Comienza una semana en la cual el peronismo buscará fortalecerse en el Congreso con el debate de dos proyectos que se oponen a las políticas del Gobierno nacional. Uno de ellos es el de la derogación del decreto que otorga 100.000 millones de pesos a la SIDE, la cual fue pedida por Encuentro Federal, la Coalición Cívica y algunos radicales. Para ello, Diputados tendrá una sesión especial este miércoles. El otro, es el que busca sancionar una nueva ley de movilidad jubilatoria. Además, comienza a analizarse el pliego del juez Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema.

En tanto, el Senado tratará el jueves el nuevo proyecto de movilidad jubilatoria, el cual ya obtuvo media sanción en la Cámara baja. Desde el peronismo, afirman que tienen los votos para aprobarla.

Qué temas tratará el Congreso que son claves para Javier Milei: los fondos para la SIDE

Sobre la cuestión fondos reservados de la SIDE, se conformará la comisión bicameral que debe controlar a los organismos de inteligencia, El asesor presidencial Santiago Caputo y la vicepresidenta Victoria Villarruel pretenden nombres distintos al frente de esta comisión. El primero quiere al peronista disidente Edgardo Kueider y la vice al senador macrista Martín Goerling. Los radicales y parte del kirchnerismo, entre otras fuerzas, propondrían a Martín Lousteau.

Al Gobierno le preocupa especialmente quien quedará al frente del comité asesor que deberá mirar el destino que le dará la secretaría de inteligencia de los $100.000 millones que el Presidente les entregó por decreto.

La bicameral está compuesta por 14 legisladores, donde 6 son kirchneristas. Lousteau necesitaría del voto de ellos para acceder a la Presidencia tras el desplazamiento de la mendocina Mariana Juri y cuenta a su favor a la radical porteña Mariela Coletta. El Gobierno sabe que tiene inferioridad numérica y necesita de radicales y del PRO. Además, buscarán terminar de sancionar la ley de movilidad jubilatoria y comienza a analizarse el pliego del juez Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema.

La candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema

La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación recibirá el próximo miércoles a las 10 al juez federal Ariel Lijo, quien deberá defender su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, tras ser postulado por el presidente Javier Milei.

Para que la candidatura quedara firme en la Cámara alta, debió publicarse en un diario de tirada nacional el llamado a las audiencias durante dos días y su edicto en el Boletín Oficial. Posteriormente, quedó abierto por una semana el período de impugnaciones y adhesiones. Durante este tiempo, según informó Noticias Argentinas, Lijo recibió 33 impugnaciones y 16 adhesiones.

Durante el mismo proceso, pero en el Ejecutivo, Lijo tuvo más de diez veces de adhesiones que la cantidad de impugnaciones que recibió: sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo con un informe que difundió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El desembarco de Lijo en el edificio ubicado en el barrio porteño de Retiro fue en el 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y tras su paso como secretario de la Cámara Federal.

Su figura fue rápidamente emergente por su intervención en casos de alto perfil público como, por ejemplo, las supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA por la cual envió a juicio al ex presidente Carlos Menem, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex juez Juan José Galeano.

En 2023, Lijo quedó a cargo de la investigación del atento contra la mutual israelita que lleva 30 años de impunidad.

Movilidad jubilatoria ¿Qué cambios negocian los libertarios en el proyecto?

El oficialismo aceptará que el ajuste mensual de las jubilaciones por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el aumento adicional del 8,1%, aunque no retroactivo para abril sino a partir de la sanción de la ley.

Pero por otro lado, los libertarios negocian la eliminación "del componente del RIPTE", según adelantaron las fuentes consultadas. Se refieren así al artículo del proyecto de Diputados que establece un aumento adicional anual mediante la combinación de ese índice (que mide la variación del salario promedio) y el IPC.

Esas modificaciones se apoyan en las críticas que dejó el secretario de Hacienda en su paso por el Senado, aunque el rechazo del Gobierno se extiende a otras cláusulas del proyecto, como la que fija que la jubilación mínima tiene que estar un 9% arriba del valor de la canasta básica de alimentos y el plazo de un año para que la Nación abone las deudas que tiene con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.

Este tema es uno de los más espinosos del proyecto porque involucra recursos que son reclamados al Estado nacional por varios gobernadores con peso en el Senado. En el oficialismo no tenían claro si podrían encontrar un acuerdo para modificar también este punto, que enciende luces de alerta en la Casa Rosada.