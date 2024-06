El Gobierno propuso bajar la edad de imputabilidad a 13 años

El Gobierno presentó el proyecto para un nuevo Régimen Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La iniciativa fue anunciada este viernes por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

El texto ya fue enviado al Congreso y los funcionarios indicaron que fue por mandato del presidente Javier Milei. Además, en un comunicado subido a las redes sociales desde Educación señalaron que hay un reclutamiento de menores para cometer delitos por los que actualmente no pueden ser imputados.

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años

En conferencia de prensa, Bullrich expresó: "Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia".

"Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva", sostuvo la ministra.

"La edad de imputabilidad es un tema que Gobierno tras Gobierno, años tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas dicen que el delito juvenil existe, crece y cuesta vidas", subrayó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.

En el que agregó que "las consecuencias de años de zaffaronismo, sumado al desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados".

El ministerio de Seguridad informó que envió al Congreso el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad

"Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente", resaltó el oficialismo.

Y agregó: "El Gobierno Nacional espera que el Congreso de la Nación comprenda la urgencia y trabaje prontamente en la aprobación de la norma".

Claves del proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Entre otros aspectos, el proyecto de ley prevé que la detención de los menores sea en establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.

Además, se debe comunicar a los padres de la imputación y demás actos procesales. En tanto, el juez y el Ministerio Público Fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas.

"Si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes", agregaron.

Y también sostienen que, siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares (establecimientos de espectáculos o deportivos, p.ej.), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico".