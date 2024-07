Hace 53 años, Salvador Pedro Boniface vio un nicho en el segmento de traslados corporativos y compró un Ford Fairline como primera y única unidad. Así surgió, por entonces, la empresa Universal Traslados.

"La empresa nació el 20 de octubre de 1970", cuenta a iProfesional Mariano Boniface, quien está a cargo en la actualidad junto a su madre, Estela Jonneret. "Hasta ese momento, Salvador era taxista y se le fundíó el taxi. Con la plata que le dio el seguro más algún ahorro que él había logrado juntar se compró un Ford Fairline".

El Ford Fairline era el tope de gama de Ford, "en ese momento le competía al Cadillac o al Ambassador que eran autos de alta gama de lujo, no existía ni Mercedes-Benz o al menos acá en Argentina no estaban esos modelos", narra Mariano.

"Se compra ese Ford Fairline negro y descubre que ese color negro es el que se usaba en los cortejos fúnebres", sigue. "Por lo que se acerca del cementerio de Chacarita, con su auto negro, y ahí ve que había Cadillacs, había Ambasadors, pero no había ningún Ford Fairline. También descubrió que no había ninguna organización al respecto, eran como freelancers, cada uno con su auto, y no había nadie que los nucleara a todos", añade.

Su espíritu emprendedor y su deseo de dejar el taxi, le permitieron visualizar que había una necesidad no explotada. "Empezó a llamar a cada uno de esos freelancers, y bajo su nombre, primero empezó siendo Pedro Boniface, comenzó a hacerse tarjetas personales, las repartía a cada cochería o casa de sepelios", cuenta su hijo. "Con el tiempo pasó a ser Organización de Remises Universales, después pasó a ser Remises Universal y hoy, 50 años después, Universal Traslados".

Según asegura Mariano, "lo que siempre nos diferenció a nosotros fue esa idea de distinguirse, de diferenciarse de la competencia. Así como mi padre en aquel momento fue con el Ford Fairline, después fueron surgiendo otros modelos, el Ford Falcon, el Peugeot 405, el Peugeot 508. Siempre Universal fue el primero en adquirir cada nuevo modelo que salía al mercado, incluso hoy".

En la actualidad, Mariano Boniface está a cargo de la empresa junto a su madre, Estela Jonneret.

En aquel momento Boniface impuso una línea, impuso todos autos negros, todos autos de la misma marca y modelo. "Con el correr de los meses, él ya tenía un equipo de todos Ford Fairline negros, con choferes con el mismo traje, que se los hacía a mano a cada chofer en una sastrería, la misma corbata, zapatos negros, y también incorporó en aquel momento los guantes blancos", relata.

La firma fue creciendo y actualmente brinda servicios a las más importantes empresas nacionales e internacionales, siendo la única de su tipo certificada con las Normas ISO 45001 en Seguridad e Higiene Laboral. Hoy cuenta con más de 200 unidades del segmento premium: vehículos blindados; unidades de alta gama, minibuses y minivans. Además, cuentan con unidades híbridas.

El desafío de trasladar a los invitados de Messi

Entre sus servicios más importantes, se destacan los traslados de la cumbre del G-20; los traslados de invitados al casamiento de Lionel Messi; el traslado del entonces Rey Juan Carlos de España; las delegaciones a las cumbres de presidentes de las Américas en 2005 en Mar del Plata, y a todas las cumbres de presidentes que se realizan en el país desde hace más de 20 años. También la reciente asunción del presidente Milei, e incluso los traslados para las visitas del Emir de Qatar tanto en Buenos Aires como en Bariloche.

"El casamiento de Messi fue uno de los servicios que más atención captó", rercuerda Mariano. "Con todo lo que eso implicó, fue en Rosario, tuvimos que llevar los vehículos de acá, vehículos blindados, vehículos no blindados, con mucha seguridad. Hemos llevado a todos los invitados al casamiento, figuras de talla mundial como Neymar, Dani Alves, todos los jugadores de la Selección argentina".

De sepelios a trasladar embajadores

Lo que empezó siendo un servicio de sepelios, con los años se fue transformando y brindando el servicio a distintos rubros. Uno muy relevante es el de las embajadas. "La primera que fue cliente fue la de Japón, que vio de casualidad un cortejo fúnebre que era todo de mi papá, y le llamó la atención, que sea todo igual, todo sincronizado, todo perfecto, todo impecable", narra Mariano.

"Fuimos incorporando ese rubro, diplomático, que hoy también nos sigue acompañando", sigue. "Se sumó en aquel momento la embajada de Japón, la embajada de Estados Unidos, y hoy atendemos a muchas más", cuenta.

