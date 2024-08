Tras la denuncia de Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, la causa judicial recién empieza y tiene varios pasos por delante que los involucran a ambos, entre los que se destacará la declaración testimonial de la ex primera dama y luego el descargo de la defensa.

El escándalo empezó con el trascendido de que se habían encontrado fotos de Yañez con golpes en la cara y el cuerpo en el teléfono celular de María Cantero, la ex secretaria de Fernández, en el marco de la investigación sobre presuntos hechos de corrupción en el manejo de los seguros.

Hasta ese momento, la ex primera dama no pensaba hacer una denuncia pero su postura cambió a los pocos días y con esto se puso en marcha la causa judicial. La difusión de las fotos, sumada al video de Fernández con la conductora Tamara Pettinato en la Casa Rosada, hicieron crecer el escándalo pero a un ritmo más rápido que el del expediente judicial.

¿Cuáles serán los próximos pasos de la causa contra Alberto Fernández?

Yañez y Fernández recién dieron el primer paso necesario para el avance de la investigación al designar a sus nuevos abogados. Ambos compartían la representación de Juan Pablo Fioribello, quien se apartó por la incompatibilidad.

La ex primera dama fue la primera en resolver esta cuestión al designar a Mariana Gallego, reconocida especialista en derecho de familia. A Fernández, jaqueado por la denuncia y una absoluta soledad política, le costó más encontrar representante pero finalmente, el viernes por la tarde, informó que su abogada será Silvina Carreira, mucho menos conocida en el ambiente.

Tras la designación de los abogados, el paso clave para la causa es la ampliación de la denuncia por parte de Yañez. La ex primera dama y madre del hijo menor de Fernández recibe por estas horas en España a su nueva abogada precisamente para preparar la declaración testimonial ante el juez y el fiscal.

En un primer momento el fiscal Carlos Rívolo evaluó viajar para tomarle la declaración en persona pero en las últimas horas se empezó a considerar la posibilidad de que declare por videoconferencia. No obstante, la declaración ya no sería tomada por Rívolo sino por Ramiro González, que quedó a cargo del expediente tras el sorteo de la causa.

El sorteo de la causa, punto clave para avanzar con la delcaración de Fabiola Yañez

Rívolo y el juez federal Julián Ercolini habían quedado al frente de la investigación tras la denuncia de Yañez por ser quienes tienen en sus manos la causa "madre", que es la de los seguros. Sin embargo, como la denuncia por violencia de género no tiene que ver con ese otro expediente, el fiscal mandó a sorteo la causa.

La Cámara Federal de San Martín realizó el sorteo el viernes y el caso recayó en el Juzgado Federal número 10, casualmente subrogado por Ercolini. De esta forma, ahora se sabe que el juez seguirá siendo el mismo que el de la causa de los seguros pero el fiscal cambió y ahora le tocará a Ramiro González dar los próximos pasos.

Luego de que el fiscal le tome declaración testimonial de la ex primera dama podrían tomarse nuevas medidas y acciones sobre Fernández, a quien ya notificaron formalmente por la denuncia en su contra y le prohibieron el contacto con su ex pareja y la salida del país.

Pero además, después del testimonio de la ex primera dama empezará formalmente la defensa de Alberto Fernández a través de su abogada. Como adelantó iProfesional, la estrategia del ex presidente pasará por reconocer las discusiones que tuvo con Yañez pero negar las agresiones físicas por las que se lo acusa.

La defensa de Alberto Fernández: argumentos de defensa y un desafío procesal

La estrategia de Fernández pasará por desacreditar las imágenes que se difundieron de Yañez golpeada como prueba de una agresión física ejercida por él. Según dejaron trascender el ex presidente y su entorno -cada vez más reducido- en las últimas horas, en ese marco podría apuntar hacia un presunto problema emocional o psicológico de su entonces pareja.

Otra parte de la estrategia de Fernández podría pasar por pedir el cambio de fuero para la causa, que hoy tramite fuero federal pero el delito de violencia de género es "de instancia privada", por lo que se supone que debería ser atendido por la Justicia Penal ordinaria.

Sin embargo, la posible aparición de otros videos en la Casa Rosada o en la quinta de Olivos con el entonces presidente en situaciones impropias o censurables para el cargo que ocupa -como el que se difundió con Tamara Pettinato- podrían jugarle en contra en ese sentido.

La Justicia podría interpretar que los hechos por los cuales es denunciado se enmarcan en una presunta inconducta más amplia en momentos en que ejercía como titular del Poder Ejecutivo y con eso tratar de mantener el caso en el fuero federal y agravar la situación de Fernández.

La citación de los testigos

Una vez que la querella y la defensa hagan sus descargos, la Justicia empezará con la citación de testigos para la reconstrucción de los hechos. El personal de Casa Rosada y de la quinta de Olivos estará en la lista.

Y es que los hechos denunciados por Yañez habrían tenido lugar en la quinta presidencial, donde además hay una casa de huéspedes donde la ex primera dama se habría instalado después de la presunta golpiza. Desde el personal de ordenanza hasta el de la Unidad Médica Presidencial podrían ser citados para dar testimonio.

A ello se le sumarían algunos de los ex funcionarios que más horas pasaban junto al entonces presidente tanto en Balcarce 50 como en Olivos, como podrían ser el ex secretario General Julio Vitobello y la ex secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra -quien además fue pareja de Fernández- entre otros.

En cualquier caso, el trámite de la causa judicial por la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández recién empieza y tiene un largo recorrido en el que se determinará, primero, si todos los dichos de la ex primera dama que se filtraron en los últimos días a la prensa son ratificados y, segundo, cuáles serán los argumentos del ex presidente en su defensa.