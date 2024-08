"No vuelvo": el fuerte mensaje de Tamara Pettinato a Beto Casella, tras la polémica por los videos

Luego del escándalo por la aparición de los videos junto a Alberto Fernández en el despacho presidencial, Tamara Pettinato le envió un fuerte mensaje a Beto Casella, conductor de Bendita, uno de los programas en los que trabaja la periodista.

Según contó el propio Casella, él le recomendó a la producción del programa que Pettinato se tomara unos días, a raíz del escándalo y luego de ciertas actitudes que la panelista tuvo en su regreso al aire.

Sin embargo, ella le respondió un mensaje en el que aclara que no va a volver al programa, como causa del "maltrato" que recibió cuando no estuvo en el programa

Beto Casella leyó un fuerte mensaje de Tamara Pettinato en vivo: qué le dijo

Durante una charla con Ángel De Brito, en el canal de stream Bondi, Casella contó que le recomendó, mediante la producción de Bendita, a Tamara Pettinato que se tomara unos días libres. A partir de ello, la panelista respondió por WhatsApp y mostró su enojo con la decisión.

"La forma en que volvió, la devolución que da ella. El descargo que hace y la forma del descargo", cuenta Casella a De Brito, y agrega: "Yo percibo que hay irritación. Por lo cual, hoy temprano, le digo a mi productor ejecutivo: 'Me parece que Tamara debería tomarse unos días'. Que eso implica que le paguen los días que no viene".

Ante la pregunta de Ángel de Brito si le habían avisado, Casella asegura: "Me transmite el productor que estaba hecha una furia. Dice que si le van a pedir unos días se da por despedida".

"Es más, se lo dejé en audio porque no tengo nada que ocultar. Si vos te considerás despedida, si esto da a conflicto, yo no tengo problema. Me da lo mismo", dijo el conductor, y luego leyó un mensaje de Pettinato, en el que dice: "'No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes, cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen'. No es sólo en las redes. Es una cuestión de clima. Y de verdad, creeme, que la idea era preservarla a ella".

Cómo fue el regreso de Tamara Pettinato a Bendita

Casi una semana después de que trascendiera el primero de los videos, Tamara Pettinato regresó al panel de Bendita el viernes pasado, luego de hacer su primer descargo en el programa de Blender del que también forma parte.

Con un videograph que decía "¡Apareció Tamara!", tanto Casella como sus compañeros comentaron sobre los videos y le preguntaron a Pettinato al respecto.

"Antes que periodista, actriz y columnista de un programa televisivo es madre. Y tiene que salir a hacer tres o cuatro laburos hoy. Contrariamente a lo que la gente piensa, por tener algún vínculo con la política argentina, no está salvada ni mucho menos, y nos consta. Lo que ha hecho, lo asume; lo que se ha interpretado, lo cuenta. Ya habló, en el streaming y en la radio y lo que quiera contar, lo contará ahora", comenzó el conductor.

Y explicó: "Nosotros tuvimos una situación. Esto explotó a las 20.20 (el jueves pasado) y no hay un manual sobre cómo se manejan estas cosas. Se trata de tener sentido común y del principio de cuidar al compañero, pero también el público que nos ve cada noche quiere saber qué está pasando con alguien que trabaja en este programa".

"Vamos a ir mostrando lo que fue apareciendo en pantallas y, cada 10 o 15 minutos le podemos ir preguntando si quiere decir algo. Si no quiere, no se la obliga, como tampoco se la obligó a hablar acá. Yo en algunos móviles lo dije, 8 de cada 10 conductores dirían: 'Querida, hablá acá, rompé el silencio acá'. Tamara es testigo de que yo le dije: 'Hacé lo que creas más conveniente para tu salud, lo que te parezca. A mí no me molesta para nada que hables en otros programas'", continuó Casella.

Luego de su descargo, el propio Casella y sus compañeros le hicieron algunas preguntas. Una de ellas, fue sobre la relación que tenía con el expresidente Alberto Fernández y si en el momento de los videos estaba en pareja: "No, no... Casi. Lo único que expliqué es que teníamos una relación de confianza. Los detalles de esa relación, que entiendo que serían jugosos y de chisme, prefiero no contarlos".

También, ante la consulta si se arrepentía de algo, Tamara Pettinato aseguró: "De este caso en particular, no me arrepiento de nada, porque yo me quedé a almorzar invitada por quien era el Presidente. No cometí ningún delito ni le hice mal a nadie".