El ex ministro de Economía aseguró en una entrevista que el aislamiento por la pandemia de Coronavirus se alargó porque era "una bandera política"

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por supuesto abuso de autoridad tras los dichos del ex ministro de Economía Martín Guzmán, quien aseguró que la cuarentena se extendió porque era una "bandera política".

El ex funcionario señaló este lunes que la cuarentena por el coronavirus se alargó porque era una "bandera política que hacía más fuerte al Gobierno".

En ese sentido, Guzmán, quien terminó mal la relación con el gobierno de Alberto Fernández, señaló que para él la cuarentena fue "más larga de lo que debió haber sido".

Denuncian a Alberto Fernández por la extensión de la cuarentena: ¿qué delito le imputan?

"Vengo por la presente a efectuar formal denuncia contra el ex presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y demás funcionarios de Gobierno que hayan participado en las decisiones aquí develadas, ante la posible comisión del delito previsto y reprimido en el art. 248 del Código Penal de la Nación", aseguró Marijuan en su presentación.

El fiscal elevó la denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py y consideró que el delito de abuso de autoridad le cabe a quien "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

"En los hechos, los funcionarios involucrados habrían actuado de manera arbitraria y abusiva en el dictado de los actos normativos que procuraron extender el confinamiento por demás de lo que debía haber sido y a sabiendas de la información técnica con la que se contaba, todo ello para obtener un rédito político, apartándose de las normas como del fin que justifican el ejercicio de la alta función pública en la cual se encontraban", expresó Marijuan.

Martín Guzmán admitió que Alberto Fernández extendió la cuarentena con fines políticos

"La extensión fue más larga de lo que debió haber sido. Desde el punto de vista, dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que debía haber sido", subrayó el exministro de Economía.

La pandemia dejó 130.000 víctimas fatales y la segunda ola de contagios se produjo en mayo del 2021, cuando se establecieron restricciones extremas durante nueve días. Luego de ese período, la actividad fue volviendo a la normalidad en el país.

Ante la pregunta del periodista Iván Schargrodsky, quien dijo "¿con esto nos está yendo bien, extendámoslo?", Guzmán admitió: "Hasta que se pruebe en las elecciones si toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal o al menos no era, había una supuesta reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado del rol que le estábamos dando al Estado".

Para el ex funcionario, "bajaba el déficit porque crecía mucho la recaudación impositiva con la recuperación de la actividad y con el impacto de las medidas tributarias que habíamos tomado, como haber recuperado el Impuesto a los Bienes Personales, el Impuesto a la Riqueza".