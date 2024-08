La trama secreta de todas las peleas internas libertarias que sorprendieron a Javier Milei, recluido en Olivos

En medio del escándalo de diputados libertarios, el presidente Javier Milei se enteró de las peleas encarnizadas en su propio bloque. Hasta ese momento, su hermana Karina Milei y su asesor estrella Santiago Caputo le relataban en la intimidad de Olivos el Diario de Yrigoyen y le decían que la bancada estaba perfectamente conducida por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ahora en la cuerda floja.

Según pudo saber iProfesional, Milei se enteró del escándalo cuando explotó en los diarios y ahora no entiende la mala praxis de Menem. El sobrino del ex presidente Carlos Menem podría no ser reelegido en 2025 en la Cámara.

"El bloque de diputados está destrozado, todos peleados con todos, y Menem es el responsable de no atajar ni un penal, porque el jefe formal, Gabriel Bornoroni, es el secretario ejecutivo de Menem", dijo un diputado de LLA.

También Milei comenzó a dudar de la capacidad política de Santiago Caputo, según pudo saber iProfesional. Caputo también perdió la votación parlamentaria por la presidencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia a manos del senador radical Martín Lousteau. El candidato del hasta hace poco asesor estrella era Edgardo Kueider, en alianza con el jefe del Gabinete, Guillermo Francos. Ambos querían bloquear al senador del PRO, Martin Goerling, avalado por Victoria Villarruel y por el ex presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Caputo y Francos detestan a Macri y al PRO y prefieren a un peronista", señalaron en el oficialismo a iProfesional. Pero la derrota no paga: Milei mira de reojo a Caputo.Al desmanejo de Menem en la Cámara de Diputados se agrega un escándalo que viene creciendo y que en el bloque de LLA dicen que podría afectar al joven riojano. La Agencia Nacional de Discapacidad, dirigida por Diego Spagnuolo, contrató por 30.000 millones de pesos una compra de productos medicinales de la droguería Suizo Argentina, una empresa de la familia Kovalivker, muy fuerte en el norte y de estrecha confianza de Martín Menem. Fabricaba un suplemento dietario o barritas proteicas que Menem comercializaba con la firma Gentech.

Arde la interna libertaria: Javier Milei tiene en la mira a Martín Menem

Lo peor del caso ese que Martín Menem fue denunciado por Alejandro Díaz Pascual, abogado puesto por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En el ministerio de Pettovello no respondieron a iProfesional si esa denuncia había sido impulsada por la ministra, pero fuentes libertarias aseguran que sí porque Pettovello y los Menem tienen una disputa de larga data, tanto con Martín como con Eduardo "Lule" Menem, que es su primo hermano pero ambos fueron cridados por el ex senador Eduardo Menem y funcionan como si fueran hermanos de sangre.

Tanto "Lule" Menem como Martín Menem responden a Karina Milei y a Santiago Caputo. Pero Pettovello está cada vez más díscola en la vida interna del Gobierno. Sólo mantiene buenas migas con Javier Milei y en las reuniones de su equipo vocifera en contra de Santiago Caputo y en menor medida en contra de Karina Milei. El choque de planetas ocurrió cuando Pettovello quiso barrer con el oscuro Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) por orden de Milei y Caputo, porque era una caja del piquetero peronista Juan Grabois.

Pero a poco de andar la denuncia de Pettovello se frenó por obra y gracia del subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, de buena relacion con Grabois y mano derecha de Karina Milei: ambos articulan el armado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.De origen peronista, Pareja tiene el aval de Javier Milei y de Karina Milei. Además, su subsecretaría está en la órbita del Ministerio de Economía, de Luis Caputo, primo segundo de Santiago Caputo. Los primos Caputo avalaron a Pareja y no a Pettovello. Por todo ese contexto, no es extraño que Pettovello haya denunciado a Martín Menem.

La denuncia recayó en el juzgado criminal y correccional número 11 y se focaliza en que las compras se realizaron sin la correspondiente licitación pública, contraviniendo lo dispuesto por la normativa vigente en materia de contrataciones públicas. La presentación señala que la Suizo Argentina S.A. dueña de la plataforma ‘FarmaOnline', comercializa los productos de Martin Menem de la marca ‘Gentech' y que Spagnuolo recibió presiones de Martín y de "Lule" Menem, que le explicaron el pedido.

¿Se derrumba el relato anarcocapitalista de "destruir el Estado corrupto"?

Si avanza esa denuncia contra Martín Menem, se derrumbaría el relato anarcocapitalista de "destruir el Estado corrupto" que "empobrece a la gente con el gasto público", porque los propios funcionarios se estarían valiendo de fondos públicos.Sería un caso equiparable al del ex presidente Alberto Fernández con los contratos de seguros en el Estado para empresas afines o de la ex presidenta Cristina Kirchner con los contratos de obras públicas para sus amigos y testaferros.

Martín Menem, además, quedo envuelto en el fuego amigo cuando la diputada Lourdes Arrieta lo denuncio la semana última como parte de un complot para llevar a los diputados libertarios a visitar a ex represores al penal de Ezeiza. Arrieta también denunció a los diputados libertarios Beltran Benedit y Guillermo Mayoraz y ahora será expulsada del bloque.

