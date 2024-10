A pesar de haber logrado ingresos cercanos a los $900.000 millones y una ganancia mayor a los $59.000 millones generados por la liberación de las tarifas, la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina igualmente sigue dependiendo de la "ayuda" de su grupo controlante.

Se trata de Edesur, que es propiedad de la sociedad Distrilec Inversora S.A, con el 56,358% del capital, que a su vez pertenece en un 51,5% a Enel Américas; en otro 38,5% a RPE Distribución y un 10% restante a Hidro Distribución.

De igual forma, Enel Américas es controlada por Enel S.p.A. y PB Distribución S.A. controla a RPE Distribución y a Hidro Distribución.

El resto del capital de Edenor flota en los mercados de capitales, donde posee miles de accionistas que, junto a estas empresas, vienen sosteniendo sus títulos a pesar de los vaivenes financieros y económicos sufridos por la distribuidora, más que nada durante los años de gobiernos kirchneristas propensos a los congelamientos y cepos tarifarios.

En los últimos días, la sociedad publicó un informe en la Comisión Nacional de Valores (CNV) para dar a conocer el balance de sus primeros nueve meses de este 2024.

En el informe, se observa una importante reducción de su rentabilidad y también se advierte que mantiene un capital de trabajo negativo de $363.766.731 millones, como consecuencia, principalmente, de la deuda contraída con CAMMESA y con sus accionistas para financiar sus operaciones y suplir, de esta manera, el retraso en la actualización tarifaria, que comenzó a regularizarse con el desembarco del partido libertario en el Gobierno.

Edesur busca recomponer la ecuación

Más precisamente, con la publicación de la Resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), N.º 101/2024 de febrero pasado.

En el documento, el directorio de Edesur publica los resultados de un análisis de sus flujos de efectivo proyectados para estimar que la empresa mantiene una capacidad financiera suficiente para hacer frente a sus obligaciones financieras actuales y futuras.

En ese sentido, se explica que los supuestos claves utilizados en la proyección de los flujos de efectivo se relacionan con variables operativas como demanda de energía eléctrica; tarifas; costos; cobrabilidad; renegociación de deudas y supuestos macroeconómicos como las tasas de inflación; de cambio y de interés.

También se consideran los probables resultados de las renegociaciones con las autoridades por el nuevo marco tarifario y las deudas cruzadas.

A partir de este escenario, las autoridades de Edesur entienen que la compañía puede recomponer la ecuación económico-financiera "gracias a un trabajo conjunto con las autoridades que permita encontrar las soluciones necesarias para poder mantener un servicio esencial como la distribución de energía eléctrica".

De todos modos, en el brochure se incluye un apartado que marca las condiciones en las cuales sigue operando Edesur, luego de más de una década y media de haber tenido que ofrecer sus servicios con ingresos congelados por los anteriores gobiernos y gastos extremadamente elevados que siguieron el rumbo de la imparable inflación de esos períodos.

Es que, si bien sus ejecutivos explican en el documento que prepararon los estados financieros "de acuerdo con el principio de empresa en marcha", del mismo modo advierten que "existe una incertidumbre importante en relación con la concreción de las medidas necesarias para revertir la tendencia negativa evidenciada", que puede generar dudas significativas como empresa en marcha, dado que depende de la ocurrencia de ciertos hechos que no se encuentran bajo el control de la sociedad.

Grupo Enel sale al rescate de Edesur

En este marco, su directorio acaba de aprobar la celebración de un nuevo contrato de financiamiento con Enel Argentina S.A. e Hidroinvest S.A., partes relacionadas con Edesur, a instrumentarse como una línea de crédito por hasta $35.000 millones por un plazo de 12 meses.

Según el Comité de Auditoría de la distribuidora, se trata de un préstamo que puede razonablemente considerarse adecuado a las condiciones normales y habituales de mercado.

No se trata de la primera vez que sociedades propiedad de sus controlantes inyectan fondos en Edesur, si se tiene en cuenta que en julio del 2023 el propio Enel giró $9.000 millones a la caja de la operadora que brinda servicios a cerca de 2,5 millones de clientes, llegando a más de dos millones de hogares y abasteciendo a comercios y a grandes empresas con un área de concesión de 3.300 km² que abarca la zona sur de Capital Federal y 12 partidos de la provincia de Buenos Aires.

