La exprimera dama Fabiola Yáñez denunció al expresidente Alberto Fernández por "lesiones graves" y pidió ser querellante en la causa por violencia de género.

Además, pidió ante los tribunales federales de Comodoro Py declarar vía zoom el martes.

En el escrito que lleva la firma de Yañez y de su abogada Mariana Gallego se indica que la violencia contra ella comenzó en el año 2016 cuando vivía con el exmandatario en Puerto Madero. Lo acusa de lesiones graves doblemente calificada por el vínculo y perpetrado en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad.

De esta manera, Yañez amplió sus declaraciones en el marco de la causa que inició contra el expresidente por violencia de género y oficializó a su nueva abogada defensora, tras romper el silencio y hablar de su relación con el exmandatario. "Esta persona (Alberto Fernández) estuvo durante dos meses -están todos los chats y hay muchas personas que lo saben- amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto o lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito", afirmó durante una entrevista con Infobae.

Violencia de género: ¿qué pidió Fabiola Yañez en la causa contra Alberto Fernández?

La exprimera dama Fabiola Yañez pidió ser querellante en la causa contra su expareja y que se califique el caso como "lesiones graves" en el marco de la causa por violencia de género. Además, ampliará sus declaraciones en a primera hora del martes en una audiencia por Zoom ante el fiscal federal Ramiro González.

Según detalló el diario La Nación, Alberto Fernández intentó establecer un nuevo contacto con su ex pareja en los últimos días, a pesar de que el juez Julián Ercolini le prohibiera continuar con el hostigamiento.

Con intención de trabajar en la estrategia judicial, Mariana Gallego viajó a Madrid para ultimar detalles previos a la audiencia con la fiscalía, reunión que tendría lugar mañana en el caso de no mediar ningún imprevisto.

Por su parte, el ex jefe de Estado permanece recluido en el departamento del piso 12 del edificio River View, en Puerto Madero, que le prestó su amigo Pepe Albistur, y designó a la abogada Silvina Carreira para que encabece su defensa tras la denuncia de su expareja.

Fabiola Yáñez rompió el silencio: qué dijo de la causa contra Alberto Fernández

Desde Madrid, la ex primera dama, Fabiola Yañez, habló con Infobae, por primera vez, desde su denuncia por violencia contra Alberto Fernández.

Con una voz cargada de angustia, Yañez aseguró que tiene miedo por su hijo:"Jamás hubiera querido exponerlo", se lamentó. Y añadió que, aún lejos de Argentina, siente temor: "Yo hoy no podía salir. Pusieron inhibidores que hacían que el auto se apagara". No sabe quién es el responsable de estas intimidaciones, pero desea que la justicia se encargue de investigar.

Acompañada en Madrid por su madre, Yañez se lamentó de que su familia está separada, y aseguró que es la única persona que la está "sosteniendo" y desmintió tener "empleados ni niñera".

"Solas otra vez, y en Olivos también estuve sola. Siempre estuve sola", dijo la exprimera dama con angustia y aseguró que no puede trabajar.

En cuanto a los motivos que la llevaron a denunciar a Alberto Fernández, señaló que: "Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar", detalló.

Yañez confirmó que muchos sabían lo que pasaba, pero que nadie le brindó ayuda, ni el Ministerio de la Mujer, ni los políticos del entorno íntimo.

"Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo".

Y añadió: "Pero también hay otra cuestión: a mí no me dejaban hablar. Cualquiera dijo de mí lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió. Lo único que que yo recibía como respuesta de la persona encargada de la prensa presidencial era: "No les contestes porque les das entidad".

En reiteradas oportunidades, Yañez aseguró tener miedo: "Porque tengo que resguardarme y porque tengo miedo. Hoy tengo miedo de volver a mi casa. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Por qué inhibieron todo el lugar? Para que no pudiera salir de mi casa. ¿Cómo vuelvo? ¿Qué hago con mi hijo y con mi mamá? Bueno, por ese miedo y por lo que grabé con quienes firmamos un contrato de confidencialidad.