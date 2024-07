La CGT decide si retoma las protestas o sigue negociando con el Gobierno

El vínculo entre el gobierno y la CGT entra en etapa de definiciones. El consejo directivo de la central obrera se reunirá este jueves a las 15 en la sede de Azopardo, en tanto el secretario de Trabajo, Julio Cordero, apuesta a la continuidad del diálogo, por lo que anticipó que la semana próxima convocará a los sindicalistas y los empresarios a una reunión tripartita, en el marco del "Consejo de Mayo".

El encuentro será encabezado por el triunvirato compuesto por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, en un temario con solo dos puntos: Análisis de la situación social, política y laboral. Deuda con organismos internacionales. Sin embargo, se espera que el debate sea "áspero" entre dos corrientes que podemos dividir entre "dialoguistas" y "combativos".

Según voceros cegetistas, lo más probable es que se admita la continuidad de las negociaciones con el Ejecutivo, pero con duras críticas a la gestión oficial, apuntando a la vuelta del impuesto a las Ganancias, la reforma laboral y el reciente fracaso del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde las demandas sindicales fueron desechadas por las cámaras patronales.

La relación entre la CGT y el Gobierno: judicialización del Impuesto a las Ganancias y movilización a Tribunales

Lo que sí está confirmado es que los gremios que judicializarán Impuesto a las Ganancias realizarán una movilización a los Tribunales, para respaldar su demanda. Seguramente allí se darán cita la Asociación Bancaria, Camioneros, Aceiteros y gremios del transporte, entre otros.

También habrá un informe sobre el cónclave que tuvieron con Cordero del que participaron Daer, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Armando Cavalieri, Jorge Sola, José Luis Lingeri, Maia Volcovinsky y Noe Ruiz.

Las fuentes consultadas por iProfesional coincidieron en que si bien existen diferencias en el consejo directivo de la central (y que no es dos o tres grupos, sino más), la unidad está garantizada no detrás de un programa consensuado, sino frente al modelo económico del gobierno libertario.

Los más críticos del diálogo con la Casa Rosada sostienen que tras el encuentro que tuvieron con Cordero y la promesa de atender los pedidos, el Gobierno avanzó con la reglamentación de Ganancias, el salario mínimo seguirá devaluado y no hay un proyecto productivo y de generación de empleo.

Pablo Moyano, combativo: "A este gobierno hay que confrontarlo"

El máximo exponente del grupo de los "combativos", Pablo Moyano, afirmó que "no sirve de nada buscar acuerdos con el Gobierno" y puso como ejemplo la reunión con Cordero, relatando que "fueron compañeros de la CGT a negociar y a los pocos días les reglamentó Ganancias". En esa línea aclaró que no participó de la reunión del Consejo del Salario, "porque sabíamos que era para la foto" y reconoció que les transmitió a sus compañeros que, "no iba a ir a la reunión porque después nos iba a cagar; y pasó".

Subrayó que "hoy un barrendero va a pagar Ganancias; por eso yo no le voy a dar una mano a este Gobierno, hay que confrontarlo". Acto seguido, reconoció que en la central obrera "hay debate" entre las posturas respecto a qué posición tomar frente al Ejecutivo. Al tiempo que avisó: "Vamos a debatir en la CGT y ver como seguimos con el plan de lucha que teníamos en enero".

Sobre las posibilidades de retomar las protestas, Moyano planteó: "No le voy a poner fecha ahora a un tercer paro. Hay compañeros que quieren movilizar, otros un paro y otros seguir dialogando con el gobierno".

Andrés Rodríguez: negociaciones, unidad y advertencia

En tanto, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, advirtió que si no hay resultados en las negociaciones con la Casa Rosada "iremos al conflicto". Consideró que "todos estamos en contra de un montón de realidades que genera el gobierno en materia laboral, lo hemos ejercido y declarado entre todos".

Ratificó que la central obrera "está unida y tiene matices como tiene cualquier organización, pero todos los gremios nos reunimos para debatir las políticas adecuadas para enfrentar la realidad". Aclaró que el debate actual en la CGT gira sobre una "medida táctica y coyuntural", pero que, "lo que está en juego no es una disidencia interna, sino una política lo más acertadamente posible para neutralizar muchas de las medidas laborales que lamentablemente tiene este gobierno en contra de los trabajadores".

El también titular del gremio de estatales (UPCN) explicó que "como la CGT como entidad de tercer grado no puede colectivamente representar todos los casos en el tema de Ganancias, pero sí cada sindicato que tiene en sus filas trabajadores afectados por este alcance del impuesto, por lo tanto, los gremios están presentando causas judiciales y también lo puede hacer cualquier trabajador", y añadió que la estrategia fue "analizada y aprobada" por la central.