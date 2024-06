"Con las franquicias todo es más fácil. El negocio está prácticamente armado y tu misión es gestionarlo correctamente. Hay que entender que los franquiciados somos parte de algo más grande y que jugamos en equipo". Así describe Ramiro Lascano, quien desde 2020 posee cuatro franquicias en la Ciudad de Buenos Aires de la cadena de productos lácteos Luz Azul, una de las mayores ventajas de ser franquiciado. En Argentina, hay alrededor de 1600 empresas franquiciantes, lo que subraya la popularidad y la confianza en este modelo para ser dueño de un emprendimiento exitoso.

Los franquiciados, quienes operan negocios bajo una marca y sistema comercial preexistente, destacan diversas ventajas de este modelo y, a través de sus testimonios, es posible comprender por qué muchos optan por convertirse en franquiciados en lugar de poner un local con una marca propia.

Acceso a una marca posicionada

Uno de los mayores beneficios de ser franquiciado es el acceso inmediato a una marca reconocida y valorada en el mercado. Martín Masoero, quien con su familia posee en la ciudad de Rosario de tres franquicias de la marca de indumentaria Perramus, destaca que lo bueno de ser franquiciado es que desde el primer día, los clientes conocen y confían en la marca y, por lo tanto, no es necesario desembolsar grandes cantidades de dinero en publicidad para construir reputación; la marca ya lo hizo. "No necesitamos presentación, estén donde estén los locales, el cliente reconoce el prestigio de la marca y eso facilita mucho la venta".

Esta ventaja inicial es crucial, ya que reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para establecer un negocio desde cero. La fidelidad de los clientes y el reconocimiento de la marca proporcionan una base sólida sobre la cual los franquiciados pueden construir y expandir sus operaciones.

Los Masoero forman una empresa rosarina de 6 locales, de los cuales tres son franquicias Perramus. "Lo bueno de ser franquiciado de Perramus, es Perramus", aseguran

Soporte y capacitación continua

Otra ventaja clave es el soporte continuo que los franquiciados reciben de la empresa matriz. Esto incluye capacitación inicial y continua, asistencia en la gestión del negocio y apoyo en marketing y ventas. Juan Diego Sirimarco, quien junto a sus hijos Santiago y Juan está a cargo de la franquicia de la cadena de pinturerías Sui Color en la ciudad de La Plata, menciona: "La capacitación que recibimos es permanente. No solo aprendemos sobre la operación diaria, sino también sobre cada nuevo producto que se incorpora al negocio para que podamos darles a nuestros clientes el asesoramiento correcto".

Sin embargo, el soporte no se limita a la fase de inicio. Las franquicias suelen ofrecer asistencia constante, lo que permite a los franquiciados mantenerse actualizados con las últimas tendencias y mejores prácticas del sector. Esto reduce el riesgo de cometer errores costosos y aumenta las probabilidades de éxito a largo plazo.

Parte de un todo

Las franquicias permiten a los propietarios beneficiarse de las economías de escala. Al comprar suministros y productos en grandes cantidades, los costos por unidad se reducen significativamente. "Como franquiciados, accedo a promociones que como independiente seguramente no podría acceder. Lo mismo sucede con la cantidad de acciones de marketing que ejecuta la empresa franquiciante, en mi caso Luz Azul", señala Lascano.

Convertirse en franquiciado también significa formar parte de una red extensa de otros franquiciados. Esta comunidad puede ser una fuente valiosa de apoyo, consejos y mejores prácticas. De hecho, Lascano, antes de firmar el contrato con Luz Azul e invertir sus ahorros en la franquicia, visitó locales de la cadena y se entrevistó con un franquiciado de la marca. "Fue con esa charla que me quedé tranquilo de que no había claroscuros ni reproches para hacerle a la empresa franquiciante. Luego me contacté con la marca y mantuve varias reuniones con los directivos de la empresa. Hasta que finalmente me decidí y firmé el contrato para la búsqueda de local", recuerda.

Una franquicia no es como un plazo fijo que se maneja solo, hay que estar involucrado en el negocio, dice Ramiro Lascano que tiene 4 franquicias Luz Azul

Rentabilidad de la franquicia

Aunque el costo inicial de una franquicia puede ser elevado, muchos franquiciados encuentran que la inversión vale la pena debido a la rentabilidad a largo plazo. Sirimarco, por ejemplo, para adquirir la franquicia de Sui Color en 2022 invirtió alrededor de $13.000.000. "Aunque la inversión inicial fue significativa, fue mucho menor a lo que me pedían otras cadenas y el retorno sobre la inversión fue muy positivo, ya que lo alcanzamos mucho antes de lo proyectado", cuenta.

Para los franquiciados de Luz Azul y Perramus, fue la decisión de reinvertir en nuevas franquicias la prueba de que el modelo de negocio está diseñado para ser rentable y sostenible a largo plazo. "De hecho, estamos estudiando nuevas inversiones. Nos falta definir bien en qué zona de la ciudad y mientras vamos esperando el momento justo para hacerlo", adelanta Masoero desde Rosario.

Flexibilidad

Finalmente, aunque el modelo de franquicia sigue un sistema establecido, al menos los tres franquiciados consultados por iProfesional destacan la flexibilidad que de todas maneras existe en el sistema para adaptar sus operaciones a las necesidades locales. Esto permite un equilibrio entre seguir un modelo probado y ajustar aspectos específicos para mejor servir a su mercado local. "No hay mucho lugar para la improvisación o desvíos del corazón del negocio, uno no puede sumar productos que no estén permitidos, pero es algo lógico. Pero de todas maneras, las políticas y estándares que impone la franquicia son bastante flexibles y conversables. Si algo uno siente que incomoda, siempre se puede charlar", destaca a favor de Luz Azul.

"En nuestro caso, si surge alguna situación particular, siempre está la posibilidad de tener un buen diálogo con la marca. Nunca tuvimos un problema que haga que se presente como algo insoluble. El principal apoyo que recibimos es estar siempre dispuestos al diálogo y a solucionar los problemas", dice el franquiciado de Perramus.

Si el contexto económico juega a favor, Juan Diego Sirimarco y sus hijos abrirán una franquicia más de Sui Color antes de terminar el año

En suma, el modelo de franquicias se percibe como una opción de menor riesgo en comparación con iniciar un negocio independiente. Las franquicias tienen un historial probado y un modelo de negocio exitoso, lo que reduce la incertidumbre asociada con los nuevos emprendimientos.

Los testimonios de Ramiro Lascano, Martín Masoero y Juan Diego Sirimarco demuestran las ventajas de ser franquiciado; ventajas que facilitan la gestión diaria del negocio y proporcionan una base sólida para el éxito a largo plazo. Para aquellos que buscan una combinación de independencia y apoyo estructurado, las franquicias pueden ser el camino ideal hacia el emprendimiento exitoso.