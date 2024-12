El cambio de año no parece traer buenas noticias ni augurios de mejores oportunidades para quienes están buscando trabajo. El reporte de ManpowerGroup para el primer trimestre de 2025 muestra que la Argentina volvió a tener las expectativas de contratación más bajas del mundo.

El panorama poco alentador coincide con los datos de la economía que este año nunca terminó de repuntar ni de amesetarse tras la devaluación de diciembre de 2023. De hecho, el último informe de expectativas de mercado (REM) que realiza mensualmente el Banco Central estima que el producto bruto (PBI) caerá un 3% interanual, y que la desocupación cerrará el 2024 en el 8% de la población económicamente activa (2,3 puntos más que en diciembre del 2023).

Y si bien es baja de la actividad se concentró en el primer semestre y se espera un crecimiento de 4,2% del PBI para el año próximo – según los pronósticos de 29 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 13 entidades financieras que participan del REM- las empresas no planean fortalecer sus nóminas de personal para ese escenario.

"A pesar de que hay un leve optimismo en la recuperación económica para el próximo año, esto aún no se refleja en las expectativas de contratación para el primer trimestre del año que viene", advierte Luis Guastini, Director General y Presidente de ManpowerGroup Argentina y Director de Talent Solutions para Latinoamérica.

Según detalló en diálogo con iProfesional, la unidad de personal temporario tuvo una caída pronunciada en la primera mitad del año, sobre todo en los puestos vinculados al consumo, y viene recuperándose un poco. "En lo que refiere a personal permanente, sorprendentemente estamos en valores récord, más altos que el año pasado. Es que las empresas siguen experimentando mucha rotación y necesitan reemplazar al personal clave cuando se va (profesionales, ejecutivos, mandos medios), salvo en el caso de algunas empresas que están en proceso de reestructuración", añadió.

En ese sentido, también a diferencia del año pasado, dijo que las personas se muestran menos reticentes a cambiar de trabajo, y en muchas de esas ocasiones buscan de esa forma recomponer el poder de compra perdido del salario, que este año no se terminó de recuperar.

ENE en los últimos cuatrimestres en la Argentina

Expectativas de empleo en Argentina

ManpowerGroup encuestó a más de 700 empleadores entre el 1 y 31 de octubre. Los resultados muestran una involución del empleo registrado.

La Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el primer trimestre de 2025 en Argentina es de -1%, lo que es 5 puntos porcentuales por debajo del trimestre inmediatamente anterior. A nivel mundial, el promedio desestacionalizado de las expectativas se ubicó en +25 por ciento.

Este resultado implica también que en último trimestre la ENE perdió todo el terreno ganado en los últimos 12 meses y volvió al mismo nivel del año anterior, cuando impactaba sobre las previsiones de contratación la incertidumbre de las elecciones y el recambio de Gobierno.

Para el año que viene, el 29% de los empleadores planea aumentar sus dotaciones de personal, el 28% disminuirlas, el 39% no espera realizar cambios y el 4% restante no sabe si los realizará durante el periodo relevado (la ENE se obtiene al restarle al porcentaje de empresas que van a aumentar su personal el porcentaje de las que lo reducirán).

Esto implica también que Argentina sea el único de los 42 países relevados por ManpowerGroup con perspectivas negativas para las contrataciones en 2025.

Expectativas de contratación en el mundo

"Esta encuesta compara el número de empresas que van a contratar con el que van a reducir personal, y eso sigue dando números muy bajos. Está muy a contramano de lo que pasa en el resto del mundo. Argentina está desde hace un año último en este aspecto en el ranking de países, pero muy lejos del segundo", resaltó Guastini. Más aún, ese número de -1 que se registró, "lo traccionan solo algunos sectores como energía, minería y algunos sectores industriales, sino sería mucho más negativo."

En América, once de los doce países relevados esperan aumentos en sus expectativas de contratación para el primer trimestre de 2025. Estados Unidos y México presentan las expectativas más altas de la región con una ENE de +34% y +32% respectivamente, seguidos por Costa Rica (ENE de +31%). Por el contrario, Argentina es el país con las expectativas más débiles de la región (ENE de -1%), seguido por Chile (ENE de +9%) y Puerto Rico (ENE de +12%).

