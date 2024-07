Con la Ley Bases sancionada, el presidente Javier Milei quiere concretar el demorado "Pacto de Mayo" el 8 de julio en Tucumán y su mesa chica se enfoca por estos días casi exclusivamente en ese evento, para el cual hace varias semanas empezaron a aceitar el vínculo con los gobernadores mediante convenios de gestión con el fin de tenerlos a casi todos para firmar el acuerdo.

La decisión de Milei de no ir a la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realizará el mismo 8 de julio se enmarca en la tensión que mantiene con su par de Brasil, Lula da Silva, pero tiene que ver también con el carácter prioritario que le da al acto que originalmente iba a realizarse el 25 de mayo pero se postergó por la demora del Congreso para sancionar la Ley Bases, según supo este medio.

Lo mismo pasa con el horario elegido. Se decidió hacer una vigilia el 8 de julio en lugar de organizar el evento para la noche siguiente por la posibilidad de que la Selección Argentina juegue la semifinal de la Copa América en el mismo horario. "Nada puede opacar la actividad", dicen en la Rosada, donde Karina Milei y Santiago Caputo coordinan la organización.

Pero la pata más importante del acto que Milei imagina como "fundacional" de su gestión es la presencia de los gobernadores, dado que un pacto sobre reformas de largo plazo debe tener quiénes lo suscriban. "Están todos convocados y creemos que la gran mayoría va a estar en Tucumán", señaló a iProfesional una fuente al tanto de esas gestiones.

Según pudo averiguar este medio, el Presidente tendría asegurada hasta ahora la presencia de al menos 15 de los 24 los gobernadores, en parte gracias a los oficios del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien hace semanas cultiva pacientemente el vínculo con muchos de ellos para encarrilar una relación empezó mal y lograr el acuerdo que busca el mandatario.

Milei enfila hacia el "Pacto de Mayo": ¿cómo es el trabajo Francos para que acercar a los gobernadores?

A poco de asumir Milei protagonizó durísimos cruces verbales con gobernadores como Martín Lalaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut). Los recortes de fondos a las provincias y las difíciles negociaciones por la Ley Bases fueron el telón de fondo. Hoy, ambos figuran en la lista de "presentes" para la vigilia del 8 de julio.

Francos se ocupó de tender puentes entre la Rosada y los gobernadores para reunir apoyo a la Ley Bases pero también preapra el terreno para el Pacto de Mayo

Este giro se logró con el mecanismo que encontró Francos para encauzar las relaciones entre la Nación y las provincias: la obra pública, un tema de suma importancia para gobernadores e intendentes por su importancia para el empleo, el consumo interno y la visión que se forman los ciudadanos sobre una gestión pública, determinante al momento de votar.

Durante todo junio el jefe de Gabinete recibió a gobernadores del peronismo, la UCR, el PRO y partidos provinciales y firmó convenios para traspasarle a las provincias obras públicas que estaban a cargo de la Nación y se encontraban paralizadas. Allí hay obras hídricas, viales, de infraestructura social, escolar, urbana y más.

En rigor se trata de acuerdos de "traspaso y colaboración", según informó casi periódicamente el Gobierno durante el último mes. La narrativa oficial indica que las obras se trasladan sin el financiamiento de la Nación, en atención a la línea "no hay plata" de Milei que tuvo en su momento en la mira el recorte de la obra pública. No obstante, en algunas provincias deslizaron a este medio que sí hay asistencia nacional.

De cualquier forma, la gestión de Francos tuvo su broche de oro en la Ley Bases durante el tratamiento del Senado, donde el oficialismo introdujo una cláusula donde se comprometió a que las obras públicas que estén avanzadas en un 80% o que tengan financiamiento privado o "internacional" seguirán adelante.

Quiénes son los gobernadores que irían a Tucumán a firmar el acuerdo con Milei

Ocurre que el acercamiento a los gobernadores para firmar estos acuerdos tuvo como objetivo de corto plazo asegurarle al Gobierno el apoyo en el Congreso para la Ley Bases, además de preparar el terreno para el Pacto de Mayo. Para lo primero ya mostró tener efecto, para lo segundo se verá pero parece bien encaminado.

Hasta el momento, Francos cerró firmó estos convenios con los gobiernos de Santa Fe, San Juan, San Luis, Misiones, Santa Cruz, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán. En el oficialismo se presume que casi todos ellos formarán parte del Pacto de Mayo y que se les sumará el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Los gobernadores del norte del país hoy son los más cercanos al gobierno de Milei y engrosarían la lista de presentes

El santacruceño Claudio Vidal es uno de los más "duros" con el Gobierno. A pesar de la gestión de Francos, sus legisladores en el Congreso le retacearon apoyo a la Ley Bases en varios puntos sensibles. El jefe de Gabinete igualmente mantiene un contacto fluido. Con motivo del temporal que azotó a la región, recientemente le destrabó Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a esa provincia y a Chubut, por $3.000 millones cada uno.