Previo a ello, por orden de Karina Milei, Arrieta fue expulsada de la conducción del partido de La Libertad Avanza de Mendoza y la diputada Lilia Lemoine, del entorno de Karina Milei, pidió que fuera expulsada de la bancada libertaria y de la propia Cámara de Diputados. También Lemoine impulsa la expulsión del bloque de las diputadas Rocío Bonacci, otra asistente al penal de Ezeiza, y Marcela Pagano, con quien tiene un encono personal porque tiene relacion directa con Milei y eso es indigerible para Lemoine y para Karina Milei. El propio Martín Menem debe pasar por ellas para ver a Milei.

Pagano suele repetir en el bloque que no cree que Karina Milei y Lilia Lemoine le "hagan el favor de echarla" del bloque. "Menem no se da cuenta que Arrieta vale tres veces más fuera del bloque que adentro", dijo. Pagano cree que si la expulsan la victimizarían y ganaría más protagonismo.

El escándalo en Diputados luego de la votación del DNU por la SIDE

En medio de las furiosas peleas libertarias, Martín Menem también pidió a Karina Milei que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo dejen de circular por la Cámara de Diputados para negociar con los diputados opositores, porque él quería tener el control y el manejo absoluto de los bloques opositores. Pero no le estaría como esperaba. Es probable que Diputados rechace el inminente veto del Presidente a la ley jubilatoria.

Además, Martín Menem ya perdió varias votaciones clave: estaba convencido de que la sesión para rechazar el DNU 565 que asignó 100 mil millones de pesos de fondos reservados a la SIDE no iba a tener quórum porque el PRO iba a ayudar al gobierno libertario. Esta mala información lo hizo confiar hasta pocos minutos antes de la sesión, pero el PRO terminó por sorprender a todos y dio quórum por pedido de Macri.

Incluso hasta los diputados de Patricia Bullrich se presentaron en el recinto. "Menem no pudo enterarse de que iba a tener quórum", dicen en su bloque. "Es el gran responsable de que todas las votaciones hayan salido mal", señalaron diputados libertarios. Solo la Ley Bases pudo ser aprobada luego de intensas negociaciones en las que intervino Guillermo Franco con los gobernadores. Pero ahora Francos está corrido por pedido de Menem. Finalmente, ocurrió el rechazo al DNU de la SIDE de Caputo y también quedó debilitado por la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia, porque estaba encargado de ese tema por Karina Milei y Santiago Caputo. Los tres querían a Goerling y salio el radical Lousteau.

Igualmente, dentro de la Casa Rosada, muchos miran de reojo a Caputo porque Lousteau tiene buena relacion con José Luis Vila, secretario de Estrategia Nacional, cercano a Caputo y a Guillermo Francos. Además, Lousteau y Vila también responden a Enrique "Coti" Nosiglia, el eterno operador del radicalismo que juega en todos los frentes. Tambien perdió Martín Menem en Diputados por la ley de financiamiento universitario. Tanto el rechazo al DNU 565 como el aumento de fondos a las universidades serán a aprobados en el Senado en cuanto la oposicion pueda lograr que la vicepresidenta Victoria Villarruel convoque a una sesión especial, más temprano que tarde.

En el Senado,Victoria Villarruel se tiene que hacer cargo ahora de las negociaciones por el DNU rechazado

En el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel se tiene que hacer cargo ahora de las negociaciones por el DNU rechazado y por el financiamiento universitario. Guillermo Francos se corrió de la escena y dejó de frecuentar la Cámara alta y algunos atribuyen cansancio moral. "Francos está cansado de la falta de conducción, está hinchado las pelotas", dicen dentro del oficialismo, aunque sus allegados lo niegan.

"No hay nadie que opere de peso en el Senado para los libertarios", aseguró un senador del PRO, que señala que es dificil ayudar a Milei en esas condiciones.Sin embargo, en los últimos días estuvieron yendo el secretario de Interior, Lisandro Catalán, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, los dos segundos de Francos. Villarruel negocia con los opositores dialoguistas mediante Agustin Giustiniani su secretario parlamentario para que no se trate el DNU. "Si se trata el DNU sale rechazado por 65 votos contra 7 o contra 6", dijo un allegado a Villarruel.

"En realidad Victoria está haciendo todo para que el Presidente no sea el primero al que le rechacen un DNU", señalan en las filas de la vicepresidenta. No pudo lograr una sesión para este jueves porque quería introducir la sanción de la Boleta Unica de Papel para las elecciones y no estaban asegurados los 37 votos para aprobarla. No habrá sesión. El gobierno libertario perdió el Congreso.Para colmo Milei no mejora la situación porque con sus insultos a los legisladores ("degenerados fiscales, ratas, analfabetos") no hace más que endurecerlos.

"Milei creía que el bloque estaba perfecto pero estalló y se enteró por los diarios. Milei está aislado en Olivos. Lo visitan pocos. Solo algunos ministros como Luis Caputo, Guillermo Francos, Federico Sturzenegger y su mesa chica, Karina Milei y Santiago Caputo. Hay diputados que ya no asisten porque no quieren exponerse en épocas de vacas flacas.

"A Milei solo hay que hablarle del déficit fiscal, el FMI y la inflación, otros temas no le interesan", dicen. Otro problema que tiene es la diputada Lilia Lemoine, que esta semana salió a esparcir sus diatribas contra Villarruel, Arrieta y Pagano para fracturar más aún La Libertad Avanza. Dicen que la diputada no tiene el visto bueno de Milei para hablar públicamente pero sí de Karina. El Presidente sufre cuando la diputada libertaria comienza a hablar en su nombre.