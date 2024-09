El productor discográfico Paul Green buscó revolucionar la forma de aprender música. En 1998, fundó School of Rock en Filadelfia, un espacio donde los alumnos aprenden a tocar un instrumento participando en bandas. Su método tuvo tanto éxito que tiene una cadena de 360 escuelas de música (280 en Estados Unidos) en 15 países. Este año, School of Rock llegó a la Argentina y busca expandirse.

La cadena inspiró a la famosa película School of Rock estrenada en 2023 y a la comedia musical que se lució en Broadway y está en la calle Corrientes. La primera escuela local abrió en el barrio de Nordelta, en busca de un público muy bien definido. Pueden ir chicos desde los 3 a 4 años (sin pañales), adolescentes y adultos, no hace falta tener experiencia. El concepto es crear un lugar donde no sólo se aprende música, sino generar un lugar selecto de encuentro social.

Roberto Sambrizzi, CEO de School of Rock Argentina, explicó a iProfesional el método de estudio: "Chicos y grandes pueden venir sin saber nada de música ni haber tocado un instrumento en su vida. A la semana, cualquier mayor de 8 años estará tocando una canción con su ensamble en vivo. El método de enseñanza es ingeniería inversa: te digo que canción vamos a tocar, te enseño a poner las manos en el instrumento y moverlas para que suene. Primero se aprende la canción y luego la teoría. Asisten 45 minutos a una clase particular de música donde se les enseña a leer música y a una clase grupal que puede durar entre una hora y media y tres horas. Cada tres meses o seis (según la edad) se presentan en un show privado en un teatro donde no se venden entradas, es para invitados".

La primera escuela local abrió en el barrio de Nordelta, en busca de un público muy bien definido

Los instrumentos que se pueden aprender son batería, bajo, guitarra, piano y canto. Hay un staff de 20 profesores de música y un director musical. La escuela está abierta para que sus alumnos puedan ir a ensayar las veces que quieran en forma gratuita.

El objetivo de School of Music va más allá de aprender a hacer música. "Muchos chicos descubren su círculo de amigos, encuentran un sentido de pertenencia que les refuerza la autoestima, les da un propósito. Neurológicamente es muy positivo para el desarrollo intelectual en todos los aspectos de la vida. Más que un lugar para estudiar música puede ser un refugio, hay salas para estudiar", explicó el CEO.

Dirigido al target ABC1

Cuando se pregunta cuál es el precio de ser parte de School of Music prefieren no decirlo. Sambrizzi, dueño de la franquicia de Nordelta señaló: "Nuestros alumnos pertenecen a un nivel socioeconómico ABC1, sí es mucha plata. Si uno ve todo lo que se le da en términos sociales y todo lo que el alumno aprende, es la plata mejor invertida en los hijos. El objetivo no es una fábrica de famosos, es un lugar donde ayudamos a chicos y grandes a cumplir el sueño de tener su propia banda. Ser famoso es un objetivo frívolo y peligroso, si fuera un fin en su mismo. Ojalá muchos logren vivir de la música, les damos mucho más. Por eso tenemos 230 alumnos y en marzo del año que viene abrimos la segunda sede en Pilar".

Los instrumentos que se pueden aprender son batería, bajo, guitarra, piano y canto

La cadena de escuelas de música está dispuesta a expandirse, sabe que la Argentina es la cuna del rock para toda Latinoamérica. Para dimensionar qué tipo de inversión se realizó en Nordelta y que hay que tener en cuenta para abrir una franquicia, vale aclarar que la escuela está en el centro comercial en un espacio de 300 metros cuadrados. La ubicación debe ser top.

Requisitos para abrir una franquicia

"Las próximas aperturas deben estar muy bien ubicadas en zonas ABC1, para que la demanda justifique abrir la sede. La ubicación debe ser una zona con servicios para los padres, seguridad y estacionamiento. Si se ubica en un centro comercial atrae clientes al shopping y es un servicio muy atractivo por la circulación de grandes y chicos. En Nordelta tenemos 6 salas para estudio individual, 2 salas para estudio de batería, 4 salas grandes de ensambles y contamos con amenities como lunch para los estudiantes. Les brindamos todos los instrumentos musicales de las mejores marcas, no hace falta que tengan su instrumento", puntualizó el CEO.

La marca busca abrir por lo menos 10 sedes de la cadena en el país

School of Rock Latinoamérica es el franquiciante en la Argentina de la marca, una compañía con base en Chile. El plan de la cadena es ambicioso, el objetivo es abrir por lo menos una escuela cada 12 meses.

Con experiencia de 26 años, la marca busca pisar fuerte en la Argentina y abrir por lo menos 10 sedes de la cadena en el país.