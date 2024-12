Los empleadores que no abonan en tiempo y forma el aguinaldo pueden exponerse a fuertes reclamos legales de parte de sindicatos y empleados

Puede ocurrirle a una empresa que se maneje de manera poco profesional no tener los fondos necesarios para abonar los aguinaldos de sus empleados.

En diciembre de 2024 se debe hacer efectiva la última cuota del aguinaldo o Sueldo Anual Complementario, pero habrá empresas en situaciones financieras poco sostenibles que no puedan hacer frente a ese gasto regular. De hecho, las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires están sosteniendo un problema serio respecto del pago de los aguinaldos de fin de año de los choferes.

La Justicia considera que no pagar el aguinaldo es una falta muy grave de parte del empleador. Y por eso, los empleados se pueden organizar para hacer un reclamo que termine en fuertes sanciones o mayores gastos. Por eso, los empleadores harían bien en disponer con tiempo de los fondos para abonar el SAC, independientemente del tamaño de su empresa o dotación de personal.

¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo?¿Cuál es la fecha límite y qué le ocurre al empleador en caso de no hacerlo?

Qué pasa si no pago el aguinaldo

Todos los trabajadores registrados en la Argentina, así se desempeñen en el sector público o privado, y esto incluye a quienes tienen regímenes especiales, como las empleadas domésticas, tienen por derecho garantizado el aguinaldo o pago del Sueldo Anual Complementario (SAC)

Lo mejor que puede hacer un empleador es trabajar con profesionales contables que prevean el gasto extra por pago de aguinaldos que se produce en junio y diciembre. De no hacerlo, los costos legales pueden llegar a ser mayores.

¿Qué puede pasar si una empresa no paga los aguinaldos a los empleados? Los trabajadores deben y pueden:

Intimar al empleador para que pague el aguinaldo dentro de los dos días hábiles siguientes.

el aguinaldo dentro de los dos días hábiles siguientes. Radicar una denuncia en el Ministerio de Trabajo , de forma individual o colectiva.

, de forma individual o colectiva. Considerarse despedidos, según el artículo 242 de la ley de contrato de trabajo,y con el derecho a la indemnización del despido sin Justa Causa.

La Justicia interpretará si la demora en el pago del aguinaldo es considerada injuria grave. Y en caso de que así lo considere, la sanción puede ser cuantiosa.

Dicho esto, los empleados que tienen garantizado el aguinaldo son aquellos contratados en regla, cuyo vínculo está oficializado en el sistema de seguridad social argentino. También lo cobran las empleadas domésticas y los jubilados y pensionados.

Los trabajadores independientes, los que trabajan como monotributistas o autónomos, así como los empleados en esquemas de informalidad, no tienen derecho al aguinaldo y en caso de cobrarlo, será por voluntad de su empleador o por un arreglo entre partes. No podrán reclamar exclusivamente por el pago de aguinaldo ante la justicia si éste no se los paga.

¿Hasta cuándo se puede pagar el aguinaldo?

La Ley 27.073, que modificó en 2015 la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), establece límites para el pago del aguinaldo en la Argentina.

Según indica esa normativa, la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo, tiene como fecha límite para el pago el día 30 de junio. Es el aguinaldo que corresponde al 50% de la mejor remuneración percibida entre enero y junio.

En el caso del medio aguinaldo de diciembre, la fecha límite del pago es el 18 de diciembre. El objetivo de adelantar el pago del aguinaldo en ese caso es para que las personas cuenten con ese efectivo extra a la hora de pagar los gastos de las Fiestas de Fin de Año o las Vacaciones de verano. Muchos trabajadores, además, viajan para encontrarse con sus familias en esas fechas especiales.

Vale la pena mencionar que la ley también prevé un período de gracia de cuatro días hábiles para pagar el aguinaldo. Es decir, en diciembre de 2024 los empleadores que se atrasen en el pago del aguinaldo podrán concretarlo hasta el martes 24 de diciembre, sin poder ser sujetos a reclamo alguno o sanción al respecto.

En el caso de que la persona no haya trabajado para un mismo empleador durante seis meses a la hora de cobrar el medio aguinaldo, se le debe pagar un proporcional del aguinaldo por el tiempo en el que si prestó tareas. La fórmula para calcular ese proporcional del aguinaldo es la siguiente:

(el salario / 12) x los meses trabajados.

Y en esa fórmula, "el salario" implica no solo el sueldo básico sino también los adicionales remunerativos.

Lo mismo ocurre con las empleadas domésticas que se encuentran registradas. Muchos empleadores creen erróneamente que como estas trabajadoras prestan tareas por horas algunos días a la semana, en lugar de estar mensualizadas, no les corresponde cobrar el aguinaldo. Pero eso es un error, a la empleada doméstica le corresponde el pago del aguinaldo igual que a todos los trabajadores, y también pueden hacer reclamos legales si no se pagan en tiempo y forma. Si tiene más de un empleador, cada uno de ellos deberá pagarle el aguinaldo o proporcional que le toca de acuerdo a los servicios prestados, la antigüedad, categoría, etc.

Aguinaldo para jubilados

El Gobierno nacional ya confirmó el pago de aguinaldo para jubilados y pensionados en la Argentina en diciembre de 2024.

Según lo establecido en la Ley 24.241, quienes estén comprendidos dentro del sistema previsional recibirán el medio aguinaldo junto con sus haberes de diciembre. Por lo tanto, para conocer la fecha del pago, los jubilados y pensionados tendrán que acceder al calendario de pagos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses)

Para los jubilados y pensionados, el cálculo del aguinaldo se realiza dividiendo por dos el haber mensual más alto del último semestre. De esta manera, se asegura que el monto recibido corresponda al período en el que se hayan percibido las mayores remuneraciones.

En diciembre de 2024, quienes perciben haberes de la Anses, verán reflejado este beneficio en sus pagos habituales, junto con un aumento del 2,69% aplicable a partir de ese mes, según la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Por lo tanto, así como el Estado abonará el aguinaldo de jubilados y pensionados, los empleadores deben asegurarse de tener los fondos correspondientes para hacer frente al pago del salario complementario de diciembre 2024.