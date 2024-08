La ex primera dama Fabiola Yañez declara desde Madrid, ciudad en la que reside actualmente, ante el fiscal Ramiro González a través de la plataforma Zoom, en la causa por violencia de género que le inició a su expareja, el expresidente Alberto Fernández. La mujer ratificó la denuncia a través de la presentación de un escrito ante la Justicia.

Antes de la audiencia, el juez Julián Ercolini rechazó que la abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira, presencie la declaración.

En la audiencia, Yáñez narró, ante el fiscal Ramiro González, escenas de violencia que sucedieron desde antes de que Fernández asumiera la presidencia, aseguró que la indujo a abortar y habló de maltrato, hostigamiento y que sufría "cachetazos diarios".

Según detalló, los episodios de violencia iniciaron en 2016 y avanzaron en varios planos, no solo el físico.

Qué dice el escrito de Fabiola Yánez contra Alberto Fernández

El documento, que lleva su firma certificada y la de su abogada, Mariana Gallego, consta de casi 20 páginas en las que la denunciante profundiza y detalla acerca de las lesiones y abuso de autoridad de los que acusa a Fernández.

El escrito se presentó en el consulado de Argentina en Madrid y fue enviado de manera virtual al juez federal Julián Ercolini y al fiscal González.

La ex primera dama señaló que el comportamiento de Fernández "era una habitualidad", lo que le generó "indudables secuelas de carácter psicológico".

En el escrito, la ex primera dama sostuvo además que el "menosprecio constante" y el "hostigamiento" se perpetuó incluso desde que ella se encuentra en Madrid. Asimismo, detalló que el ex presidente la abofeteaba a diario y denunció además episodios de "violencia verbal".

"Esta persona estuvo durante dos meses (están todos los chats y hay muchas personas que lo saben) amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto o lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito", había dicho Yañez el fin de semana último durante una entrevista con Infobae.

¿Qué pidió la abogada de Alberto Fernández?

Por su parte, Fernández permanece recluido en el departamento del piso 12 del edificio River View, en Puerto Madero, y el viernes último designó a la abogada Silvina Carreira para que lleve adelante su defensa.

En declaración a los medios, su abogada, Silvina Carreira, indicó que para ella la declaración de Fabiola Yañez "no es válida". Explicó: "Considero que no está bien revictimizar a la víctima", pero "si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo publicamente y ante toda la sociedad no la revictimiza tanto la situación, entonces ¿por qué no permite las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde?".

EN DESARROLLO