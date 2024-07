Si bien la presencia del titular del PRO, Mauricio Macri, estuvo en duda en el acto del Pacto de Mayo, finalmente será el único ex presidente que estará en Tucumán, junto a Javier Milei.

Pese a las recientes tensiones y reclamos a Milei por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, el ex mandatario, participará de la ceremonia en la Casa Histórica. Pero también estará presente Patricia Bullrich, como parte de la comitiva oficial junto al resto de los funcionarios del Gabinete.

Cómo sigue la interna del PRO y su relación con Javier Milei

Una de las dudas que surge es si Bullrich y Macri se saludarán en Tucumán, luego del conflicto que surgió en la interna del PRO y de que hace varios meses que no hablan. Si bien no está previsto un encuentro entre ambos, puede llegar a haber un saludo protocolar.

Milei, en tanto, prefiere tomar distancia. No criticará personalmente a Macri y de hecho lo estará recibiendo este lunes en Tucumán para la firma del Acta de Mayo.

En La Libertad Avanza entienden que la tensión viene desde el armado del Gobierno en diciembre, cuando Milei no le dio el lugar que esperaba Macri para su tropa y, en cambio, acordó únicamente con Bullrich su ingreso al Gabinete. Por eso ahora no descartan ofrecerle la presidencia de la Cámara de Diputados a Ritondo cuando llegue la renovación de autoridades a fin de año, algo que el macrismo esperaba y nunca tuvo.

Lo que no se sabe es si esa oferta que busca contener al PRO los conformará en este nuevo contexto y con un ojo ya puesto en las elecciones legislativas del año próximo. En el macrismo, envalentonados, deslizan que no. Una señal de que empezarán a hacer valer la importancia que tiene su apoyo para el Gobierno.

Así, el quiebre entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich en el seno del PRO amaga con plantearle problemas al presidente Javier Milei en varios frentes. El Congreso es uno y el otro es el electoral, donde La Libertad Avanza apuesta todo a engrosar sus filas de diputados y senadores el año próximo.

Ruptura entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri en el PRO

El momento de tensión entre ambos integrantes del PRO se dio el jueves pasado, cuando hubo una sesión de la Asamblea partidaria y el macrismo se concertó para expulsar a Bullrich de la presidencia de ese órgano, clave en la definición de las alianzas electorales.

Tras la sanción de la Ley Bases -que el PRO apoyo sin fisuras- Mauricio Macri decidió junto a la mesa directiva del partido empezar a diferenciarse del Gobierno y marcar una distancia prudencial, sin llegar a romper o entrar en un enfrentamiento sin solución. Pocos esperaban, sin embargo, que fuera tan rápido.

La versión dejó ver que la posibilidad de que el bloque de diputados del PRO se divida preocupa al Gobierno. En el bullrichismo aseguran que eso no ocurrirá porque la ministra decidió que no se irá del partido a pesar de la jugada de Macri.

Uno de los factores que aceleró la decisión de Macri fue que Milei se refiriera la semana pasada a "una fusión" entre el PRO y La Libertad Avanza. En la Asamblea del partido amarillo donde el macrismo desplazó al bullrichismo se aprobó un documento que, en su último punto, aclaró taxativamente que puede haber alianza, pero no fusión.

"Mauricio quiso que le den la lapicera para negociar con el Gobierno los términos de una alianza, si se diera, para las elecciones", explicó a iProfesional una legisladora del PRO que participó de la Asamblea y apoyó la línea que bajó el presidente del partido: elegir al diputado Martín Yeza para presidir ese órgano, deplazar al bullrichismo y dejar en claro que el PRO puede apoyar desde afuera, pero la responsabilidad de gobernar es de Milei.

Patricia Bulrrich: ¿por qué decidió apoyar a Javier Milei?

Esa jornada, la ministra de Seguridad informó en redes sociales que mantendría su férreo apoyo a Milei, pese a las críticas que realizó Mauricio Macri, como presidente del PRO.

"Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei. Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza, a quien logró representar el cambio con más fuerza. Y, al mismo tiempo, de ponerle un freno a un candidato que hizo en campaña el uso más brutal del Estado que vimos en la historia, llevando a la Argentina al pozo más profundo de decadencia y empobrecimiento", dijo la mandataria.

"Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable. Y como ministra de Seguridad me comprometí a dar batalla y terminar con los graves problemas que atraviesan a la Argentina y que la convirtieron en el país del revés, donde los delincuentes tenían más derechos que la gente de bien. Por eso es que nos jugamos a tirar de este carro para adelante con decisión, con firmeza: para bajar la inflación, la inseguridad, el déficit; para combatir las corporaciones y las mafias; para decirle basta a la extorsión de los gerentes de la pobreza y de los sindicatos que solo buscan el beneficio de sus dirigentes", enumeró la dirigente.

Tras eso, indicó: "El debate que quiero dar en Pro no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en seis meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea. Hoy quiero contagiar a Pro del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina", añadió.

"La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas. No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino", sostuvo y sentenció: "Por eso yo me juego a fondo, como lo hice siempre, y cuento con ustedes".

Para cerrar, firmó: "Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de una Argentina que decidió ponerse de pie".