Detuvieron al jefe del Ejército que encabezó el levantamiento militar en Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció el despliegue de un posible levantamiento militar en el país este miércoles. La alarmante declaración del jefe de Estado boliviano se produjo mientras tanques y efectivos de las fuerzas de seguridad se movilizaban en el centro de la capital boliviana e ingresaban a la sede oficial del Gobierno.

Casi inmediatamente, Arce decidió la destitución del general Juan José Zuñiga, jefe del Ejército, quien fue reemplazado por José Wilson Sánchez Velasquez.

Ya entrada la noche del miércoles, Zúñiga fue detenido. El destituido jefe del Ejército fue capturado y conducido a un vehículo policial en las afueras de un cuartel militar. "¡Está detenido mi general!", señaló el viceministro de Gobierno (Interior), Jhonny Aguilera, según imágenes de la televisión estatal.

Luego de horas de tensión, los militares se replegaron y comenzaron a volver a sus cuarteles, mientras que de a poco la plaza Murillo, frente al palacio presidencial, comenzó a quedar despejada y sin los tanques.

Luis Arce denunció un intento golpe militar en su contra

Arce denunció un "golpe de Estado" por parte del ahora destituido comandante general del Ejército boliviano Juan José Zuñiga, quien fue relevado este miércoles junto a los demás mandos militares, señaló que "resistirá" y llamó a "movilizaciones" para defender la democracia.

Zuñiga, que amenazó con "cambiar el gabinete de Gobierno", comandó un grupo de militares quienes ocuparon con vehículos militares la Plaza Murillo frente a la sede del Gobierno en el centro de la ciudad de La Paz, tirando con un tanque la puerta de la Casa Grande del Pueblo.

"Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse", sostuvo Arce en sus redes sociales

Por su parte, el ex presidente boliviano, Evo Morales, sostuvo: "Se gesta el Golpe de Estado. En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo. Convocaron a las 3:00 pm a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate. Convocamos a los movimientos sociales del campo y la ciudad a defender la democracia".

Y agregó: "Convocamos a una Movilización Nacional para defender la Democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del Gral. Zuñiga. Declaramos paro general indefinido y bloqueo de caminos. No permitiremos que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo".

En plena sede oficial, se enfrentaron -cara a cara- el presidente Luis Arce con el General Juan José Zuñiga, quien horas antes había sido destituido de su cargo como Comandante del Ejército por orden del propio Arce. El tenso momento quedó reflejado en una foto que dará de qué hablar.

En ese instante, el presidente de la nación le exigió a Zuñiga que retire a los efectivos de la fuerza de seguridad y finalmente el general se habría retirado sin tomar el poder por la fuerza.

La decisión el mandatario nacional boliviano de remover de su cargo a Zuñiga se produjo luego de que el general amenazara a Evo Morales. "No puede ser más presidente de este país", dijo este miércoles más temprano.

En esta línea, el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó "de la forma más enérgica los acontecimientos en #Bolivia. El Ejército debe someterse al poder civil legítimamente elegido. Enviamos nuestra solidaridad al Presidente de #Bolivia Luis Arce Catacora, su Gobierno y todo el pueblo boliviano. La comunidad internacional, la OEA y la Secretaría General no tolerarán ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en #Bolivia o cualquier otro lugar".

Tanquetas y personal militar se apostaron alrededor del kilómetro cero de la sede de gobierno, sin que se conociera información oficial, reportó el sitio de La Razón de Bolivia.

En tanto, el comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, se presentó en el lugar en una tanqueta y armado, según la prensa local.

"Zúñiga, aún estás a tiempo", le gritó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que llegó al lugar para reclamar al militar por las acciones militares.

A las 15.01, Morales volvió a publicar en X y afirmó que "se gesta un Golpe de estado".

"En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo. Convocaron a las 3:00 pm a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate. Convocanos a los movimientos sociales del campo y la ciudad a defender la democracia".

El Gobierno repudió el intento de golpe de Estado en Bolivia

"Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia", escribió Diana Mondino, minutos antes de las 19, en relación al intento de golpe de Estado en Bolivia.

Fue el primer mensaje oficial desde el Gobierno nacional en repudiar el levantamiento militar en el país vecino. Previamente, distintos políticos ya habían expresado su postura. Uno de ellos fue el ex presidente Alberto Fernández sostuvo: "No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada".

El comité de la UCR, en tanto, afirmó: "Nuestra región hace años decidió vivir en democracia y se comprometió a respetar la decisión soberana de sus pueblos".

"Repudio enérgicamente el intento de golpe de Estado en Bolivia", dijo por su parte Cristian Ritondo, diputado del PRO y próximo a asumir la conducción del partido en la provincia de Buenos Aires. "La democracia y la voluntad del pueblo deben ser respetadas siempre. Hago un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie de forma contundente para que se restablezca el orden constitucional cuanto antes", agregó.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró: "El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires condena enérgicamente el intento de golpe de Estado en el Estado Plurinacional de Bolivia. El Ejército debe respetar al pueblo boliviano y a sus instituciones democráticas. Toda nuestra solidaridad con el Presidente Luis Arce".