La conductora se despegó del escándalo que involucra al ex presidente Alberto Fernández, denunciado por su ex pareja por violencia de género

La conductora Tamara Pettinato reapareció públicamente tras el escándalo originado por la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género y su supuesta relación amorosa con el ex mandatario y afirmó que "en esta historia hay un solo villano".

En ese sentido, remarcó que "eso es lo único importante, lo que debe investigar la justicia, pero mezclaron todo".

"En medio de la denuncia pusieron mi video en la Casa Rosada, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Corrieron el foco de lo importante", añadió.

Asimismo, la mujer subrayó que "hay un solo villano, y no soy yo", en su reaparición en el programa de Blender, un canal de streaming.

Reapareció Tamara Pettinato e hizo su descargo sobre su relación con Alberto Fernández

En su monólogo, Pettinato se despegó del escándalo, aunque admitió haber estado en la Casa Rosada "con cuatro personas más, para realizar una entrevista, invitada por la única persona que podía hacerlo".

En el video en cuestión, la conductora aparecía con un vaso de cerveza, mientras se escuchaba la voz de Fernández, quien le hacía preguntas risueñas sobre el vínculo que supuestamente los unía.

"Tienen que escuchar a esa víctima, es lo que importa. Nada tiene que ver ese video, es un chisme rosa, me piden explicaciones cuando no tengo nada que explicar", agregó en su descargo.

El video en cuestión se dio a conocer pocas horas después de que se confirmara la denuncia de Yañez contra el ex mandatario, quien ya fue imputado por violencia de género, acusado de "lesiones graves", como así también de "abuso de poder y autoridad".

Junto a la denuncia también se difundieron fotos de Yañez con moretones en un ojo y un brazo.

El contundente discurso completo de Tamara Pettinato en su reaparición pública

En su primera aparición pública tras la controversia generada por un video con el expresidente Alberto Fernández, Tamara Pettinato ofreció una contundente declaración.

En su discurso, abordó las críticas recibidas, el impacto emocional del incidente y el desvío de la atención de una importante denuncia por violencia de género.

Tamara Pettinato en Blender: discurso completo

"No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o haters como les dicen. Lo escuché de periodistas que tienen el compromiso de informar la verdad. Ellos me llamaron prostituta y afirmaron que soy parte de una asociación ilícita.

Personas responsables con un micrófono dijeron estas cosas y muchas más. No me escondí ni escapé. No tengo por qué hacerlo ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional de estar expuesta en algo que no elegí. Es un video que no tenía en mi teléfono, que no salió de mí, y con el cual me enteré después.

Con un video de un almuerzo corrieron el foco de la denuncia por violencia de género. Mezclaron todo, sacaron el foco de la denuncia y me pusieron en tapas de diarios hablando de eso. El video es un chisme rosa. Lo importante es la denuncia, y es lo que deben investigar. No tiene nada que ver el video.

Me piden explicaciones a mí cuando no soy la persona que tiene que explicar. Me quedé en un almuerzo que me invitó el único que podía invitarme. Entré con cuatro personas más, no en un baúl. No voy a explicar cada una de las cosas que dije en esa lista porque son mentiras.

No tengo más nada que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes en un comunicado. Pueden ver ahí lo que expliqué y las críticas basadas en los medios. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo".