busca que los alumnos estén preparados para tomar decisiones informadas y responsables; y con la educación digital que sean usuarios y creadores de tecnología y potencien sus capacidades para los desafíos de este siglo.

Los docentes recibieron un manual de contenidos de 70 páginas que será la base para usar en el aula junto a láminas con objetivos e indicadores de Lengua y Matemática y una plataforma en línea con recursos. También se introducen indicadores y metas de logro para garantizar el aprendizaje. La capacitación de los docentes se realizará "en servicio", en el horario de clase y de manera situada, según aclaró la ministra de educación porteña, Mercedes Miguel.

Qué dijo Jorge Macri sobre la escuela primaria

"Decidimos cambiar porque lo que veníamos haciendo hasta acá, fracasó. No hay ninguna duda, hay evidencia científica, los padres y madres lo estaban notando también. Lo que eníamos enseñando en el aula no alcanzaba. No es sobre caerle a al sistema o a los docentes, es sobre corregir una mirada errónea", arrancó el Jefe de Gobierno porteño.

"Queremos una escuela que vuelva a corregir errores, que nos animemos a entender que el error es parte del aprendizaje, pero hay que ponerle luz. Que enseñe efectivamente a comprender textos, herramientas para matemática y gramática, ortografía, a resolver problemas matemáticos relacionados con la vida real", agregó. "El objetivo es que ningun chico termine la primaria sin saber lo que corresponde para su edad", sentenció.

Desde la Ciudad sostienen que los problemas de aprendizaje en la escuela secundaria se deben en gran parte a la primaria: "Cuatro de cada 10 chicos de primer grado no reconoce las letras, y 6 de cada 10 de séptimo grado no puede resolver problemas sencillos".

"Estos resultados son inaceptables: no gobernamos mirando para otro lado. Que un alumno llegue a tercer grado sin saber leer y escribir bien significa que va a arrastrar esa falta de aprendizaje durante toda la trayectoria escolar", agregó Macri en su presentación en la Escuela Nº 24 de Villa Urquiza. "Vamos a hacer un foco fuerte inicial en Lengua y además a entender que el momento troncal es la educación primaria, es lo que sienta las bases de todas las herramientas que nos dan las chances para después seguir especializándonos", continuó.

Otros focos serán la educación socioemocional, la educación digital, y la educación financiera desde la primaria.

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la Ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel

Por su parte, durante la misma conferencia la Ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, señaló que "este nuevo diseño curricular para nivel primario reemplaza a un modelo que tiene 20 años de antigüedad. Buscamos que los estudiantes dominen por completo los aprendizajes fundacionales, es decir, lengua y matemática. Esos saberes esenciales son como los primeros ladrillos de una construcción que deben ser sólidos para poder sostenerse a largo plazo".

El primer cambio en el diseño curricular es que "le devolvemos al maestro y a la escuela la autoridad pedagógica para intervenir en el momento adecuado. Porque un niño o niña que no están debidamente alfabetizados, no tiene un problema de lengua, tiene un problema de acceso a todas las áreas del conocimiento", describió la funcionaria. "Un niño o niña que no puede comprender lo que lee, coprender un simple ejercicio de matemática, eso pega en su autoestima. Se va creyendo que no es capaz de aprender, y le estamos robando el amor por lo más lindo, el aprender todo el tiempo", agregó.

"Si los chicos no aprenden a leer y escribir, no podrán adquirir el resto de los conocimientos para lograr construir su futuro ni continuar por un camino lleno de aprendizajes, habilidades y saberes, donde cada conocimiento impulse al siguiente", agregó al respecto.

Mala nota en Lengua y Matemática

Más allá de las diferencias pedagógicas en la manera de enseñar que quiere instalar el nuevo currículum de la Ciudad (marcar los errores para corregirlos, sumar temáticas como mobilidad sustentable y consumos problemáticos, etc.), los resultados que venían obteniendo en estas materias clave los alumnos argentinos no anunciaban un escenario auspicioso para el modelo vigente hoy.

A fines de 2023 se dio a conocer que en las famosas Pruebas PISA había caído drásticamente el nivel de manejo de contenidos de Matemática de parte de los alumnos argentinos en los últimos 10 años, mientras se mantuvieron los de ciencias y lectocomprensión.