Por entonces, sus dueños le habían puesto el cartel de venta a la distribuidora, cansados de esperar una mejora en los cuadros tarifarios que los gobiernos kirchnerista nunca concretaron y también hartos del destrato de esas administraciones nacionales con el grupo italiano.

Pero, una vez concretado el cambio de ideología en la Casa Rosada, con la asunción de Javier Milei como presidente de la Argentina, desde Enel enviaron una señal de apoyo a la nueva gestión y decidieron permanecer en el país, aunque de todos modos vendieron parte de sus activos.

Edesur, beneficiado por la quita de subsidios a las tarifas

En ese proceso, lograron cierta revaluación de las tarifas por parte de la Secretaría de Energía que depende del poderoso Ministerio de Economía al punto que en lo que va del primer año de gobierno libertario obtuvieron ingresos por $976.589 millones debido, principalmente, al aumento tarifario determinado mediante la Resolución ENRE No 101/2024, modificada por la Nota ENRE No 25656727, que tuvo su aplicación a partir del 1° de febrero pasado, y los aumentos tarifarios determinados mediante las resoluciones ENRE No 518 y 589/2024 con vigencia a partir del 1° de agosto y del 1° de septiembre también de este año y que incorporaron aumentos del VAD del 3% en ambos casos.

En el caso del EBITDA, alcanzó los $22.637 millones, es decir, un 133% mayor al registrado en el mismo periodo de 2023 empujado por el aumento de los ingresos.

En cuanto a la mejora en el resultado operativo (EBIT) se explica por los mayores ingresos que fueron compensados parcialmente por costos crecientes de explotación, mayores gastos de comercialización y de administración.

A nivel general, resultado del período fue de $59.937 millones, lo que representan una caída del 50% con relación al mismo lapso del año pasado, a pesar de la mejora en el resultado operativo, ya que sus negocios se vieron afectados, principalmente, por un mayor cargo por el impuesto a las Ganancias en comparación al mismo período de 2023.

La situación financiera de Edesur

De todos modos, su deuda neta mejoró con respecto a la de diciembre pasado, debido a la caída de la deuda financiera y a una mejora en las inversiones corrientes que, en estos primeros nueve meses, alcanzaron los $128.423 millones.

Del mismo modo, las ventas de energía (12.563 GWh) registraron una caída del 1% con respecto al mismo período del año anterior (12.733 GWh), a pesar de que la cantidad de clientes se incrementó en 59.000 nuevos usuarios, concentrados, principalmente, en pequeñas demandas de uso residencial.

En cuanto al índice de calidad de servicio medido por la duración de los cortes en cantidad de horas (SAIDI YTD) mostró una mejoría del 14%, habiendo pasado de 16,1 horas en los primeros nueve meses de 2023 a 13,9 horas en igual período de 2024.

Con relación a las inversiones en estos primeros nueve meses de 2024 alcanzaron los $128.423 millones, mientras que la sociedad mantiene una deuda con varias de las empresas controlada por Enel de $4.576 millones por la lÌnea de crédito originada en 2019 y que vence en diciembre próximo.

Adicionalmente, por las lÌneas de crédito otorgadas en junio de 2023, la sociedad adeuda a Hidroinvest S.A. y a Enel Argentina un capital de $15.185 millones y $3.815 millones, respectivamente.

Ambos préstamos también vencen en diciembre y devengan intereses sobre saldos pendientes de pago a la tasa mayor entre i) CER + 3,25% y ii) la diferencia del tipo de cambio oficial.

De esta forma, Edesur adeuda un monto total de capital de $19.761 millones con Hidroinvest S.A. y de $3.815 millones con Enel Argentina, al que ahora le suma los $35.000 millones que acaba de solicitar a ambas sociedades.

Asimismo, Edesur mantiene con Enel Generación El Chocón S.A. un préstamo por un saldo de capital de $60 millones, originado en la cesión y transferencia de créditos, cuyo capital se cancela en cuotas mensuales, iguales y consecutivas.