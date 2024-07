El Gobierno de Javier Milei esperaba que -tras los anuncios económicos del viernes a la noche- los mercados experimentaran una fuerte recuperación que no habían tenido con la sanción de la Ley de Bases y Paquete Fiscal. Pero ocurrió todo lo contrario. Según pudo saber iProfesional de fuentes gubernamentales, Milei llamó a su ministro de Economía, Luis Caputo, y le preguntó, sin ocultar su inquietud: "¿Cómo puede ser esta reacción de los mercados? ¿Por qué es tan negativa?".

La misma fuente comentó que la conversación, a medida que subía el dólar y el Riesgo País, no fue larga pero sí tensa: "¿Por qué me están jugando en contra?", agregó Milei, según pudo reconstruir este medio.

La principal respuesta que se escuchó en la Casa Rosada es que el mercado esperaba el viernes el anuncio de una progresiva salida del cepo cambiario y ello no ocurrió.

"Cuando vos convocás a un anuncio y generás expectativa y después no anuncias nada, como la salida del cepo, el anuncio se te vuelve en contra", dijo a iProfesional un funcionario del área económica del Gobierno, pero que trabaja en un organismo que no es Economía. La falta de certezas sobre la salida del cepo cambiario y la incertidumbre cambiaria, dijo, con un dólar atrasado, produjo la crisis.

Sobre el final del día, en el entorno de Milei aseguraron: "Estamos confiados porque la macro se está ordenando y los movimientos del dólar responden más a especulaciones y cuestiones estacionales: nosotros también queremos salir del cepo, se va a hacer, pero eso se hará cuando el Banco Central esté saneado, no antes".

Según pudo saber iProfesional, Milei también le consultó a Caputo sobre su reunión con más de 80 directivos de bancos para explicar las medidas anunciadas el viernes junto con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En la reunión estaban ambos, Caputo y Bausili, que buscaron explicar a los bancos que los pasivos remunerados que el Banco Central les debe hasta hoy serán cambiados por una letra del Tesoro, otro bono más, pero no dieron certeza ni sobre la tasa de interés ni sobre si habrá una suba de la tasa de interés de política monetaria en el futuro cercano.

"Les van a enchufar una letra de menor calidad que los pases y eso lo interpretan los bancos", señaló un funcionario libertario, que lamentaba la falta de respuestas.

¿Cómo reaccionó el mercado ante la fase 2 del plan del Gobierno?

De esa manera, la incertidumbre se apoderó del mercado y los resultados estuvieron a la vista. Las acciones y los bonos soberanos se hundieron hasta 10%, el riesgo país subió hasta los 1.513 puntos básicos, el dólar blue superó los 1.400 pesos y quedó en 1.405, mientras que el contado con liquidación trepó a 1.417 pesos y el dólar MEP a 1.412 pesos.

Consultados los funcionarios del Ministerio de Economía señalaron que "no va a cambiar nada, se sigue trabajando como venimos, con un montón de frentes, un rumbo claro y no hay nada diferente, va a haber turbulencias, porque es parte de este camino, no me preocuparía más de la cuenta".

Dentro del Gobierno, pero fuera del círculo de Milei, algunos consideran que no fue una buena idea anunciar el viernes, a última hora, un traspaso de la deuda del Banco Central al Tesoro como segunda fase del programa economico tras la Ley Bases y el Paquete Fiscal.

Caputo y Bausili convocaron a una conferencia de prensa en Economía y la foto de un ministro de Economía con un presidente del Banco Central a su lado hizo acordar a la foto de cuando el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto con entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y al entonces titular del BCRA, Federico Sturzenegger, para informar que el Gobierno asumiría funciones del Central.

Caputo anunció la fase 2 de su plan el viernes por la noche y el mercado reaccionó de manera negativa.

En lugar de generar confianza, produjo mayor incertidumbre porque el mercado espera, según las fuentes, un sendero previsible de salida del cepo cambiario y mayor certidumbre cambiaria, especialmente porque la liquidación de dólares de las exportaciones no fue el que se esperaba.

