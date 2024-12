Con el fin del ciclo lectivo 2024, se abrió la etapa de postulaciones a becas e inscripciones en carreras, posgrados, maestrías y especializaciones que arrancan en 2025.

La buena noticia para los argentinos es que las oportunidades de perfeccionarse llegan más allá de las fronteras locales, y suman opciones en las mejores escuelas de negocios de España.

Las siguientes son opciones de becas para estudiar especializaciones en el exterior o en la Argentina.

Carreras de grado

La Universidad de Belgrano abre su convocatoria de becas para el ciclo lectivo 2025. A través de un amplio programa de incentivos académicos, la UB busca facilitar el acceso a la educación superior y brindar apoyo a estudiantes que, de otro modo, podrían ver limitado su desarrollo académico.

Los estudiantes becados tienen la oportunidad de retribuir a la universidad a través de la participación en tareas de colaboración institucional y actividades sociales, fomentando así un sentido de comunidad y responsabilidad social.

"Si consideramos que el número de graduados del nivel terciario que poseen empleo es casi 3 veces superior al de aquellos que no cuentan con empleo, el acceso a una educación de calidad debe ser accesible para todos. Desde la Universidad trabajamos día a día para ofrecer un mayor acompañamiento y apoyo académico a nuestros alumnos, reafirmando así nuestro compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades", señaló Germán Pérez, Jefe de Ingresos de la Universidad de Belgrano.

Tanto ingresantes como alumnos a partir del segundo año de estudios pueden solicitar becas. Actualmente, cerca del 11% de los estudiantes de la UB reciben algún tipo de beca.

Para ingresantes:

UB al mérito: Prueba de competencia para estudiantes con promedio de 8 y hasta 20 años. 20% de descuento en el primer año. Cupos limitados.

Abanderados: 25% de descuento para abanderados de la Bandera Nacional. Cupos limitados.

Ganadores de Competencias Intercolegiales: 25% de descuento para ganadores de competencias intercolegiales. Cupos limitados.

Convenio con Colegios Secundarios: 25% o 50% de descuento para alumnos de colegios con convenio. Cupos limitados.

Hijo de Profesor Principal: 20% de descuento en el primer año.

Carreras elegidas: Prueba de competencia para estudiantes con promedio de 8 y hasta 20 años. 35% de descuento en el primer año (no renovable).

A partir del 2° año:

Mérito académico: Promedio elevado.

Necesidades socioeconómicas: 100%, 50% o 20% de descuento.

Colaboración: 100% o 50% de descuento por colaboración en actividades institucionales y proyectos sociales.

Parentesco: 25% de descuento para familiares directos de graduados, estudiantes y profesores. Requiere un promedio de 8 o más.

Segunda carrera: becas totales o parciales.

Ganadores del Programa Escuela Media: 25% de descuento. Cupos limitados.

Seguro de Estudio: 100% de cobertura en caso de fallecimiento del sostén económico del estudiante.

El período de inscripción a las becas está abierto hasta el 22 de diciembre de 2024. Toda la información sobre requisitos, documentación y carreras se encuentra disponible en la página web de la institución. Y la Universidad bonifica la matrícula a quienes se inscriban y abonen la primera cuota antes del 26 de diciembre de 2024.

Para estudiar en el exterior

Becas 100% en IE University

La Fundación IE de la prestigiosa universidad española, IE University (en foto principal), y la Fundación José Antonio Llorente han puesto en marcha un nuevo programa de becas que reforzará la formación de jóvenes brillantes de perfil internacional, comprometidos e innovadores, que podrán cursar el Master in Strategic Marketing & Communication, Master in Digital Marketing & Analytics o el Master in Creative Direction, Content & Branding en la institución académica ibérica.

IE University y Fundación José Antonio Llorente concederán dos becas anuales que cubrirán el 100% de la matrícula. Los alumnos becados se formarán en Madrid, en programas full-time, en inglés, durante un periodo de 10 meses. Tras el programa, los alumnos tendrán la oportunidad de realizar prácticas en cualquiera de las oficinas de LLYC en el mundo.

Para solicitar la beca, los candidatos tienen que:

haber finalizado sus estudios de grado,

tener un expediente académico brillante,

superar el proceso de admisión de IE University,

proceder de uno de los 13 países en los que LLYC está presente: Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana.

