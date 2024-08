Con Daniel Marx como CEO, Edenor dejará de ser sólo una distribuidora de electricidad

El pasado 6 de agosto, el directorio de la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina decidió designar a Daniel Marx como su nuevo Presidente y CEO, en reemplazo de Neil Arthur Bleasdale quien se mantendrá como director titular.

La compañía controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti definió así un cambio ejecutivo que además marca el inicio de una nueva etapa en sus operaciones con el objetivo de ampliar su core business más allá del que le delimita ser una de las dos concesionarias de distribución de electricidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que se reparte con Edesur.

Para liderar este proceso se optó por sumar a Marx, ex funcionario de varios gobiernos nacionales, nacido en la ciudad uruguaya de Paysandú, el 16 de abril de 1953, y ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la presidencia de Raúl Alfonsín entre 1987 y 1988, Representante Financiero Especial y Jefe Negociador de la deuda externa argentina de 1989 a 1993, ex Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía durante 1999 y 2001 y actualmente director ejecutivo de Quantum Finanzas, firma que forma parte de la red que integran Evercore Partners (en Estados Unidos, México y el Reino Unido) y g5Advisors de Brasil.

Mientras se desempeñó como representante argentino ante el FMI, su función fue la de renegociar la deuda externa durante los últimos años de la presidencia de Alfonsín, y mientras pasaban ministros de economía como Juan Vital Sourrouille; Juan Carlos Pugliese y Jesús Rodríguez.

Nueva susbidiaria

Una de las primeras medidas que implementará la "nueva" Edenor será el lanzamiento oficial de una subsidiaria que operará bajo la marca de Edenor Tech S.A.U. que fue constituida el 23 de julio pasado bajo la forma de una sociedad anónima unipersonal, con un capital social de $100 millones, representado por la misma cantidad de acciones.

A pesar de que en la distribuidora todavía no quieren hacer referencias acerca de la nueva filial, iProfesional pudo saber que Edenor Tech S.A.U. se dedicará a ciertas actividades relacionadas con la inteligencia artificial y la generación de energía. El proceso de inscripción en el Registro Público de Comercio se encuentra actualmente en curso y se espera que se complete en las próximas semanas cuando se hará el anuncio oficial de presentación de esta subsidiaria. La creación de esta subsidiaria fue producto de la reforma del estatuto de Edenor el pasado 25 de abril, cuando sus accionistas aprobaron una modificación de su objeto social para incorporar actividades adicionales.

Por eso, ahora Edenor puede prestar y/o comercializar servicios de telecomunicaciones; suscribir o adquirir la propiedad de acciones de otras empresas; participar accionariamente de otras sociedades que posean interés en sociedades vinculadas con la distribución, comercialización de energía eléctrica y/o generación de energía renovable o convencional, de minerales críticos; de digitalización y/o inteligencia artificial.

También puede prestar servicios de asesoramiento, capacitación, operación y mantenimiento, de consultoría y gerenciamiento, de estudios y análisis; ceder a título oneroso o gratuito conocimientos especiales adquiridos en el desarrollo de las actividades del negocio (know how), el patentamiento y percepción de regalías para la fabricación y comercialización por parte de terceros de los productos desarrollados por la sociedad para aplicación a actividades de generación, transporte, distribución y almacenamiento de energía eléctrica, y minerales críticos.

Fondos frescos

Al mismo tiempo, Edenor acaba de lanzar una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON), por hasta u$s400 millones que se sumará a las ON Clase 5 y Clase 6 lanzadas a principios de agosto por un valor nominal de u$s81 millones y $17.313 millones, respectivamente y con vencimiento el 5 de agosto de 2025 y 2028. En el caso de las nuevas ON Clase 7 por hasta u$s400 millones devengarán un interés a tasa fija sobre el monto de capital pendiente de pago.

