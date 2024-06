Milei le tomó juramento a Francos y volvió a mostrar su apoyo a Pettovello

El presidente Javier Milei le tomó juramento a Guillermo Francos, quien asumió este lunes formalmente como Jefe de Gabinete en reemplazo de Nicolás Posse.

Fue un acto breve, protocolar, pero que tuvo un cargado simbolismo sobre todo por los gestos del Presidente: luego de tomarle juramento, Milei se fundió en un abrazo con Francos y, segundo después, hizo lo propio con Sandra Pettovello.

"Doctor Guillermo Alberto Francos, jura por Dios y por la Patria, sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros para que ha sido nombrado, para hacer cumplir en cuanto a vos dependa la Constitución Argentina", leyó Milei.

Luego del juramento de Francos, se fundieron en un abrazo y los asistentes brindaron un aplauso cerrado.

Entre otros, tal como se pudieron ver en la transmisión oficial, dieron presente el ministro de Economía Luis Caputo; la Canciller Diana Montino; el ministro de Seguridad Luis Petri, el de Justicia Mariano Cúneo Libarona y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Justamente, Milei también dio un efusivo abrazo a Pettovello, en otra clara señal de respaldo en medio de la polémica en torno a su cartera.

Guillermo Francos como Jefe de Gabinete: "Una nueva etapa"

En su primera conferencia de prensa, Francos aseguró que su designación representa "una nueva etapa de una gestión que continúa. Hoy me toca a mí".

"En primer lugar, no me gusta la palabra echar. Yo creo que hay etapas que se cumplen y pueden haber cambios de gestiones. El jefe de Gabinete presentó su renuncia y no hay ninguna cuestión en esto pendiente. Yo no me guío por versiones, si alguien tiene algo para decir, que lo diga donde corresponde", expresó al ser consultado por la salida de Nicolás Posse.

Sobre el futuro del Ministerio del Interior, que sería reducida al rango de secretaría, Francos señaló que "el presidente me ha pedido que me haga cargo dentro de la Jefatura de Gabinete de las funciones del Ministerio del Interior, y el secretario del interior, Lisandro Catalán, va a pasar a depender del Gabinete. Vamos a seguir trabajando como venimos haciéndolo hasta ahora".

"Es la primera vez que hay un presidente ministro de Economía, el Presidente está consustanciado con el ministro. Todo su equipo entendemos que los primeros temas que había que encarar era la macroeconomía que había sido recibida en un caos muy grande. Eso se está ordenando y a partir de ahí ya está comenzando el período de reactivación de la economía", dijo el nuevo jefe de Gabinete en un análisis sobre el contexto económico actual.

Su visión sobre la Ley Bases

Guillermo Francos, que fue clave la semana pasada para destrabar el dictamen, dijo que la Ley Bases podría ser aprobada en el Senado durante la semana del 10 de junio y luego volvería Diputados para ser finalmente ratificada en julio.

"Uno aprende de los errores y trata de cambiar, mejorar y comprender al otro", dijo sobre el extenso debate que lleva la Ley durante una entrevista en La Nación + y agregó: "La ley de bases va a salir, saldrá del Senado. Espero que la semana siguiente el recinto probablemente apruebe la ley y no haya más modificaciones, y después tiene que volver a Diputados por las modificaciones".

En tanto, deslizó una autocrítica sobre la amplitud de la Ley y el apuro del Gobierno Nacional por aprobarla. "Ha pasado tiempo. Es un tiempo en que la política en general ha tenido que digerir este espacio político nuevo que ha aparecido en la Argentina. Y tal vez nosotros no supimos comprender de entrada que ese tratamiento iba a ser tan complejo, y tal vez la ley que presentamos al principio fue mucha más amplia y quizás por eso nos llevó al intento fallido".

En otro segmento de la entrevista televisiva, el Jefe de Gabinete fue muy crítico con el bloque de legisladores de Unión por la Patria y lo diferenció del resto de los bloques partidarios. "Quieren, equivocadamente, que al Gobierno le vaya mal", dijo respecto a los legisladores kirchneristas.