"Los responsables del programa de becas valorarán el compromiso social y la capacidad de liderazgo de los candidatos, y priorizarán a jóvenes con necesidades económicas", dijeron desde la universidad.

"José Antonio siempre dijo que una de las claves del éxito es la generosidad. Tenía una fe inquebrantable en la juventud, en su inmenso potencial. No solo como futuros líderes del mañana, sino como motores del cambio para construir una sociedad mejor. Con estas becas honramos su legado y contribuimos, con la ayuda del IE, a desarrollar el potencial humano y profesional de los jóvenes", aseguró Irene Rodríguez, Presidenta de la Fundación José Antonio Llorente.

"Este programa de becas refleja el profundo compromiso de Fundación IE y Fundación José Antonio Llorente con el desarrollo de un talento diverso y excepcional, apoyando a los jóvenes como motor de cambio y progreso en la sociedad. Compartimos una visión común basada en la innovación, el impacto global, la comunicación como herramienta transformadora y la educación como catalizador de cambio positivo", señaló por su parte Gonzalo Garland, vicepresidente ejecutivo de la Fundación IE.

La Fundación IE ha otorgado más de 7.500 becas en los últimos cinco años, con el objetivo de formar a jóvenes con talento procedentes de todo el mundo, y facilitar el acceso a la educación a quienes tengan mayores necesidades económicas. Más información sobre esta oportunidad en las bases y condiciones.

Negocios Internacionales en Barcelona

El Programa Primera Exportación (Argentina) y la Universidad Pompeu Fabra (España) anunciaron que se encuentra abierta la convocatoria para participar por becas para la XX Edición del Seminario de Negocios Internacionales con sede en Barcelona en 2025.

Según informó la Fundación ProMendoza, este curso tuvo su primera edición en 2006 y ha becado a más de 800 personas. Para la presente edición el programa, se dispone de 40 cupos quienes obtendrán una beca del 50% del valor del curso.

"Es importante aclarar que no se trata de un curso ejecutivo sobre exportaciones, sino un curso de negocios internacionales que permite analizar tu empresa y tu profesión globalmente independientemente del sector", aclararon desde la organización.

El mismo está dirigido a empresarios (o directivos que designe la empresa), emprendedores y profesionales independientes. También a directivos de instituciones vinculadas al comercio internacional y del mundo empresario.

La capacitación se realizará en la sede de la UPF Barcelona School Of Management de la Universidad Pompeu Fabra -una de las escuelas de negocios más prestigiosas de Europa- y su realización constará de dos fases:

Del 5 al 9 de mayo de 2025 (FASE 1 online)

Del 26 al 30 de mayo de 2025 (FASE 2 presencial)

La fecha límite de postulación es el 23 de enero de 2025 y el nombre de los seleccionados se conocerá el 31 de Enero de 2025. Ellos deberán abonar300 dólares de confirmación y los 1500 restantes antes del 6 de Marzo de 2025, lo que constituye el 50% del valor del curso. Las postulaciones se pueden realizar desde la web del Programa Primera Exportación.

Economía y Leyes de Zhongnan

Está abierta la convocatoria a la beca de primer año para la Universidad de Economía y Leyes de Zhongnan (China) Hasta el 15 de mayo de 2025 podés postularte.

Con el fin de atraer a estudiantes extranjeros destacados para estudiar en la Universidad de Economía y Derecho de Zhongnan (China) establecieron la beca para estudiantes internacionales "Estudiar en ZUEL"

Los solicitantes no deben ser ciudadanos chinos y tener un pasaporte extranjero válido, buen carácter, actitud amistosa hacia China y no tener antecedentes penales. Los estudiantes que soliciten la beca con el propósito de obtener un título de licenciatura deben tener un nivel de idioma HSK 5 o superior y un buen rendimiento académico en la escuela secundaria.

Para becas de posgrado en un programa impartido en chino, deben tener un nivel HSK 5 o superior y un buen rendimiento académico en la universidad, con un GPA de 3.0 o superior.

Los estudiantes que soliciten la beca con el propósito de realizar estudios de posgrado en un programa impartido en inglés deberán tener un certificado IELTS con un puntaje de 6 o superior, o TOFEL 80 o superior, o el certificado del programa de grado anterior que se imparta en inglés, y tener un buen desempeño en la universidad, con un GPA de 3.0 o superior.

El Plazo de presentación de solicitudes es el 15 de mayo de 2025, y se concreta en el siguiente link.