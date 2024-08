La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich le pidió al líder del PRO, Mauricio Macri, que se pronuncie si "está a favor o no del cambio", luego de que esta semana el expresidente encomendara a los diputados nacionales votar en contra del DNU de los fondos para inteligencia y los senadores se manifestaran a favor de la fórmula jubilatoria que aceleró la oposición, pero el exmandatario avalara el veto sobre esa ley, que adelantó Javier Milei.

La ministra de Seguridad redobló los cuestionamientos que esta mañana planteó el propio Milei sobre Macri, debido a que los senadores que responden a su partido apoyaron la reforma jubilatoria que aumenta fuerte el gasto y el ex mandatario salió esta mañana a apoyar el veto. "O Macri no maneja la tropa o la tropa no entiende el daño que están haciendo", manifestó el primer mandatario.

El PRO también votó en contra del Gobierno en Diputados en el rechazo al decreto que autorizó gastos reservados para la SIDE. Los legisladores votaron en contra después de un Zoom en el que Macri ordenó dar quórum y votar junto al kirchnerismo. "Me dio las explicaciones, la verdad que no me resultaron satisfactorias, siendo alguien que fue jefe de Estado y sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar la Argentina", afirmó el actual mandatario.

¿Qué le pidió Patricia Bullrich a Mauricio Macri tras las votaciones en el Congreso?

"Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores de Pro a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra", le dijo Bullrich directamente a Macri.

Fue una respuesta al mensaje que emitió el expresidente esta mañana, cuando aseguró estar a favor de que Milei diera de baja la nueva ley de movilidad. Esto pese a que los senadores del PRO avalaran el proyecto opositor (con excepción de Carmen Álvarez Rivero).

Patricia Bullrich le pidió a Mauricio Macri que se posione a favor o en contra del Gobierno

"Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar", se quejó la ministra con respecto a la actitud del expresidente, que se reunió el miércoles por la noche con Milei en Olivos.

"Estás de un lado o del otro. Basta de especular", le exigió al presidente del partido al cierre de su tuit.

Javier Milei, con el apoyo de Mauricio Macri, vetará la nueva fórmula jubilatoria

Tras la sanción de la ley, en horas de la noche del jueves, el Gobierno confirmó que el Presidente la vetará ya que aseguró que esa norma aprobada "tiene como único objetivo destruir el programa económico".

"El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará", subraya la administración libertaria a través de un comunicado en el que cuestiona la sanción de la ley.

"El Congreso Nacional en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implica necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años", argumentaron.