La compañía destinará un monto igual a los fondos netos procedentes de la venta de este bono para el repago y/o refinanciamiento de deudas; inversiones de capital (CAPEX) e inversiones en activos fijos ubicados en Argentina; inversiones en capital de trabajo; adquisición de empresas o negocios; necesidades generales de financiamiento relacionadas con actividades comerciales; aportes de capital a las subsidiarias o compañías relacionadas. Esta asignación se destinará a actividades alineadas con el objeto social de Edenor, incluyendo inversiones en energía renovable y almacenamiento de energía.

Pero mientras esos fondos no se utilicen, podrán ser invertidos en inversiones temporales a corto plazo, incluyendo valores negociables de alta calidad, depósitos a plazo fijo e instrumentos de mercado de dinero (money market). Las nuevas ON además dispondrán el pago de intereses semestrales a una tasa fija a licitar que será determinada por Edenor junto con los compradores Iniciales de conformidad con el procedimiento previsto en la sección "Plan de Distribución".

En otro orden, las ON Clase 7 vencerán a los siete años contados desde la fecha de emisión y los intereses serán computados sobre la base de un año.

Semestre positivo

En la actualidad, Edenor es considerada como la distribuidora de electricidad más grande de Argentina y una de las más grandes de América Latina en términos de cantidad de clientes y electricidad vendida (tanto en GWh como en pesos).

Tiene la concesión exclusiva a largo plazo para distribuir electricidad en el noroeste del Gran Buenos Aires y en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, lo que comprende una superficie de 4.637 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente nueve millones de habitantes y con aproximadamente 3.314.696 usuarios, en su mayoría de ingresos relativamente altos.

En el primer semestre de este ano, su situación financiera y los resultados de sus operaciones se vieron influenciados por los mismos factores y las mismas condiciones regulatorias, de mercado y macroeconómicas que incidieron en sus resultados del 2023. En este sentido, sus ingresos por ventas se incrementaron un 15,3% a $764.151 millones, en comparación con los $662.629 millones registrados durante el mismo período en 2023. Esta suba obedeció principalmente a las actualizaciones tarifarias, que implicaron un aumento del VAD del 107,8% en abril del 2023, del 73,7% en junio del 2023 y del 319,2% en febrero pasado, a lo cual se sumó un ajuste adicional del 3% en agosto, además de los aumentos en los precios de compra estacionales.

La empresa sigue operando en un escenario en el cual todavía el gobierno nacional sigue subsidiando el precio de referencia estacional para clientes residenciales, que representó, en promedio, el 40% del costo de generación real del sistema en el período de seis meses finalizado el 30 de junio pasado, mientras que los grandes usuarios de electricidad no recibieron ningún subsidio.

Como resultado de este escenario, el margen de ganancia bruta de la compañía (esto es, el VAD, que representa el ingreso real de la distribuidora) fue de $168.011 millones, lo que equivale a un incremento de 674,7% frente a los $21.688 millones registrados en el mismo período de 2023.

En tanto, los resultados netos de su último balance semestral reflejan una ganancia acumulada de $107.580 millones o un incremento de 268,8% frente a la pérdida neta de $63.715 millones registrados en el mismo período de 2023.

Deuda cruzada con el Estado

En el caso de las inversiones, ascendieron a $136.012 millones, lo que supone un incremento de 32,1% en términos reales en comparación las inversiones durante el mismo período en 2023, debido al cumplimiento de su llamado Plan de Inversiones presentado ante el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE). Además y como resultado del retraso en los ajustes de las tarifas, la compañía ha considerado y valorado los posibles créditos contra el gobierno nacional, los cuales ascienden a $1,1 mil millones al 31 de diciembre de 2023, valoración calculada por las universidades nacionales de Buenos Aires y de Lomas de Zamora.