"Siempre para nosotros el conductor fue, es y será lo más importante", asegura Mariano Boniface

Una segunda pata es el la corporativa, atendiendo a las principales multinacionales del país y sus máximos ejecutivos. SAP, Toyota, Bago, Pfizer, Scania, Adidas, Coca Cola, Telefe, Park Hyatt e Intercontinental, Chevron, Exxon, PAE y Plus Petrol, entre otras compañías, figuran entre sus clientes más importantes.

En tercer lugar se encuentran los hoteles 5 estrellas. En este momento, Universal atiende en exclusividad el hotel Park Hyatt de Buenos Aires, que está dentro del top 3 de los hoteles de lujo de Argentina; el Hotel Intercontinental, el hotel Marriott.

Por último, las agencias de viaje. "Trabajamos con agencias de viaje que manejan un público ABC1, mercado europeo, estadounidense, y de más alto nivel de lo que es América, el Mercosur", comparte el vocero.

Números y crecimiento de la empresa

En cuanto a la facturación, Boniface hace referencia a un promedio, porque como toda industria, esta se caracteriza por tener meses de temporada alta y meses de temporada media y baja. "En estos momentos estamos en el orden de una facturación promedio mensual en torno a los $650 millones. Nuestros meses altos, la temporada alta va de septiembre a diciembre para lo que es el mundo corporativo, de octubre a marzo para lo que es el segmento del turismo, en el cual tenemos mucha expectativa", detalla.

Consultado sobre la evolución del negocio y cuál ha sido la clave para crecer, el responsable actual de la compañía destaca: "Además de la innovación que nos caracteriza, la clave es el capital humano. Esto creció hace 50 años como una familia y hoy eso no se ha perdido. Por supuesto que el mundo cambia y uno tiene que ir adaptándose, aparece la tecnología, aparecen un montón de herramientas nuevas que uno va incorporando, pero el capital humano, no".

"Siempre para nosotros el conductor fue, es y será lo más importante", sigue. "Acá el conductor no es un simple número, tiene una trayectoria, tenemos conductores que nos siguen acompañando desde hace ya 20 o 30 años. Es tan importante para nosotros que se le da capacitación constante, se le dan cursos de materias vinculadas al manejo, de manejo defensivo, de seguridad vial, pero también se le dan cursos, por ejemplo, de RCP, cursos de inglés, y estamos siempre tratando de incorporarles nuevos y darles nuevas herramientas, cursos de protocolo y ceremonial, que para nuestra tarea es fundamental".

Los dueños de la empresa aseguran que el casamiento de Messi fue uno de los servicios que más atención captó

Como parte de la evolución también, a diferencia de hace varios años, hoy la compañía cuenta con un staff de quince conductoras mujeres. "Siempre hemos tenido una visión, una actitud integradora, abierta, inclusiva, en todos los aspectos y hace unos años empezamos con esta idea también que revolucionó el mercado", expone Boniface.

Sobre esto último, amplía: "Y, como todo, implicó un cambio cultural, sobre todo en un rubro como el nuestro que siempre se destacó por ser algo exclusivamente de varones. Al principio costó, pero hoy son varios los clientes que piden por conductores mujeres. Y estamos haciendo una campaña muy fuerte porque queremos ir en pos de ese equilibrio y ojalá logremos pronto un balance entre cantidad de conductores varones y mujeres".

Por otro lado, la empresa, en línea con su espíritu vanguardista, planea hoy una inversión en autos eléctricos, una tendencia que "ya no es una novedad, pero en Argentina todavía sí", aclara Mariano. De cara al futuro, aguardan "un crecimiento aún más fuerte" impulsado por el auge del turismo, sobre todo, pero también por el rubro de las embajadas a partir de la apertura que está hoy dándose en el país.

Finalmente, anticipa: "Estamos elaborando proyectos de expansión. Nos encantaría expandir el negocio en varios aspectos. Por un lado, en cuanto a productos. Seguimos con nuestro plan de inversión en adquisición de flota, y en ese sentido, hemos incorporado un nuevo producto, que es la SUV, Toyota SW4, ya hemos incorporado las primeras 12 unidades".

Por otro, una expansión en cuanto a territorio. "La idea es empezar con sucursales y franquicias en el interior del país. Hoy Universal ya tiene una sucursal propia en zona norte, en San Fernando, para atender la demanda que tenemos de empresas clientes que están en el corredor norte, la intención es seguir replicando y llevar nuestra marca a distintos puntos estratégicos del país", concluye.