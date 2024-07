La marca colombiana de café Juan Valdez abrió su primer local en Argentina en Unicenter, en enero de 2022. Tras superar los problemas para importar café, anunció que en pocos días desembarca en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, y tiene más aperturas para este año. Proyecta abrir 20 locales para el 2027.

Juan Valdez es la única marca a nivel mundial que pertenece a sus productores, es el resultado del trabajo de 540.000 familias caficultoras colombianas. En 2002 comenzó su expansión y hoy tiene 358 tiendas en Colombia y 195 locales internacionales.

La historia de este café que dio la vuelta al mundo nació en 1960, cuando la Federación Nacional de Cafeteros crea al personaje Juan Valdez que se convierte en la cara visible de un café premium 100% colombiano.

A la Argentina, Juan Valdez llegó a través de una licencia traída por el grupo Reacsa, que es la unión del grupo argentino RE dueño de marcas como Almacén de Pizzas y la cadena Tostado Café Club, entre otras marcas. Tienen también la licencia para abrir tiendas en Uruguay. Estos grupos gastronómicos argentinos se unieron con el grupo paraguayo Acsa, que ya abrió 16 tiendas en Paraguay.

Juan Valdez y sus ambiciosos planes de expansión

Si bien la licencia para traer la marca colombiana fue firmada en 2019, por la pandemia recién pudieron abrir su única tienda en 2022.

Jorge García Allende, director general de Juan Valdez Argentina, contó que "la respuesta del público fue muy buena, nos sorprendió la repercusión. No pudimos abrir locales antes por la pandemia y por los problemas de la importación del café. A fines de 2027, queremos tener por lo menos 20 locales propios, no daremos franquicias. Con una sola tienda en Unicenter, somos el local de Juan Valdez fuera de Colombia, que vende más kilos de café en el mundo. Entre lo servido y empacado vendemos 1.200 kilos por mes, una barbaridad, ni yo me lo puedo creer".

En Argentina, Juan Valdez vende en su local y cafetería de Martínez, en su tienda online con envíos a todo el país y en las cadenas de supermercados Jumbo, Libertad, La Anónima y en distribuidores. Felices con el récord de ventas, aclararon "el 50% de lo que se vende en nuestra tienda es café empacado, es altísimo. El promedio a nivel mundial ronda entre un 8 y 12% en café empacado", explicó.

Próximas aperturas de tiendas y cafeterías Juan Valdez

El Director General de Juan Valdez en Argentina adelantó a iProfesional los planes de expansión: "El 31 de julio llegamos a CABA, abrimos nuestro primer local en Las Heras esquina Austria, en Recoleta. Será un local de 190 metros cuadrados con tienda y cafetería. La siguiente apertura, será a fines de octubre, en Cabildo y Comodoro Rivadavia, en Nuñez. En noviembre, llegamos al Aeroparque y a principios de diciembre, abriremos dos locales en sala de arribos y pre embarque, tanto en Córdoba, como en Neuquén. Antes de fin de año, esperamos abrir otro local en Villa Urquiza. Cerraremos el año con 9 locales, de los cuales 8 son nuevas aperturas".

El nuevo local de Recoleta y el de Unicenter mostrarán un rebranding de la marca realizado desde Colombia. "La marca se colombianizó, se muestran más montañas, más plantas de café y el color rojo sobresale más", señaló el directivo de Argentina.

Con 320 m2 y un market de café en la entrada, el local insignia de la marca en Argentina será el de Cabildo y Comodoro Rivadavia, en el barrio de Nuñez

El local insignia de la marca en Argentina será el de Cabildo y Comodoro Rivadavia en Nuñez, tendrá 320 metros cuadrados. La entrada será desde un market de café.

En Uruguay, si bien tienen la licencia, están estudiando los pasos a seguir. Saben que los uruguayos prefieren el mate, al café. En 2021, desembarcó Starbucks con 10 locales, y van a ver cómo funcionan. Por ahora, están enfocados en el mercado argentino.

El ecommerce de Juan Valdez es uno de los canales más buscados a la hora de comprar café. "Nuestra tienda online es una de las que más vende a nivel mundial, fuera de Colombia. Argentina está entre los tres mercados más importantes de Juan Valdez.

El consumo a nivel gastronómico no pasa por su mejor momento. "Hay una baja promedio del 30% en gastronomía, es lo primero que la gente abandona. Sin embargo, tomarse un café en un bar es lo último que se abandona. Nosotros no tuvimos una baja en el consumo y venta de café, en enero pudimos traer más mercadería, eso logró nivelar cualquier baja. En enero tuvimos una caída del 10%, pero en el primer semestre un alza del 14% comparado con el año anterior", analizó Jorge García Allende, director General de Juan Valdez Argentina.

Tras abrir en Recoleta, la siguiente apertura, será la de Núñez, a fines de octubre

Juan Valdez busca personal

Para las próximas aperturas, Juan Valdez comenzó la búsqueda de personal. Necesitan baristas, encargados y supervisores. Los que quieran sumarse a la marca de los productores colombianos pueden mandar su CV a [email protected].

Cuánto cuesta tomar o comprar café Juan Valdez

Para los que quieran vivir la experiencia Juan Valdez, deben saber que un ristretto cuesta $2.200, un cortado en jarrito $2.500 y un café con leche $3.200. En Argentina, ofrecen dos línea de café empaquetado: la roja premium que cuesta $21.000 el cuarto de café tostado molido y Orígenes con cafés de diferentes zonas de Colombia, vale $22.550, el cuarto kilo.