Dichos cálculos fueron presentados por Edenor en la audiencia pública que tuvo lugar el 26 de enero pasado, considerando iniciar un proceso de negociación para incluirlo en el Proceso de RT. Asimismo, debido a dicho retraso, la mayoría de los agentes del sector de la distribución de electricidad en Argentina tuvo que diferir parcialmente los pagos a CAMMESA por la energía adquirida en el Mercado Energético Mayorista (MEM). Esa situación insostenible llevó al Gobierno a implementar varias normas y legislaciones que permiten a los distribuidores de electricidad regularizar sus obligaciones comerciales con CAMMESA.

En el caso de Edenor, reconoció obligaciones comerciales acumuladas contraídas con la sociedad estatal por %57.159 millones al 31 de agosto de 2022, mientras que el Gobierno reconoció un crédito a favor de Edenor de $24.174 millones, reduciendo las obligaciones comerciales contraídas a $32.985 millones. De conformidad con el acuerdo, que fue celebrado en el 2022, las obligaciones con CAMMESA se abonarían en 96 cuotas, con un período de gracia de seis meses (que ya finalizó en agosto de 2023); y devengarían penalidades a una tasa equivalente al 50% de la tasa de interés aplicable por el MEM (siendo, al mes de agosto de 2024, del 48,3% anual).

Luego, el 28 de julio de 2023, celebró un acuerdo para formalizar un plan de regularización de obligaciones comerciales, en virtud del cual la compañía reconoció una deuda de $26.388 millones con el MEM por el período comprendido entre septiembre de 2022 y febrero de 2023; y se comprometió a pagar dicha deuda en 96 cuotas mensuales y consecutivas. Dichas obligaciones comerciales fueron convertidos a megavatios-hora y podrán saldarse por compensación de créditos por consumo de electricidad en barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, la empresa viene cumpliendo con sus obligaciones con CAMMESA en su totalidad desde abril pasado y está actualmente negociando con el Gobierno y CAMMESA un nuevo acuerdo de regularización para sus obligaciones acumuladas y no pagadas entre marzo de 2023 y marzo pasado.

Estrategia a futuro

Con el cambio de autoridades y la ampliación de su objeto social, Edenor busca seguir satisfaciendo la demanda que existe dentro del área de su concesión, maximizando su rentabilidad y valor patrimonial. Con miras a lograr este objetivo, viene aplicando varias estrategias comerciales clave como seguir brindando un servicio de buena calidad en el área de concesión, distribuyendo energía eléctrica en el área de concesión con niveles de calidad que cumplan o superen los exigidos por el contrato de concesión y el marco regulatorio.

Por eso, tiene previsto seguir asignando una parte significativa de sus gastos de capital al mantenimiento, la extensión y la expansión de su red, además de centrarse en aumentar la eficiencia operativa y mejorar la calidad de sus servicios técnicos y la seguridad de su infraestructura pública con el fin de reducir la cantidad de multas impuestas por los entes reguladores locales en el giro habitual del negocio y mediante el fortalecimiento de la infraestructura mediante inversiones en la red y la tecnología.

Como estrategia aleatoria, apunta a proveer un servicio de distribución y comercialización de energía socialmente responsable, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas, desarrollando los negocios y la comunidad, promoviendo su crecimiento y el de sus empleados y accionistas.

"Su progreso se enfoca a alcanzar una empresa cada vez más cercana a sus grupos de interés, clientes, empleados, accionistas, organizaciones intermedias, comunidad, gobierno y proveedores", destaca Edenor en un informe enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Red inteligente y digitalizada

Como parte del mismo plan, Edenor agrega en su comunicado que se prepara para transformarse en una distribuidora inteligente, capaz de administrar una red que no solo suministre energía, sino que la reciba de los usuarios, facilitando la instalación de paneles solares y fuentes renovables de energía distribuida.

De este modo, se propone fomentar la creación de una "red inteligente y digitalizada" y transformarse en un vehículo para la transformación del sistema de transmisión y su electrificación.

La gerencia de Edenor considera que alcanzar estos objetivos "resulta esencial para asistir a la Argentina en el cumplimiento con sus compromisos en el marco del Acuerdo de París y la convención sobre cambio climático".