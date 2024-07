El pasado fin de semana, en diversas reuniones, almuerzos y cenas de empresarios, banqueros políticos y sindicalistas se habló mucho del futuro de la política que de economía luego de la aprobación de La Ley de Bases en Diputados con tres temas centrales como las declaraciones del Presidente Javier Milei sobre el Pacto del 9 de julio donde habló también de la llamada Ley de Hojarascas que prepara el casi ministro Federico Sturzenegger.

Otro de los temas fue el financiero donde quedaron varios interrogantes acerca de la conferencia de prensa del viernes pasado en el ministerio de Economía donde le esperaba el anuncio de una mejora del tipo de cambio oficial pero la versión fue totalmente descartada y se mantendrá el crawl del 2 % mensual. También se habló mucho del futuro financiero luego de la Ley de Bases y en particular de una futura fusión de bancos en el sistema financiero local.

De cara a la Cumbre del Mercosur, que se llevará a cabo el próximo 8 de julio en Asunción, el presidente Javier Milei finalmente decidió no asistir al evento

Uno de los motivos de su ausencia, según argumentó, fue el cruce que tuvo con su par brasileño, Lula da Silva, a quien llamó "corrupto" y "comunista" Milei señaló:"¿Qué le dije? ¿Corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? ¿Comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aun cuando sea verdad?", manifestó Milei en una entrevista en LN+.

El Pacto de Mayo se firma el 9 de julio: ¿quiénes asistirán?

El sábado reunión de argentinos en un conocido resto de Miami para ver el triunfo de la selección argentina y los dos goles de "El Toro" Lautaro Martínez que enloquecieron a los hinchas donde hubo muchos hombres de negocios y periodistas.

Como el partido Argentina-Ecuador se jugará el jueves 4 de julio, a las 22, y enfrentará a Ecuador en el NRG Stadium, Houston a las 21 hs de Estados Unidos allí se comentó que en caso de llegar a las semifinales de la primera parte del cuadro la Argentina jugará el martes 9 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a las 21hs. El sorteo del torneo le concedió a la Argentina la posibilidad de llegar hasta la final.

Javier Milei evitó un encuentro con Lula

Por ese motivo el presidente Javier Milei confirmó que el Pacto de Mayo se firmará en Tucumán en los primeros minutos del 9 de julio, será un pacto de medianoche, junto a los gobernadores y dirigentes políticos que decidan participar, tras concretar la sanción de la Ley de Bases.

"En la vigilia del 8 hacia el 9 de julio vamos a firmar el Pacto de Mayo y le agradezco a todos los que nos acompañaron" señaló Milei en declaraciones al canal TN el domingo.

"Hay una convocatoria amplia a todos los que quieran asistir y el que quiera venir va a venir, el que no quiera venir no va a venir. No voy a obligar a nadie, y todas las fueras que integran el arco político están invitados".

El papel que llevará adelante Federico Sturzenegger: ¿de qué se encargará?

Milei confirmó que esta semana jurará como ministro Federico Sturzenegger, aunque todavía no definió cuál será el nombre de su nueva cartera.

En ese marco, detalló que en las próximas semanas se presentará la llamada Ley Hojarascas, una ley que buscará "la eliminación de más de cien leyes", que servirán para modernizar el sistema el calificativo viene por la definición del término Hojarascas que significa conjunto de hojas secas caídas de los árboles y que cubren el suelo en otoño. Dentro de la "hojarasca" aparece un compendio de leyes a las que denominan inútiles y que fueron generadas en su mayoría durante la dictadura.

En tanto el domingo al mediodía en una conocida cantina de pescados de Rosario a orillas del Paraná donde hubo mucho pescado de rio rociado con abundantes cantidades de champagne, vino blanco y con un Don Pedro rosarino para todos y habanos luego del postre.

Javier Milei presentará la "Ley Hojarasca", ideada por el futuro ministro, Federico Sturzenegger

El experto comentó allí acerca de estudio en el que Federico Sturzenegger trabajó previamente a la última elección con los equipos técnicos de Patricia Bullrich.

"Hay varias cosas muy delirantes que están vigente como leyes que regulan las carreras de palomas, que te obligan a hacer trámites que no se pueden hacer, que atentan contra las libertades y el derecho de propiedad, como que el Estado pueda obligarte a vender tu casa porque se le canta", explico y son unas 80 leyes que caen en distintas tipologías con las que iniciarán la nueva etapa de relación con el Congreso después de haber sido aprobados la Ley Bases y el Paquete Fiscal" explicó el asesor financiero que es muy requerido también en la city porteña por bancos y empresas y que viaja mucho y conoce como casi nadie cómo se mueve la actividad agropecuaria en el interior del país

Sturzenegger dijo recientemente en un evento de la Fundación Libertad que el camino que emprendió el Poder Ejecutivo es de "sacar, sacar y sacar desregulaciones" y que "si después hay un problema porque sacaste de más, corregirlo", y además aseguró que esas regulaciones tienen una gran impronta militar.

Citó el caso de los fertilizantes, que están sobre regulados porque esas cláusulas datan de cuando los gobiernos temían que puedan ser utilizados como precursores de explosivos.

Al respecto el experto financista rosarino explicó que es más difícil mover fertilizantes en la Argentina que tener residuos radioactivos de Chernóbil".

