El Gobierno porteño presentó el proyecto del Presupuesto 2025 con cambios en el cálculo del ABL, un incremento en las partidas de seguridad y un superávit operativo de $10.000 millones. En Educación, Salud y Promoción y Acción Social, la Ciudad estima destinar 62 de cada 100 pesos.

El texto impulsado por el gobierno de Jorge Macri proponía cobrar Ingresos Brutos a profesionales, pero Jorge Macri dijo que se trató de una versión de lo sugerido en un primer momento y que no se incluyó en el texto enviado a la Legislatura.

El Ejecutivo porteño proyecta el cálculo de los ingresos y egresos en base a un incremento del 5% en la actividad anual, una inflación del 18,3% y el dólar a $1207 para fines de diciembre del 2025.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad estima que el total de recursos para el próximo año alcanzarán los $13 billones 936 mil millones, con un gasto en torno al $13 billones 926 mil millones. En definitiva, las cuentas públicas finalizarían con un resultado superavitario de $10.000 millones.

Unos $2 billones 675 mil millones corresponden a ingresos provenientes de la coparticipación federal. La cifra contempla $1 billón 235 mil millones en base al coeficiente vigente de 1.4 y $1 billón 440 mil millones en base al coeficiente del 1.55 estipulado en el acuerdo de Ciudad y Nación ante la Corte Suprema.

Desde el Gobierno porteño sostienen que el entendimiento al que llegaron Macri y Caputo no cerró el capítulo por la coparticipación. Aún queda por discutir ante el máximo tribunal la automaticidad del pago y la restitución del coeficiente del 3,5, el cual, según recuerdan, fue eliminado "de manera inconsulta e inconstitucional" por el gobierno de Alberto Fernández.

Cambios en el cálculo del ABL: cuánto será el impuesto en el nuevo Presupuesto 2025

En lo que refiere a las partidas del ABL y su cálculo, desde la Ciudad aseguran que se trata de un impuesto con poca progresividad dado que, según afirman, el 99% del universo total de las partidas están dentro del mismo rango y con la alícuota más alta.

El Presupuesto 2025 contempla una nueva metodología de cálculo "para hacerlo más progresivo y equitativo". La nueva propuesta prevé aumentar de 7 a 10 las escalas e incorporar un coeficiente geográfico que incluirá, también, una bonificación zonal, que referirá al tope de aumento. Así, el valor 0 corresponde a Barracas Sur, el valor 1 a Caballito Centro y el valor 2 a Puerto Madero.

Las comunas de la Zona Sur, que están dentro del 0 y el 0,5 del coeficiente estimado, recibirán una bonificación a partir del 25%. El cambio impactará en el 26% de las partidas de ABL. En la Zona Centro, cuyo coeficiente está entre 0,75 y 1,25, la bonificación partirá desde un 50% y beneficiará al 59% del total de los vecinos. Por último, la Zona Norte partirá de una bonificación a partir del 100%.

Así las cosas, de aprobarse el proyecto, el ABL podrá aumentar como máximo un 100%. A modo de ejemplo, un vecino de la comuna de Barracas Sur que a fin de año pagará $10.280, con la nueva propuesta abonaría $12.849 (25%) en enero, en lugar de los $38.896 (278%) que prevé el impuesto actualmente. Un contribuyente de Caballito Norte que en diciembre pague $41.091, deberá abonar $61.636 (50%) en enero, en lugar de $148.400 (261%). Aquel que viva en Puerto Madero y pague $99.882 en diciembre, deberá abonar $199.764 (100%) en enero, en lugar de $335.450 (236%).

Por otro lado, también prevé cambios en la exención para jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Actualmente, la normativa establece que la Valuación Fiscal 2011 no debe ser mayor a $75.000. El componente para el cálculo se encuentra desactualizado por lo que complica la obtención de la exención.

Para 2025, el Gobierno porteño propuso usar la Valuación Fiscal Homogénea del inmueble como referencia, con un valor máximo de $30 millones. Además, será requisito percibir un haber igual o menor a tres veces la jubilación mínima.

Marcha atrás con la eliminación de exención de Ingresos Brutos para profesionales

En otro apartado, el Presupuesto porteño proponía eliminar las exenciones a los Ingresos Brutos (IIBB) a los profesionales graduados de carreras universitarias cuya duración sea, por lo menos, de cuatro años. El texto apuntaba a profesiones liberales universitarias de grado oficialmente reconocidas.

