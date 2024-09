El audio que revela el presunto pedido de coimas por el que fue echado el interventor de YCRT

Luego de que el Gobierno decidiera despedirlo, este martes se conocieron los audios por los que echaron al interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Thierry Decoud, quien será investigado por presunto pedido de coimas en una compra de 30.000 toneladas de carbón por parte de la empresa israelí TEGI Limited, que habría ganado la licitación.

Además, se supo que tenía un vínculo de amistad con uno de los brokers involucrados, Andrés Gross, quien trabaja en conjunto con Alejandro Salemme otro de los implicados en este hecho.

Los audios por los que Javier Milei echó al interventor de YCRT

"Vos me estás pidiendo que tengamos transparencia, si vos no me decís tu nombre completo, entonces estamos empezando mal", se escucha decir en el audio a Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI Limited.

Finalmente, Andrés Gross, le responde algo molesto y le dice que hablar con nombre y apellido "no cambia nada".

"Nosotros tenemos contacto con YCRT por puente diplomático hace muchísimo tiempo. Quienes nos solicitan hace muchísimo tiempo que estemos comprando carbón a YCRT, y quien nos convoca, y es el motivo por el cual estamos realizando la operación ahora, es directamente Cancillería", aclaró Yarke Ariet.

Y añadió: "Alejandro (Salemme) a mí me convocó inicialmente para trabajar con ustedes, yo le dije, y fue muy claro, que ya tengo contacto con YCRT, yo tengo contacto directo con el Estado, no necesito que alguien me haga de intermediario para poder acceder al producto de YCRT. En última instancia, si vos formás parte del equipo de YCRT y tenés contacto con el que firma eso, deberías decirles: 'che, mirá, a mí me gustaría recibir una contribución marginal por parte de la venta', pero por parte de la compra nosotros continuamos haciendo ese proyecto".

La respuesta de Gross fue que Yarke Ariet les había preguntado si la gente que trabajaba en Cancillería era la misma con la que podían seguir contactándose y él afirmó que sí. "Yo te dije que la gente que está ahora es la que va a estar y es con la que podemos hacer negocio y cerrarlo. Y ahí quedó la conversación porque vos me dijiste que iba a ir por otro lado", increpó.

"Exacto, porque me lo están solicitando a mí directamente por puente diplomático. Directamente, me llamó Paula de Cancillería para decirme, 'Agustín, tenemos este producto para comerciar con ustedes' se lo presentaron directamente a Israel y a mí no me dejaron otra opción. Si te fijás, ni siquiera soy yo quien realiza la oferta, siendo que soy yo en Argentina quien tiene la posibilidad y la autonomía de poder anularlas", aseguró.

Y remarcó: "Yo lo único que hago, y eso ustedes lo pueden auditar si realmente están dentro de la empresa, es reenviar la solicitud y aclarar las condiciones comerciales en base al conocimiento de las condiciones de producto. Que ahí sí intervengo yo y hago las observaciones necesarias para resguardar los intereses de mi compañía. Fuera de eso, la verdad es que creo que alguien que está formando parte, que tiene estructura dentro de la compañía, me esté llamando para decirme que tengo que ir por esas vías".

"Las compañías estatales no pagan comisiones de ningún tipo"

"Yo nunca dije que estaba dentro de la compañía, porque es una compañía estatal", señaló Gross. "Las compañías estatales no pagan comisiones de ningún tipo a nadie, ni a vos, ni a mí, ni a nadie. Es un tema político, como bien dijiste. A mí me llamó Alejandro y me pidió el ok del que firma, del que decide. Los pongo en contacto, dicen por diferentes motivos que no van a avanzar y dos meses después mandan una orden de compra y no me avisan", afirmó.

Minutos más adelante, se escucha a Gross asegurar que él es sólo "un facilitador de negocios para que este negocio suceda" y que, si la firma licitadora quiere que eso suceda, "son un equipo" y van "todos para el mismo lado".

Por su parte, Yarke Ariet "lamentó" que la empresa "filtre información" para que le llegue a Gross para intervenir y que ese accionar le parece que "comercialmente eso es violento" y volvió a afirmar que desde su empresa nunca pidió que los pusieran en contacto con Yacimientos.

"Esta negociación se encuentra ahora en esta instancia y que tengamos que ir a un cuarto intermedio para avanzar. Nosotros no solemos proceder así de esta forma y me llama la atención que una empresa de envergadura de carácter estatal divulgue información hacia una persona de reventa para que después venga a decirme 'che, si yo no estoy dentro del negocio, no se cierra'. Quiero que sepas que para mí no es una forma amigable. Es más, como te lo dije, me parece comercialmente agresivo, pero yo no soy quien toma la decisión final acá. La va a tomar el presidente de mi compañía. Tengo la capacidad de veto, pero no la voy a utilizar. Simplemente voy a poner la situación para ver de cómo podemos sacarle el negocio adelante", sentenció Ariet.

La respuesta por parte de Gross fue que "se fije de qué manera inteligente puede plantearse la situación" porque si él lo plantea ante el directorio "como algo agresivo" no estaría poniendo "paños fríos" a la situación.

"Te pido que hay información muy sensible, que la manejes de una manera con mucha cautela. Si no tenía absoluta confianza cuando me dijo Alejandro, ni me metía y ni exponía a nadie. Entonces, lo que te pido es que mantengamos esto de una manera muy sensible", concluyó el broker.