¿Viene Elon Musk a la Argentina?

Por otro lado, un destacado profesional que trabaja en inteligencia artificial que asistió a la reunión comentó allí que una asociación española que organizó en julio pasado el Sumit de Inteligencia Artificial en Madrid ya tendría el visto bueno del Gobierno para organizar ese evento a nuestro país con la posibilidad de convocar a los expertos de Silicon Valley con los que se entrevistó Milei y hasta el mismísimo Elon Musk.

El ingeniero citó la biografía de del creador de Tesla y escrita por Walter Isaacson de la que habló recientemente Sturzenegger. "Cuando Musk empieza Space X, un ingeniero le dice que hay que hacer muchos test y Musk le dice: '¿y por qué hay que hacerlos, qué ingeniero lo pide, porque lo echo ahora'. Le contestan que lo pide la NASA y Musk respondió: "entiendo por qué un cohete le sale 2.000 millones de dólares cuando se puede hacer por 100 millones sin ningún test y prefiero que los cohetes fallen y exploten durante un lanzamiento que sobrecargarlos de exámenes previos que incrementen su costo y el riesgo" lo que dejó casi mudos a los comensales.

Un exgerente del BNA aun cobra su sueldo pese a que fue desplazado

Por último, una cena el sábado en un antiguo country de la zona de Pilar se festejó el cumpleaños número 70 de un ex banquero que está relacionado con el Gobierno.

Allí se comentaron detalles de una reunión en que tuvo Milei con funcionarios de área económica en Olivos en la que delinearon la idea de pasar de déficit cero a emisión cero; de las más de 80 leyes que tiene en la mira de Federico Sturzenegger, para sacar y desregular la economía.

"La reunión fue el jueves pasado, duró tres horas y media y fue en la quinta de Olivos. Milei; su ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del BCRA, Santiago Bausili, fueron los únicos invitados y Milei estaba muy contento porque ya lo había llamado, la secretaria General Karina Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos para avisarle que estaban los votos necesarios en Diputados para que tenga su ansiada Ley de Bases que luego se aprobó más tarde. Luego por la noche Martín Menem, horas más tarde le mandaría un mensaje de WhatsApp con la frase: "Misión cumplida, Presidente"

Se habló también allí acerca de la situación particular del Banco de la Nación Argentina (BNA), que se cayó del listado de empresas privatizables de la Ley Bases, y que opera de un modo parecido a YPF (aunque esta última es una sociedad anónima).

Lo que llama la atención es que todavía la ex Gerente General nombrada en la etapa de Silvina Batakis todavía cobra su sueldo de unos 8 millones de pesos por mes porque no fue aprobado su sumario por el directorio del banco. Es la que saltó a la fama por contratar a "Pity La Numeróloga" y terminó eyectada del cargo. No se descarta que luego de 180 días de promulgada la Ley de Bases, su actual presidente, reabra la discusión sobre la necesidad de privatizarlo y existiría la posibilidad que el BNA en medio de ese lapso decida absorber el Banco BICE una institución financiera que le cuesta mucha plata al Estado y que como es una sociedad anónima podría ser absorbido por el BNA de acuerdo a algunos rumores que circularon la semana pasada en el mercado financiero local.

El otro tema que despierta polémica dentro de los empleados del banco, es el de un probable préstamo al Club Atlético Independiente. Desde lo futbolístico, uno de los más importantes de la Argentina. Pero, desde el punto de vista del riesgo crediticio, hay que señalar que el BNA no otorga créditos a asociaciones civiles sin fines de lucro y está sería de primera vez.

Las dudas del mercado sobre las nuevas medidas del Gobierno

En esa reunión se comentó acerca de la conferencia de prensa que dieron en viernes pasado el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del BCRA Santiago Bausilli dejó muchas dudas entre los operadores del mercado financiero local y de Wall Street sobre una futura eliminación del cepo cambiario y por lo tanto del futuro del valor del dólar oficial y de los dólares financieros alternativos que la semana pasada volvieron a tocar valores récords.

"Pese a todos los rumores de devaluación Caputo y Bausilli coincidieron que por ahora el Gobierno mantendrá el crawl de 2 por ciento mensual del peso frente al dólar en el mercado único oficial y libre de cambios (MULC)" comentó un economista que estuvo en la reunión.

Lo concreto es que desde este lunes el Gobierno del Presidente de la Nacion, Javier Milei, buscará avanzar en lo que desde el ministerio de Economía y el BCRA llaman la segunda fase de su programa económico en donde el aspecto monetario será clave.

En primer lugar, el BCRA deberá tratar de seguir reduciendo los pasivos remunerados (pases pasivos) que llegan a unos 17,5 billones de pesos para ir a un modelo de reducción total de la emisión monetaria que está relacionado con lo que desde el BCRA denominan la canilla de los pases.

En segundo lugar, en el aspecto monetario, el ministerio de Economía, a través del Tesoro deberá también tratar de solucionar un problema más complejo que son los putts que los bancos contrataron en el final del Gobierno anterior al BCRA que hoy suman unos 20 billones de pesos.

El stock total de deuda a resolver entre el BCRA y el Tesoro totaliza unos 37,5 billones de pesos o el equivalente a unos 40.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial y los activos monetarios del BCRA llegan hoy a unos 29.900 millones de dólares.