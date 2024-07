En 2010, nacía en Palermo el primer restó bar político "Perón Perón". La elección del barrio no fue casual. Luego se replicó en San Telmo, en Córdoba y ahora en Malasaña, "el barrio más peronista de Madrid", según aseguran. En cada rincón de estos locales no falta nada de la liturgia peronista. Ante tantas consultas y pedidos, comenzará a dar "franquicias peronistas".

Entrar a "Perón Perón" es vivir una experiencia. Cada lugar está ambientado con imágenes de Eva Perón, Juan Domingo Perón, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, entre otros líderes que dejaron huella en el movimiento. Así como se puede encontrar un altar de Evita, seguro hay otro de Diego Maradona.

Los platos más pedidos en Perón Perón

Toda la carta del restaurante evoca momentos históricos y cada plato lleva un nombre alusivo al peronismo. Entre los más pedidos figuran: la milanesa a caballo de bife de chorizo bautizada "Dos potencias se saludan"; el pastel de papa llamado "El elegido del general" y el osobuco con polenta "Peroncho hasta los huesos".

En cada local hay una tienda con toda clase de merchandising peronista desde rompecabezas de Evita, tazas, remeras, mates, prendedores, joyería peronista, todo. Durante varios momentos de la noche, se escucha de repente en el restaurante la marcha peronista. Todos sus comensales la cantan, algunos hasta se ponen de pie y levantan sus dedos en V.

El fundador de "Perón Perón" es Daniel Narezo, un periodista, que fue productor de Alejandro Dolina por más de 15 años. Cuando abrió el primer restó en Palermo, nadie entendía por qué había elegido ese lugar y funcionó. "Elegí Palermo porque era la trinchera del enemigo donde nadie esperaba que este, un barrio hostil o aparentemente hostil para el peronismo. Lo mismo hice en Córdoba, abrí en el barrio más gorila Alta Córdoba. Los vecinos hasta juntaron firmas para que no abramos. Y nos va muy bien", cuenta como anécdota.

Nadie mejor que Narezo para definir lo que representa: "Son lugares de encuentro peronista, una especie de unidad básica aggiornada. ‘Perón Perón’ tiene más gente cuando el peronismo no gana las elecciones. Nunca funcionó mejor que en el macrismo. Cuando la cosa viene triste, la gente busca más refugio en los lugares propios. A los compañeros de izquierda y peronistas les gustan la plaza, la calle, los bares, lugares para encontrarse, juntarse y darse un abrazo compañero".

La marca peronista llegó a Madrid, eligió el viernes 26 de julio, el mismo día que se conmemoraron 72 años de la muerte de Evita y la apertura fue a las 20:25, la misma hora que murió la abanderada de los humildes. Está en la calle Pez 6, en el barrio de Malasaña. Un local de casi 100 metros cuadrados donde sobresalen las imágenes de Eva Perón.

"Siempre estuvo en nuestros planes peronizar el mundo, así que empezamos por Madrid, es el lugar de referencia más cercano que tenemos a Perón, luego de sus 18 años de exilio, tras el Golpe del ’55. Es una reversión de Puerta de Hierro. La gente pasa, entra, se emociona, recuerda cuando Evita mandaba alimentos a España, será un lugar de reencuentro para los peronistas, la gente de izquierda y todos los latinoamericanos", explicó Narezo desde Madrid, llegó hace un mes para decorar todo con sus propias manos.

La próxima apertura de "Perón Perón" será en versión vermutería

La próxima apertura será el 17 de octubre en Lanús. La diferencia de este nuevo "Perón Perón" es que no será un restaurante, sino más bien una vermutería que ofrecerá tapeos y picadas.

El restaurante peronista se multiplicó con una fórmula "tengo socios locales, soy el desarrollador del concepto de marca, la cuestión ideológica y tengo todo el know how. Hasta ahora las aperturas fueron con amigos, juntamos voluntades y mantengo la mayoría de la sociedad. Tengo tantas consultas y pedidos que estamos desarrollando un sistema de franquicias", adelantó el fundador.

"No voy a ser un franquiciero que te pide un montón de plata de la facturación mensual y te exige que me compres sólo a mí. Habrá un fee inicial y una renovación de marca. Montaremos nosotros el local, las cuestiones estéticas, la carta, no queremos perder ni calidad, ni identidad. El branding de la marca está en mi cabeza, no en un manual. No quiero hacer un mega negocio. Queremos ayudar a que al otro le vaya bien, no queremos ahogarlo. En Argentina los locales tienen que ser para 120 a 180 comensales, en general tienen 300 metros cuadrados. La inversión ronda los u$s80.000", detalló el fundador. Toda la info se consigue en [email protected].

Cuándo se le pregunta si será un estilo de "franquicia peronista", Narezo se ríe y confiesa que le gusta esa definición. La consulta obligada es si le daría su marca a alguien que no sea peronista y responde: "Es muy difícil que alguien que no sea peronista abra un ‘Perón Perón’".

En el exterior, se avanza con aperturas de Perón Perón en Barcelona, Málaga, París, México y Nueva York

La lista de gente que busca abrir un restaurante que homenajee a Perón y Evita es larga. Las consultas no paran. "Me pidieron abrir en Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Rosario, San Nicolás, en la Ciudad de Buenos Aires ya tenemos Palermo y San Telmo, por ahora no quiero otros. En el exterior estamos avanzando con aperturas en Barcelona, Málaga, París, México y Nueva York. El peronismo es raro, da para cualquier cosa. La gente acá en España se vuelve loca al ver el local", todo eso entusiasma a Narezo. Hay muchos argentinos por el mundo y la gastronomía peronista convoca.