Para Guastini, esa situación tan dispareja para Argentina solo se puede revertir con un repunte del consumo por un lado y una intensificación de las inversiones por parte de las empresas por el otro. Mencionó por caso a los sectores de Tecnología o Energía, donde se ve un sostenido sistema de crecimiento todos los trimestres.

Ante la consulta de este medio sobre si las empresas están esperando mejores condiciones de contratación para invertir en personal, Guastini desestimó esa causa: "La reforma laboral que se hizo era más que necesaria para brindar más certeza a algunos sectores muy afectados por la conflictividad. Todavía quedan algunos cambios por hacer para darles herramientas a las compañías para contratar, dinamizar los convenios colectivos, etc. Pero lo que observamos a lo largo de los años, es que con un repunte del producto y del consumo, las empresas contratan personal más allá de que las condiciones no sean las ideales."

Al momento, no se observa que la llegada de desembolsos se vaya a concretar de manera significativa para el empleo. "Desde hace varios trimestres que los procesos de inversión y contratación que están llegando a países limítrofes no se reproducen en la Argentina, que no se muestra aún demasiado atractiva y confiable como para atraer, por ejemplo, procesos de descentralización de operaciones que están en Asia", contó el directivo de ManpowerGroup.

Sectores y provincias

Intenciones de contratación por sector

El sector de Tecnología de la Información lidera la tendencia positiva para el primer trimestre de 2025 en Argentina, con una ENE de +16%, seguido por Energía y Servicios Públicos, con una ENE de +13%, e Industrias y Materiales con una ENE de +10%. Por el contrario, Bienes y Servicios de Consumo reporta las expectativas de contratación más débiles, con -5 por ciento.

Esto implicó que siete de las nueve actividades relevadas aparecen con mejor panorama que hace un año. El aumento más significativo a nivel interanual se observó en Finanzas y Real Estate con 17 puntos porcentuales y Sanidad y Ciencias de la Vida con 13 puntos.

Además del consumo, lo que está afectado por la falta de inversiones es la construcción. "A medida que empiecen a darse más inversiones públicas o semipúblicas, eso sería un gran dinamizador desde el punto de vista laboral", dijo al respecto Guastini.

Mencionó a la industria automotriz, la minería y las TIC como los sectores con demanda de personal para toda su cadena de valor, y a la logística como un área en la que hay inversiones planificadas pero que dependerán de la evolución del consumo.

"Sanidad es un sector muy dinámico. Ahora tiene una ENE de dos puntos, producto de una mezcla de industrias farmacéuticas que funcionan bien y exportan medicamentos. Algunos servicios de salud están muy cautos para ver cómo los impactarán los procesos de desregulación que vienen teniendo lugar", agregó.

A la vez, en tres de las seis regiones del país evaluadas por ManpowerGroup, los empleadores esperan aumentar sus nóminas durante el primer trimestre del 2025. El Noroeste Argentino (NOA) lidera esta tendencia, con una ENE de +15%, seguido por la región de Cuyo, con una de +13%; mientras que el Noreste Argentino (NEA) arroja las expectativas de contratación más débiles (-7%)

Intenciones de contratación por regiones en Argentina

En la comparación interanual, las expectativas de contratación aumentaron en tres de las seis regiones relevadas. El crecimiento más significativo fue el del NOA, con un incremento de 10 puntos porcentuales. Mientras que, el NEA presentó una disminución de 14 puntos en 2024.

El directivo de la multinacional de talento aclaró que el NEA venía con promedios de contratación por encima de las otras regiones del país, pero se vio afectado porque mucho del turismo de la región era potenciado por la diferencia de cambio con el peso argentino: "Era turismo de consumo que dejó de ser conveniente por la revalorización de peso y el valor relativo de nuestros productos frente a los de otros países. A eso se suma la devaluación en Brasil."

"La construcción también impulsaba mucho el empleo en esta zona y no hay buenas perspectivas para el último trimestre", añadió Guastini sobre lo registrado en el NEA.

Por otra parte, adjudicó los buenos pronósticos para el NOA al impulso de la minería en Cuyo. "También hay cierta parte del turismo que no se está viendo tan afectada por la ecuación económica, como puede ser la Costa Argentina. El tipo de turismo del NOA busca otras cosas", añadió.