Los contactos de este tipo por temas de gestión diaria como es la obra pública o emergencias puntuales, siempre con el tema de los recursos de por medio, son los que cambiaron el tono de la relación inicial entre Milei y los gobernadores y auguran una lista de asistentes nutrida para el Pacto de Mayo.

En Santa Fe confirmaron a iProfesional que el radical Maximiliano Pullaro asistirá, a pesar de ser un hombre cercano al presidente de la UCR, Martín Lousteau, muy crítico del Gobierno. Los otros gobernadores de la oposición dialoguista también se anotan. Los líderes de partidos provinciales, como el rionegrino Alberto Weretilneck, son más herméticos pero algunos de los que todavía no formaron parte de los convenios por obra pública esperan la invitación.

Los gobernadores peronistas, en tanto, están visiblemente divididos. Los del norte del país hoy son los que más conversan con la Casa Rosada y se espera que se destaque su presencia. El tucumano Osvaldo Jaldo será el anfitrión pero además la semana pasada, tras el acto por el día de la bandera, se reunió junto al salteño Gustavo Sánez y el catamarqueño Raúl Jalil con el propio Milei, su hermana y Francos, en una muestra de llegada a la cúpula del Gobierno que no todos tienen.

Kicillof, el gran ausente: quiénes más podrían pegar el "faltazo"

Se sabe que el ausente más importante entre los gobernadores será el bonaerense Axel Kicillof, quien además de ser referente del peronismo kirchnerista lidera la provincia más grande del país. Sabiendo que no asistirá, Francos apuntó precisamente a esa responsabilidad que tiene el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner para cuestionar su rechazo al Pacto de Mayo.

Kicillof ya sentó su postura y la ratificó este lunes durante el acto de conmemoración por el 50 aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón: "El presidente volvió a lanzar el Pacto de Mayo, que ya dijimos que no es pacto ni es de mayo. Le vuelvo a proponer que sea el 4 de julio, una fecha más apropiada para entregar banderas históricas de nuestro país".

Kicillof será el gran ausente en el acto de Milei y el Gobierno lo cuestiona por su carácter de gobernador de la provincia más grande

Más tarde aclaró que no recibió "ninguna invitación" pero que, igualmente, no lo firmaría así como está porque "lo presentó el Presidente unilateralmente" y entre sus diez puntos "no habla de salud, ni de educación" u otros temas sociales.

En la misma postura está el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, otro mandatario de pésima relación con Milei. Entre los ausentes también se cuenta por ahora al fueguino Gustavo Melella y al pampeano Sergio Ziliotto. Tampoco es claro hasta el momento si la Casa Rosada les extenderá la invitación o no.

Lo que harán el formoseño Gildo Insfrán y el santiagueño Gerardo Zamora es otro misterio. Ambos forman parte de ese grupo de gobernadores más críticos de la gestión libertaria, pero su plasticidad política es ampliamente conocida.

¿Cuáles son los 10 puntos del Pacto de Mayo y qué pasará con el Consejo que lo regirá?

Se habló mucho de la posibilidad de que el Pacto de Mayo que Milei anunció oficialmente ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo pasado podían cambiar e incluso hubo pedidos concretos por parte de algunos sectores políticos. La UCR, por caso, solicitó incluir a la "educación" en el decálogo.

No obstante, hasta el momento los 10 puntos del acuerdo siguen siendo los que dio a conocer el Presidente:

Inviolabilidad de propiedad privada. Equilibrio fiscal innegociable. Reducción del gasto público al 25% del PBI. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Rediscutir la coparticipación de impuestos y terminar con el modelo extorsivo actual. Un compromiso de las provincias de avanzar en los recursos naturales del país. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes quieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Una reforma política estructural, que modifique el sistema actual y vuelva a representar los intereses de los representantes y los representados. Apertura del comercio internacional para que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

A todo esto se le suma la conformación del Consejo de Mayo, el ítem que agregó Milei tras frustrarse la primera convocatoria por la demora de la Ley de Bases. Ese cuerpo estaría integrado por un representante del Ejecutivo nacional, dos del Congreso, uno de los gobernadores, otro de los sindicatos y otro más del sector empresarial.

Como contó iProfesional, Milei ya tiene redactado el decreto para la constitución de este órgano que, según adelantó, se encargará de redactar los proyectos de ley que permitan concretar los 10 puntos del Pacto de Mayo. Algunos ya están en la Constitución Nacional (como el de la "propiedad privada"), pero otros serían de suma importancia sobre todo para los gobernadores, como el de una ley de coparticipación, un tema históricamente postergado.

La firma del Pacto de Mayo y la puesta en escena en Tucumán son hoy el objetivo principal del presidente Javier Milei, más allá de las asistencias o ausenciasde los gobernadores. No quiere que nada corra el eje de ese momento que imagina como el mayor "hito" de su recién iniciada gestión. Sus alfiles, en tanto, se mueven para que nada falle y que la concurrencia política sea lo más robusta posible.