Así lo señaló durante un acto de la CAME, en relación con la resolución que autoriza a empresas del sector a operar con matrícula extranjera

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger señaló durante un acto que la aerolínea Latam puede volver a volar en Argentina, una noticia relevante para la industria aeronáutica y un mensaje para los gremios del sector, que realizarán un paro el 30 de octubre.

El grupo Latam es de capitales chilenos y brasileños y podría regresar al mercado de cabotaje argentino después de casi cuatro años: anunció su partida definitiva del país en febrero del 2021, luego de parar en junio de 2020 en medio de tensiones con los gremios y dificultades para operar en un contexto que favorecía a Aerolíneas Argentinas.

También sufría complicaciones en los aeropuertos cuando aterrizaba, ante demoras en la operatoria de la estatal Intercargo, quien tardaba en acercar muchas veces la escalera para que bajen sus pasajeros.

Federico Sturzenegger anunció que la aerolínea Latam puede volver a Argentina

Sturzenegger dijo esa frase como "al pasar", durante una exposición suya en la sede de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde lo escuchaban 120 directivos. Su definición fue luego de hacer referencia a la resolución 363 que publicó la semana pasada la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y que autoriza a empresas del sector a tener personal extranjero y operar con matrícula extranjera.

"Latam me dijo que, en esas condiciones, volvería a volar en la Argentina", contó Sturzenegger. Si bien desde la empresa evitaron confirmar la noticia, en el sector dan por descontado el regreso de esta empresa luego del convenio de cielos abiertos que en abril firmaron Argentina y Chile y que permite recíprocamente vuelos de cabotaje de las líneas aéreas de uno y otro Estado. Además, la posibilidad de trabajar con matrícula extranjera flexibilizaría las condiciones de trabajo.

El ministro tampoco dio plazos, pero mencionó dos posibles ciudades a las que podría volar Latam: Córdoba y Mendoza. Se refirió a este punto mientras hablaba de la necesidad de modernizar y desregular diferentes sectores de la economía y puso de ejemplo a lo que sucede en el mercado aerocomercial, citando un ejemplo personal: dijo que estaba impresionado por el precio que había pagado días atrás su mujer cuando, ante la falta de vuelos locales, se tomó un taxi desde Río Gallegos a El Calafate.

"¿Cómo puede ser que no haya más oferta?", se preguntó, y ahí escuchó la objeción de Guillermo Polke, secretario gremial de CAME y presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, que le dijo que seguramente no era rentable utilizar un avión de 100 pasajeros para cubrir un trayecto tan corto. "Nadie dice un avión de 100 pasajeros; pero de 15 plazas, por ahí así", insistió Sturzenegger.

Cielos Abiertos: el Gobierno cerró nuevos acuerdos con más países

Aboocado en desregular al máximo la actividad aerocomercial, y al tiempo que promueve la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Gobierno sigue adelante con su estrategia de cerrar acuerdos con países a los fines de abrir, también, la posibilidad de que más aerolíneas extranjeras presten servicios de cabotaje. Tras la firma de pactos con Chile, Perú, Brasil, Ecuador, Uruguay y Canadá, entre otras naciones, ahora el oficialismo rubricó convenios de servicios aéreos con Luxemburgo, la República Checa e Israel. En simultáneo, se encuentra en los detalles finales para la firma de un acuerdo similar con República Dominicana.

Los entendimientos en cuestión implican la quita de restricciones para la cantidad de vuelos que pueden hacer las empresas y, en paralelo, apuntan a captar el desembarco de aquellas aéreas que representan a los capitales de los países con pactos de "cielos abiertos".

La firma de los acuerdos con Luxemburgo, República Checa e Israel fue confirmada desde la Cancillería que encabeza Diana Mondino. En este último caso, se indicó que el entendimiento forma parte del "impulso a las sólidas relaciones entre Israel y Argentina, y representa, asimismo, una oportunidad para continuar estrechando los históricos lazos entre ambos países".

Con República Checa y Luxemburgo, se liberaron las frecuencias y se expuso que los acuerdos apuntan a incrementar tanto el flujo turístico como el comercio a partir de los aviones de carga.

En cuanto al entendimiento con República Dominicana, la firma del pacto de "cielos abiertos" fue confirmada por David Collado, ministro de Turismo de ese país. "Argentina va a firmar el acuerdo de cielos abiertos con República Dominicana, debo decir que República Dominicana con Argentina tiene un crecimiento en este año de un 150%, es un mercado extremadamente fuerte e interesante para nosotros como país", declaró.