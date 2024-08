En medio del escándalo después de la denuncia por violencia de género realizada por Fabiola Yañez, Alberto Fernández tuvo su primera aparición pública mediante una entrevista con el diario español El País.

Al ser consultado sobre el chat en el que Yañez le recrimina por haberle pegado por tres días seguidos, el ex presidente sostuvo: "No lo sé, porque de mi celular desaparecieron todos los chats del 2022 y del 2023 con Fabiola. No lo sé, pero no los tengo. Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado".

De hecho, su celular fue uno de los objetos secuestrados durante el allanamiento que realizaron días atrás en su departamento de Puerto Madero. Es en ese contexto que surgió el interrogante: ¿pude ser posible recuperar los chats eliminados del celular de Alberto Fernández?

¿Se pueden recuperar los mensajes de WhatsApp de Alberto Fernández?

Si bien cada caso puede ser puntual, en algunos casos los expertos señalan que es posible recuperar los mensajes aunque hayan sido eliminados en la conversación. Una condición clave es que se hayan hecho copias de seguridad previamente.

En ese sentido, explican que "WhatsApp realiza copias de seguridad diarias en el almacenamiento interno del dispositivo". Para recuperar una conversación eliminada, se debe desinstalar y volver a instalar WhatsApp. Y, durante el proceso de instalación, WhatsApp te pedirá que restaures desde la copia de seguridad local más reciente.

También se puede restaurar desde una copia de seguridad en la nube:

WhatsApp también permite realizar copias de seguridad en Google Drive (para dispositivos Android) o iCloud (para dispositivos iOS).

(para dispositivos Android) o (para dispositivos iOS). Hay que asegurarse de haber realizado una copia de seguridad en la nube antes de eliminar los chats.

Se debe desinstalar y reinstalar WhatsApp, luego seguir las instrucciones para restaurar desde la copia de seguridad en la nube.

Un dato clave es verificar la fecha de la copia de seguridad: lógicamente, la copia de seguridad que se desea utilizar, tiene que ser anterior a la fecha en que se eliminaron los chats. De lo contrario, los mensajes eliminados no estarán disponibles.

"Las copias de seguridad solo contienen mensajes que estaban presentes en el momento en que se realizó la copia. Los mensajes eliminados después de la última copia de seguridad no se pueden recuperar usando estos métodos. Si no se tienen copias de seguridad, lamentablemente, los mensajes eliminados no se pueden recuperar", aseguran expertos.

Mensajes de WhatsApp borrados: qué puede hacer la Justicia

"En el contexto de casos judiciales, la recuperación de chats eliminados de WhatsApp puede ser más compleja y dependerá de varios factores", sostienen expertos, y destacan que hay otras alternativas más allá de recuperar los mensajes a través de las copias de seguridad.

WhatsApp y los datos en los servidores: WhatsApp en sí no almacena los mensajes en sus servidores después de que estos han sido entregados. Solo guarda los mensajes que están en tránsito y los datos de los mensajes aún no entregados. Una vez entregados, los mensajes se almacenan localmente en los dispositivos de los usuarios y no están accesibles para WhatsApp para fines de recuperación.

También, en caso de ser necesario, puede apelarse a una recuperación forense. "En algunos casos judiciales, los expertos en informática forense pueden intentar recuperar datos eliminados mediante técnicas avanzadas, como análisis del almacenamiento del dispositivo. Esto a menudo requiere acceso físico al dispositivo y puede no siempre ser efectivo dependiendo de cómo se haya gestionado el almacenamiento y la eliminación de los datos", destacaron.

"En ciertos casos, las autoridades pueden solicitar a las empresas tecnológicas datos específicos. Sin embargo, para WhatsApp, esto generalmente no incluye mensajes ya entregados y eliminados, ya que WhatsApp no almacena estos datos en sus servidores", resaltaron los expertos.

Con todo, la Justicia buscará seguramente acceder a los mensajes de WhatsApp entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez, ya que pueden ser clave para la causa y comprobar los dichos de la ex primera dama.