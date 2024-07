El efecto divisivo que tiene la figura del presidente Javier Milei por su estilo es algo que se analiza con frecuencia en las encuestas y un sondeo reciente indica que esa "grieta" no se limita a su imagen y estilo disruptivo sino que también alcanza a la expectativa que generó para la economía con su discurso, aunque esta condición también le estaría reportando una ventaja clave sobre el PRO y otros espacios no peronistas.

La encuesta fue realizada por la consultora Analogías y uno de los resultados principales se dio en la medición sobre la imagen positiva de Milei, que se mantiene alta y en el orden del 47% pero empatada con la negativa. Esa "polarización" política se repitió en otro aspecto clave: el nivel de convencimiento sobre una mejora de la situación económica.

El sondeo realizado sobre 2.521 casos efectivos entre el 27 y el 30 arrojó que el 54,4% de los consultados entiende que el ajuste del Gobierno recae principalmente sobre "trabajadores y jubilados" mientras que solo el 22,5% cree que se está ajustando a "la casta" política, pero aún con ese contexto mostró una leve superioridad de quienes creen que la inflación va a bajar.

Ese dato surgió de una de las tres preguntas que hizo la consultora -cuyas mediciones suelen ser miradas por el kirchnerismo- y que arrojaron datos clave para Milei de cara al armado político para las elecciones legislativas del próximo año tanto, donde los resultados en materia económica empezarán a pesar tanto como las alianzas políticas que hoy, en plena tensión con el PRO, son una incógnita.

Las dos "grietas" que abre Milei: ¿cómo está la expectativa económica, según la encuesta?

Según la encuesta de Analogías, el Presidente cosecha una imagen positiva de 47,9% mientras que la negativa llega a 47,2%. Es un empate técnico que muestra una nueva "grieta" en las preferencias políticas a seis meses de iniciado el gobierno de La Libertad Avanza y tras las turbulencias por la sanción de la Ley Bases.

Milei ganó el balotaje contra el peronista Sergio Massa en noviembre pasado con el 56% de los votos y uno de los factores que lo ayudó a crecer fue su promesa de una mejora económica a través de un ajuste fiscal sin precedentes. La expectativa que generó hoy está tan empatada como la valoración sobre su figura, según la encuesta.

La encuesta mostró la polarización que genera Milei y que aparece atada a los resultados económicos

Y es que ante la pregunta sobre "cómo cree que será la situación económica en los próximos dos años", el 45,1% de los encuestados respondió que será "mejor" y el 45,3% consideró que será "peor", lo que exhibe la segunda "grieta" que genera Milei entre los votantes: la confianza en que un cambio brusco y un recorte de gastos fuerte hará que mejoren las condiciones de vida.

Un dato clave sobre la inflación: ¿Milei ya cosecha beneficios del descenso del índice?

En ese marco, sobresalió la respuesta que dieron los encuestados a una pregunta que hizo la consultora referida a la inflación, el interminable fenómeno que el Presidente prometió erradicar y que constituye el nudo de la crisis económica que golpea sobre todo a la clase media y baja.

La encuesta preguntó si "de aquí en adelante la inflación va a subir o a bajar mes a mes" y el 31,1% dijo bajará mientras que el 30,9% consideró que será mayor y el 26,3% dijo que será igual. A los efectos del objetivo que trazó Milei, esta última respuesta es casi tan importante como la más optimista porque sugiere que podría darse a futuro una percepción de relativa estabilidad.

Si bien la encuesta también indicó que el 53,4% no está de acuerdo con "frenar la actividad económica como método para bajar la inflación" contra un 24,1% que sí y un 22,5% que "no sabe", la respuesta sobre la evolución de los precios tiene valor dentro de la baja del índice desde enero que Milei pone de relieve cada vez que puede y la inminente publicación del dato de junio.

La pregunta sobre este tema fue una de las tres que se destacaron por su resultado en la encuesta y por su posible incidencia en los planes del Gobierno a futuro. Las otras dos tienen que ver con dos aspectos clave: el valor del discurso con el que los libertarios llegarán al próximo turno electoral y la fortaleza o debilidad de Milei en medio de la tensión con el PRO, su aliado natural.

Las dos preguntas clave de la encuesta: entre el "sacrificio" económico y el armado político

En la "grieta" que genera Milei en el electorado su principal antagonista es el peronismo, con el cual la discusión o pelea de fondo pasa por si el duro ajuste fiscal que le encomendó al ministro de Economía, Luis Caputo, es o no el camino correcto para lograr una mejora sostenible en el largo plazo y que alcance a la mayoría de la población.

La "grieta" se traslada a las expectativas sobre una mejora económica, que se convierten en el factor desequilibrante

En ese aspecto, una de las respuestas más llamativas en la encuesta de Analogías se dio ante la pregunta sobre si "hay otra alternativa a que los argentinos tengan que hacer este sacrificio hoy para tener resultados en 15 o 20 años?", clave para el discurso libertario. El 40% respondió que sí y el 38,9% que no, mientras el 21,1% dijo que no sabe.

La respuesta es negativa para el rumbo político de Milei y la consultora agregó otro dato: los que creen que "no hay otra alternativa" (donde se supone que radica la "tolerancia" hacia el plan de ajuste) eran el 47% en enero, por lo que cayeron casi diez puntos.

No obstante, otra de las preguntas que respondieron los encuestados se refirió a la representación de los distintos espacios políticos y allí apareció una ventaja relativa para el Presidente, que no figuró como favorito sobre el peronismo pero sí sobre los otros sectores que hoy forman parte de la llamada oposición dialoguista.

El 30,1% de los encuestados dijo sentirse más representado por el "peronismo", sin mención a ningún dirigente puntual. El 25,9% respondió que "ninguno" lo representa y el 18,8% eligió a "los libertarios de Milei". Muy atrás apreció "el macrismo" con el 8% y "el radicalismo" con el 7,7%.

¿Milei puede desplazar al PRO en el escenario electoral?

Ese resultado puede ser alentador para Milei, que necesita fortalecer su armado para las elecciones legislativas de 2025 para hacer un poco más de pie en la Cámara de Diputados y el Senado pero que atraviesa el momento de mayor tensión con el PRO de Mauricio Macri, donde ya dieron señales de una distancia prudencial.

El macrismo no le cerró la puerta a una alianza, pero advierte con ponerle condiciones. En ese contexto, a pesar de haber quedado lejos del peronismo Milei aparece con más fuerza que los otros sectores y, además, con margen para captar a los que no se sienten representados. Ello dependerá mucho de si cumple o no la expectativa económica que generó para cuando lleguen los comicios.

Milei saca una luz de ventaja en cuanto al manejo de la inflación, uno de los aspectos centrales para su futuro político

La polarización en torno a su imagen combinada con este resultado lo posicionan como el principal referente del polo no peronista y eso le daría una ventaja sobre sus aliados condicionales que puede pesar cuando se inicien las conversaciones más concretas sobre los armados electorales del oficialismo, el PRO y la UCR, que de una forma u otra se darán.

Hasta que llegue ese momento, el principal desafío para Javier Milei seguirá siendo la gestión económica. De los resultados que logre en ese aspecto dependerá casi por completo sus chances de éxito ante la oposición más dura del peronismo y las condiciones de su estructura política, mientras el PRO está en situación de espera.