La alícuota inicialmente propuesta era del 3% a partir del año 2025 y se iban a ver afectados médicos, contadores, arquitectos, abogados e ingenieros, entre otros. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño dijo que se trató de un error y que nunca estuvo en consideración real por lo que no se avanzará con la eliminación de la exención.

"Quiero ser muy claro en esto: en ningún momento consideré como una opción para el año próximo eliminar la exención de ingresos brutos a profesionales", escribió.

"La información que estuvo circulando se desprende de un borrador de trabajo que nos presentó como propuesta la AGIP, en base a un criterio de equidad tributaria, pero con la que no se avanzó ni fue presentado en la Legislatura. En este contexto de crisis, no cobrar ingresos brutos a profesionales es una decisión no solo económica sino también política", sostuvo.

Nuevas escalas y cálculos para las patentes: cuánto subirán

Además, el Presupuesto propone cambios en el cálculo de las patentes de vehículos. El objetivo es reestructurar el esquema actual para avanzar en su progresividad, mediante la readecuación de escalas y alícuotas, para evitar saltos bruscos entre una valuación y la siguiente.

En la actualidad, la diferencia de $1 en el valor de un vehículo con otro puede generar un incremento sustancial en el valor de la patente, empujando al contribuyente a pagar hasta el doble del impuesto. "La nueva propuesta genera progresividad a partir del incremento de la valuación del vehículo, definiendo un monto mínimo en cada escala y una alícuota para el excedente", señalaron desde el gobierno porteño.

A modo de ejemplo, un Fiat Siena modelo 2015 que tenga una valuación estimada en $5.984.400, estará encuadrado en el tramo que va desde los $4.909.680 a $11.292.480 por lo que abonará una alícuota efectiva del 2,03%. En 2024, para el mismo vehículo, la tasa fue del 3,2%.

Si se toma el cálculo actual, el vehículo debería abonar $191.500. Con el nuevo método, el monto será de $121.543, es decir, aproximadamente $70.000 menos que la escala vigente.

Educación y Seguridad en el Presupuesto 2025 de la Ciudad

Además de los cambios en el ABL, el proyecto también contempla un incremento en las partidas para Seguridad. El desembolso total estimado será del 16,5% del PBI, lo que lo convertirá en el mayor de la historia para dicha área. La administración porteña proyectó un gasto total en materia de seguridad que rondará los $2 billones 298 mil millones.

"Los servicios sociales como Educación, Salud y Promoción y Acción Social comprenden la mayor parte de la inversión para el 2025, con un 61,9% del gasto total y con un crédito previsto de $8 billones 614 mil millones", indican desde el gobierno porteño.

Educación, una de las áreas más sensibles para el electorado porteño, será la de mayor participación en el gasto con el 20,1% del total. La inversión para 2025 alcanzará los $2 billones 795 mil millones. Por su parte, Salud representará el 16,5% del gasto: se desembolsarán $2 billones 298 mil millones. En Promoción y Acción Social se destinará el 9,2% del total del presupuesto ($1 billón 287 mil millones).

El total de la Deuda Pública reducirá su peso dentro del Presupuesto total dado que caerá del 1,5% al 0,9%, el más bajo en 20 años. El desembolso asignado por Hacienda y Finanzas para cubrir las partidas de dicha área ascenderán a $126.000 millones.

Obra pública en 2025: los principales proyectos

El gasto de capital proyectado para el 2025 será del 19,3% del total del presupuesto. Desde Ciudad señalan que se ubicará más de tres puntos porcentuales por encima del promedio histórico de los últimos 16 años que rondó el 16%.

El mayor desembolso será para obras en el subterráneo porteño, principalmente para el mantenimiento del material rodante de la Línea B, entre otros, para lo que destinarán $337.414 millones. También se contemplan reformas en la cárcel de Marcos Paz por $97.787 millones y un desembolso de $92.680 para el mejoramiento de edilicio de las escuelas porteñas (Plan Sigma).

Los dos ejes principales de la inversión pública porteña se centran en dos pilares. En primer lugar, el Plan integral de Movilidad Urbana que contempla la red de subtes, la micromovilidad, la construcción de pasos bajo nivel y obras viales. En segundo lugar, la Revitalización de la zona Sur para fomentar la actividad económica.