En Argentina, el 27% de los estudiantes alcanzó en 2022 al menos el Nivel 2 de competencia en matemáticas, significativamente menos que el promedio, que es del 69%. En este nivel se estima que, como mínimo, estos estudiantes pueden interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo se puede representar matemáticamente una situación simple.

La OCDE además subrayó que casi ningún estudiante en Argentina obtuvo un alto rendimiento en matemáticas, que implica el nivel 5 o 6 en la prueba de matemáticas PISA. Los argentinos en ese rango fueron menos del 1% cuando el promedio global implica tener 9% de alumnos de 15 años en ese rango.

Alrededor del 45% de los estudiantes en Argentina alcanzaron el Nivel 2 o superior en lectura (promedio de la OCDE: 74%),y solo el 1% obtuvo una puntuación de nivel 5 o superior en lectura (promedio de la OCDE: 7%). En tanto que 46% de los estudiantes en Argentina alcanzaron el Nivel 2 o superior en ciencias (promedio: 76%) y solo el 1% obtuvo los mejores resultados (promedio de la OCDE: 7%).

A nivel local, este año las Pruebas Aprender también confirmaron que los alumnos a punto de egresar de la escuela primaria obtienen peores resultados en Lengua y Matemática que en 2022.

Los exámenes, de los cuales participaron 19.272 escuelas primarias, mostraron una mejora en los niveles de comprensión lectora respecto a 2013, pero solo 66% de los estudiantes alcanzan el nivel básico. Y en Matemática, casi el 50% de los estudiantes no alcanza un nivel de desempeño aceptable para la finalización de la escuela primaria.

Más recientemente este año, una investigación de la Universidad Austral mostró la otra gran deuda del sistema educativo argentino: la imposibilidad de reducir la desigualdad.

Según la Universidad Austral, la brecha de aprendizaje de los contenidos mínimos de Lengua es de 47% en detrimento de los alumnos con niveles socio económicos (NSE) más bajos, y en el caso de la Matemática, el "gap" se estira a un alarmante 655%. Es decir, entre los estudiantes con mayor índice de vulnerabilidad, la chance de que adquieran niveles básicos de conocimiento de Matemática es 655% menos probable que entre los alumnos con un mejor pasar económico.

CABA y la nueva Escuela Secundaria

El equipo de Jorge Macri considera que estas falencias se transfieren también al ciclo secundario, y que por eso los alumnos llegan mal preparados a la hora de enfrentar los retos del sistema universitario, favoreciendo la desersión. "Hace 20 años que sostenemos este sistema educativo, y como no da resultado en el primario, todo esto lleva a un problema en la escuela secundaria. Si no puedo leer, no puedo aprender, entender un concepto, una indicación, no puedo disfrutar un libro de texto. Esto tomó mucha luz en la pandemia, primero porque se agravó el problema, pero también porque las familias estuvieron más encima de los chicos y se dieron cuenta", mencionó hoy Jorge Macri.

Por eso, a fines de septiembre anunciaron también cambios al programa para escuelas secundarias de la Ciudad a partir de 2025.

Datos del ministerio porteño indican que cuatro de cada diez alumnos de tercer año tiene el desempeño más bajo en Lengua, y en Matemática son 6 de cada 10. Solo 3 de cada 10 llega a quinto año en tiempo y forma. El ausentismo estudiantil llega a 30% en secundaria y los problemas de Bienestar Socioemocional son cada vez más importantes.

Por ello el lanzamiento de "Secundaria aprende", que es parte del plan estratégico Buenos Aires Aprende. Cambia la manera en la que se organiza la secundaria para mejorar el aprendizaje haciéndolo más atractivo e interesante. Y se pasa a un aprendizaje por niveles.

La secundaria se seguirá organizando por años y no cambia la duración, pero se espera que los chicos avancen por niveles en cada materia y sólo si cumplen los objetivos. No se repetirán años completos, sino que se recuperará, únicamente, cada nivel no aprobado.

"Como el aprendizaje va a ser personalizado, en una clase pueden convivir chicos que estén aprendiendo Matemáticas de tercero, con otros que deban Matemáticas de segundo. Todos a su ritmo", indicó el GCBA sobre las 30 escuelas que el año que viene voluntariamente ya implementarán estos cambios. El programa se extenderá en forma gradual a partir de 2026 en los establecimientos secundarios de gestión privada y estatal.

En la medición de resultados se espera mejorar el rendimiento académico y las experiencias de aprendizaje de los estudiantes en materias troncales como Lengua y Matemáticas.