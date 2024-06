La inestabilidad que volvió a evidenciar el valor del dólar paralelo en la Argentina volvió a encender luces rojas en el tablero de expertos y comercializadores del ámbito inmobiliario. Ocurre que el movimiento del tipo de cambio incide directamente en la evolución de las tratativas de compraventa. El sector viene de acumular, en términos de escrituras, los mejores 5 meses de los últimos 6 años, y una aceleración del "blue" podría interrumpir esa recuperación. Si bien por el momento no hay vestigios de parálisis, las inmobiliarias anticipan complicaciones si no regresa la "paz cambiaria". Mientras tanto, los valores también exhiben oscilaciones según el tamaño de los departamentos. Los más requeridos, esto es, de dos y tres ambientes, dejaron de bajar y presentan incrementos que no llegan al 1% en lo que va del año.

La volatilidad del dólar influye en el precio de departamentos

Desde el segmento de la comercialización fuentes consultadas por iProfesional comentaron que los cambios en el valor del dólar "siempre implican incertidumbre", por lo que "lo usual es que ocurran demoras en las operaciones que se vienen negociando".

"La posibilidad de hacer ‘valer’ más los dólares, o de negociar alguna reducción del precio por la mayor cotización del ‘blue’, es una constante cuando ocurren estos saltos. Más allá que la aprobación de la Ley de Bases debería traer cierta calma, se hace difícil establecer un horizonte de negociación si el dólar no se queda quieto", dijo a este medio el director de una inmobiliaria con oficinas en Almagro, Palermo y otras zonas de Capital Federal.

"Venimos a un ritmo de escrituras muy bueno y el sector necesita que este buen momento se prolongue por el resto del año. Tras tantos años de números en rojo, las inmobiliarias seguimos apostando y es clave estabilizar nuestras economías. Esperamos que opciones que se proponen desde el Gobierno como el blanqueo puedan consolidar un período de más operaciones. Y que no tengamos que contentarnos con respiros transitorios", añadió.

Compraventa de inmuebles: mejoran las escrituras

El buen momento que muestran las escrituras, y que podría interrumpirse por las nuevas oscilaciones del dólar, queda en evidencia si se toma en cuenta que sólo en mayo la compraventa de inmuebles creció 36% respecto del mismo mes pero del año anterior.

"Sumaron 4.590 registros, mientras que el monto total de las transacciones realizadas ascendió un 400,3%, con $346.713 millones", indicó al respecto un informe reciente de Reporte Inmobiliario.

Las operaciones de compraventa aumentaron fuerte en la primera mitad del año.

"En comparación con abril de 2024, los actos treparon un 26,2% (abril 3636 escrituras). Los cinco primeros meses de 2024 -si se lo comparan con el mismo período de 2023- registran un alza de 25,7 por ciento", agregó.

Por su parte, Marta Liotto, expresidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), dijo a iProfesional que la actual coyuntura del "blue" aún no impacta en las operaciones de compraventa, y que se multiplican las expectativas en torno a los nuevos créditos.

"A diferencia de otras situaciones similares del pasado, la suba que están teniendo el ‘blue’ y otras cotizaciones ‘libres’ no está teniendo consecuencias importantes en los precios y la cantidad de operaciones de compraventa", comentó.

"Hoy el tipo de cambio convive con otras variables, como la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios, que minimizan la influencia que las variaciones en el mercado cambiario tienen en compradores y vendedores", aseguró.

Los precios de los departamentos en Capital Federal

Respecto de los valores vigentes en la Ciudad, un relevamiento reciente de Reporte Inmobiliario expuso que los departamentos de un ambiente con precios más acotados se distribuyen entre Pompeya (38.000 dólares), Villa Lugano (40.000), Constitución (45.000) y La Boca (46.000). Del otro lado se alinean Puerto Madero (182.500 dólares), Palermo (98.000) y Belgrano (93.000).

En el caso de las unidades de dos ambientes, los precios más reducidos se dan en Pompeya (49.000 dólares), La Boca (52.500), Constitución (54.000) y Villa Lugano (56.250). En el otro extremo se ubican Puerto Madero (349.000 dólares), Palermo (125.000), Colegiales y Belgrano (110.000).

Puerto Madero sigue al frente de las zonas más cotizadas de Buenos Aires.

En cuanto a los inmuebles de tres ambientes, las cotizaciones más "bajas" ocurren en Villa Lugano (49.900 dólares), Villa Soldati (60.000), Pompeya (62.000) y La Boca (67.250). En cambios los precios más elevados se concentran en Puerto Madero (390.000 dólares), Recoleta (197.500) y Retiro (160.000).

Por último, y ya en lo referente a los departamentos de cuatro ambientes, las cotizaciones más elevadas se dan en Puerto Madero (545.000), Recoleta (265.000) y Barrio Norte (237.000). Lo contrario ocurre en Villa Soldati (48.000), Villa Lugano (58.000), Pompeya (80.000) y Constitución (85.000).