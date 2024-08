El expresidente Alberto Fernández manifestó su asombro por las expresiones de la exvicepresidenta, Cristina Kirchner, que lo cuestionó luego de que se conociera la denuncia por violencia de género que realizó la exprimera dama Fabiola Yañez.

A través de una publicación realizada en X, la mandataria entre 2007 y 2015 aseguró que "Alberto Fernández no fue un buen presidente" y remarcó su postura ante las imágenes de Yañez: "No sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza".

¿Qué dijo Alberto Fernández de las críticas de Cristina Kirchner?

Ante estas afirmaciones, el exjefe de Estado entre 2019 y 2023 expuso -en una entrevista en el diario El País- su distancia de la visión de CFK: "No comparto la mirada que tiene de mi Gobierno y del que ella también fue parte. Y me sorprenden sus afirmaciones en cuanto a lo que se difunde en los medios cuando ella ha sido víctima de los medios".

En tal sentido, Alberto Fernández volvió a advertir su perplejidad por los dichos de Cristina Kirchner y aclaró que no ejerció violencia física: "Y mucho más cuando siempre contó con toda mi solidaridad y acompañamiento frente al linchamiento mediático que padecía. Reitero que no he sido el autor de ninguna golpiza".

Violencia de género: qué dijo Alberto Fernández tras el escándalo

Según resalta el artículo del diario español, la entrevista con Fernández fue realizada el viernes pasado, luego de que se conocieran las fotos de Yañez con un ojo morado y un brazo con moretones.

Acompañado por su abogada, Fernández dio la primera entrevista desde que estalló el escándalo. Según resalta el periódico, "niega haberle pegado a Yañez y asegura que alguien la incentivó a denunciarlo: dos respuestas que, según los especialistas, son comunes en los hombres acusados de violencia machista". "Por una parte, la negación de la denuncia y por otra, tratar con condescendencia a la denunciante al sugerir que no fue ella quien decidió iniciar acciones judiciales", explica el medio español.

"Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo", fue la respuesta que dio el expresidente cuando se le consultó si hubo violencia en la pareja.

Además, Fernández agregó: "Si eso fuera así, yo también lo padecí".

"Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio, yo también podría decir lo mismo", agregó el exmandatario.

Cuando El País insistió en el tema, Fernández respondió: "No sé si la palabra es violencia. Lo que sí digo es que en nuestros años de convivencia hubo momentos en los que sufrí muchas situaciones que me tocaron vivir y no se las quiero atribuir a Fabiola". "No se llega (a esta instancia) por una denuncia de Fabiola. Se llega porque lo encontraron en un chat y Fabiola primero dice que no quiere promover la acción penal y luego cambia".

El medio agrega que los cuatro años de convivencia en Olivos estuvieron plagados de peleas, pero dice no recordar el día que Yañez le recriminó que llevase tres días golpeándola ni cómo los chats y fotografías que parecen incriminarlo llegaron al teléfono de su secretaria privada. .

"Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva", sostuvo.