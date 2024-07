Pese a las versiones periodísticas y ante una presión creciente, el presidente de Estados Unidos Joe Biden negó estar pensando en abandonar la campaña para la reelección, en donde compite con el ex mandatario Donald Trump.

"Permítanme decir esto lo más claramente posible, de la manera más simple y directa posible. Voy a competir", sostuvo Biden en una llamada con el staff de su campaña junto con su vicepresidenta Kamala Harris, que se filtró a la prensa. "Nadie me está sacando. No me voy. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar", aseguró.

Elecciones en Estados Unidos: Joe Biden ratificó que no se baja

Joe Biden sigue luchando por salvar su candidatura a un segundo mandato, extremadamente debilitada desde su desastroso debate contra Donald Trump de la semana pasada. "Él sabe que si tiene dos actos más como ese, las cosas serán muy diferentes", informó una persona de su entorno, citada el miércoles por el New York Times.

La portavoz de Biden, Karine Jean-Pierre, insistió en que es "absolutamente falso" que contemple abandonar la carrera por la reelección.

"No está en absoluto" considerando retirar su candidatura, declaró a periodistas. "Sigue haciendo campaña", dijo.

Hará campaña los próximos días en Wisconsin y Pensilvania, dos "estados bisagra" en el norte del país, es decir donde el voto varía en función del candidato y otros factores y no tanto del partido, lo que los convierte en esenciales para ganar unas elecciones.

Casi una semana después del debate, Biden no logró borrar la fuerte impresión que dejaron esos 90 minutos en los que se trabó al hablar, tuvo la mirada perdida por momentos y llegó a perder el hilo de lo que decía.

"Tendremos una discusión sana con el presidente", explicó uno de los gobernadores demócratas, J.B. Pritzker, de Illinois, en la CNN el martes por la noche. "Por el momento, Joe Biden es nuestro candidato, apoyo al 100% su candidatura, a no ser que tome otra decisión, en cuyo caso todos discutiremos el mejor camino a seguir", añadió.

El gobernador de Illinois, así como los de California (Gavin Newsom), Michigan (Gretchen Whitmer) y Pensilvania (Josh Shapiro), son considerados posibles futuros candidatos a la Casa Blanca.

Hasta ahora ninguno ha puesto en entredicho públicamente la candidatura de Joe Biden, que arrasó en las primarias demócratas y cuya nominación es, por tanto, una mera formalidad a menos que él se retire voluntariamente.

Debate presidencial en Estados Unidos: Joe Biden alertó a demócratas

Los rumores sobre una renuncia a la candidatura de Joe Biden crecieron luego del fallido debate con Donald Trump

Como antes del evento se temía, el jefe de Estado -de 81 años- no fue claro, se trabó en varias ocasiones, divagó y terminó siendo blanco de Trump, que no dudó en resaltar sus errores. "No entendí qué dijo al final de esa frase y creo que él tampoco", sugirió en uno de los pasajes del debate.

Durante una hora y media, Biden estuvo contra las cuerdas. Sobre todo, al principio de la noche cuando algunas de sus respuestas carecieron de sentido. "Por fin hemos vencido a Medicare", dijo en una extraña referencia al programa de asistencia en salud para ancianos administrado por su gestión.

Aunque Biden supo asestar algunos golpes y dejar a Trump tambaleando por momentos, el hecho de comenzar el debate con temas como la economía e inmigraciones beneficio al ex mandatario.

El equipo de Biden deberá lidiar estas semanas con el tema que menos esperaban -o deseaban-: la edad del Presidente y su idoneidad.

"Este fue un debate que cambió las reglas del juego en el sentido de que ahora mismo, mientras hablamos, hay un pánico profundo, amplio y muy agresivo en el Partido Demócrata", señaló el veterano corresponsal nacional de la cadena CNN, John King.

Lo cierto es que, más allá de las dudas que generó luego del debate, y las posteriores publicaciones periodísticas, Joe Biden irá por un segundo mandato en la presidencia de Estados Unidos. Por lo pronto, el próximo encuentro con Donald Trump será en septiembre.