El mercado espera la llegada de Federico Sturzenegger y la salida del cepo

También las demoras por el nombramiento de Sturzenegger en un nuevo ministerio de Desregulación y Reforma del Estado genera incertidumbre por la pelea de funciones y espacios que desencadenó con Caputo. Por añadidura, Milei anunció que Sturzenegger llegará con la nueva "Ley Hojarascas" para llevar adelante 100 desregulaciones más, además de las 800 del DNU 70/23 y la Ley Bases.

"Anuncian la Ley Hojarasca y todavía el Congreso no envió el texto definitivo de la Ley de Bases y Paquete Fiscal cuando lo tendría que haber hecho el viernes", dijo un funcionario libertario que conoce bien el manejo parlamentario. Si el Congreso no envía las leyes al Poder Ejecutivo, el Presidente no las puede promulgar y publicar en el Boletín Oficial y así no entran en vigencia.

En el mercado, experimentados economistas también señalaron a iProfesional que "el anuncio de Caputo y Bausili generó una fuerte expectativa y no anunciaron nada, el programa económico es pura alquimia de bonos y subas y bajas de tasas sin programa de estabilización y crecimiento, nada para la economía real". Hasta el Fondo Monetario Internacional, señaló esa fuente, pide medidas para reactivar la economía y cuidar a los sectores más postergados.

Un economista reconocido del mercado lo resumió en pocas palabras: "Incertidumbre sobre la política cambiaria y dudas sobre equipo económico". Ese mismo economista señalaba que "no se puede salir mañana, porque se necesitan más reservas, achicar la brecha cambiaria y definir una política cambiaria, no se puede hacer alquimia de bonos y nada de política macroeconómica, donde la baja del gasto sólo se explica por el gasto pisado, no es sustentable".

Otro funcionario también admitió que "el mercado está leyendo que te está costando salir del cepo y que el cepo va para rato. Eso es negativo". Además, señaló que la volatilidad es normal en estos meses, porque "se acaba la plata de las exportaciones y hasta que no liquides de vuelta a partir de septiembre u octubre no te entran dólares con lo cual van a ser meses volátiles". Pero el funcionario, de un ente financiero del Gobierno, contrapuso que "nada para preocuparse a largo plazo, si la lógica de la volatilidad del momento, es el costo de salir de la lógica del desastre kirchnerista nos va a llevar todo el año como mínimo".

El mercado esperaba novedades sobre el cepo, pero ni Caputo ni Bausili lo mencionaron en su última conferencia.

En el sector financiero interpretaron también que los títulos soberanos habían subido mucho con los rumores de la Ley de Bases, pero bajaron con la noticia, y ello combinado, dicen, con la ley que sancionó la oposición en Diputados para aumentar las jubilaciones en contra del ajuste de Milei, lo cual fue interpretado como una amenaza al superávit.

También señalan que además de la falta de un anuncio de salida del cepo influyó en el mercado que en el mes de junio en lugar de comprar dólares, el Central terminó con saldo negativo de 84 millones de dólares en sus reservas, y que el BCRA había bajado la tasa más de lo esperado, lo cual provocó presión sobre los dólares financieros.

Luis Caputo se reunió con los bancos

En el Gobierno aseguraron que Caputo y Bausili repitieron ante los 80 banqueros durante 40 minutos que la política cambiaria continuará con la suba mensual de 2% del dólar oficial, mientras que continuará el dólar blend para exportadores, y que no hay fechas para levantar el cepo, aunque lo levantarán "cuando las condiciones lo permitan".

También Caputo le dijo a Milei que ratificó el compromiso de superávit fiscal del Tesoro, y que Bausili dio precisiones sobre la herramienta que lanzará el Banco Central esta semana, una letra para reemplazar a los pases.

Esa letra, dijo el titular del Central, tendrá una tasa de política monetaria que estará colocada en el balance del Tesoro y que, por lo tanto, al tener que pagar esos intereses deberá tomar más recursos de sus arcas. Es decir, deberá ampliar aún más el superávit fiscal, vía recorte de gastos o mejora de los recursos fiscales.

Tambien los banqueros le preguntaron sobre si habrá una suba de la tasa de política monetaria, pero no hubo precisiones, porque señalaron que esos movimientos no se anticipan antes de tomar las decisiones. Pero la promesa de Caputo y Bausili es ir hacia una tasa de interés positiva, por encima de la inflación, aunque por ahora sin precisiones.