El operativo para la misa de León XIV incluyó contratos millonarios y una lujosa carpa exclusiva que generó controversia en Buenos Aires

El Gobierno nacional gastó $20.477 millones para organizar la visita del Papa León XIV a Buenos Aires. El contrato más polémico alcanzó los $8.690 millones, equivalente a u$s6 millones según el tipo de cambio oficial.

Ese dinero financió la producción integral de la misa y la vigilia de jóvenes. También pagó una carpa VIP con aire acondicionado, mobiliario de diseño y catering diferenciado para 4.000 invitados especiales.

Mientras tanto, miles de fieles siguieron la celebración desde el exterior del predio. Voluntarios y asistentes denunciaron que monjas, sacerdotes y personas mayores debieron permanecer sentados en el piso o fuera de los espacios cubiertos, a varias cuadras del altar y bajo el sol.

La adjudicación recayó en DF Entertainment mediante contratación directa. El expediente muestra que invitaron a tres empresas pero solo se presentó una oferta.

Las funcionarias que firmaron los contratos millonarios

Dos abogadas de bajo perfil aparecen en el expediente. La más visible es Mariana Vello, quien firmó la resolución que adjudicó a DF Entertainment el contrato más grande.

Vello viene del PRO y tuvo un ascenso meteórico. En enero asumió la Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio del Interior. En julio dio el salto al mismo cargo en Jefatura de Gabinete.

El movimiento clave ocurrió en septiembre. Quedó al frente de la unidad ejecutora especial para la visita papal. El cargo le otorgó facultades para adjudicar contratos cualquiera fuera el monto, sin necesidad de aprobaciones adicionales ni límites presupuestarios.

Su segunda al mando fue Macarena María Orani, designada coordinadora ejecutiva. También abogada, Orani llegaba del Ministerio de Seguridad porteño, donde había sido subgerenta operativa de Coordinación Administrativa y Seguimiento.

El Boletín Oficial del 30 de septiembre publicó dos designaciones de Orani el mismo día. Una como directora de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales dentro del área de Compras y Contrataciones de Jefatura de Gabinete.

La otra la nombró coordinadora ejecutiva ad honorem del operativo papal. Un doble rol que combinaba gestión administrativa de compras con la organización concreta del evento.

Quién es la ascendente funcionaria que viene del PRO y firmó el expediente de los $8.690 millones de la misa del Papa

Ocho contrataciones directas por 20.477 millones de pesos

La Jefatura de Gabinete tramitó ocho contrataciones directas para organizar las actividades papales. El monto total ascendió a $20.477.334.664,75 según una investigación publicada por El Disenso.

Los expedientes comprendieron servicios de producción, estructuras, vallados, sonido, iluminación, energía, pantallas, alfombras y cortinas. Todos con procedimientos abreviados por urgencia.

El contrato estrella fue para DF Entertainment: $8.690 millones por la producción y coordinación general de la misa y la vigilia de jóvenes. Ese monto incluía el montaje de la carpa VIP y otros servicios diferenciados.

Las otras siete empresas contratadas fueron:

Nuevos Aires Producciones SRL: $4.547.700.000 por estructuras y vallados

Recordvision SA (MediaHub): $3.090.000.000 por Host Broadcasting

PRG Argentina SRL: $1.979.345.158 por sonido e iluminación

Fidias Energía SRL: $1.736.000.000 por suministro de energía

VMG Video Tech SA: $225.000.000 por pantallas LED

Alfombra Mágica SRL: $128.080.000 por alfombras y cortinas

Tetramon: $81.209.506,75 por alfombras y cortinas

La Santa Sede había confirmado la visita el 5 de agosto. Sin embargo, según la investigación de El Disenso, los preparativos de la Jefatura de Gabinete comenzaron recién a mediados de octubre.

Esa demora explicaría la urgencia declarada en los procedimientos. También plantea interrogantes sobre la planificación previa y los tiempos reales de contratación.

Qué incluía exactamente el sector VIP de 6 millones de dólares

El pliego de producción contemplaba un sector VIP para 4.000 personas acreditadas. El diseño priorizaba espacios cubiertos y servicios diferenciados respecto al público general.

La carpa principal medía 30 por 40 metros. Tenía capacidad para 250 personas y requería nivelación previa del terreno. El interior llevaba alfombras beige, revestimiento completo y equipos de aire acondicionado más calefacción.

El mobiliario previsto sumaba 3.500 sillas para los distintos sectores VIP. Además incluía sillones de diseño, banquetas, mesas bajas, mantelería y arreglos florales con vegetación natural.

El catering diferenciado estuvo a cargo de EAT. Comprendía servicio de café y atención gastronómica para las sacristías, la Presidencia, el coro y los invitados especiales, con menús distintos a los disponibles para el público general.

El proyecto incorporaba 17 módulos de baños mixtos de 14 metros cuadrados cada uno. Sanitarios exclusivos para quienes portaban acreditación VIP.

El sistema de acreditación tenía circuito propio. Los 4.000 invitados podían retirar sus credenciales en La Rural o en Plaza Sicilia desde el 8 de noviembre, un día antes de la misa.

La documentación citada por El Disenso describe un dispositivo de atención para invitados especiales con distintos espacios y servicios. La carpa principal constituía apenas uno de sus componentes.

La lista de políticos, empresarios y famosos con acceso preferencial

Entre los nombres mencionados como invitados con acceso preferencial aparecieron integrantes de la Corte Suprema, funcionarios nacionales y porteños, dirigentes políticos y empresarios de primera línea.

La lista difundida incluyó a los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. También al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y a la vicejefa Clara Muzzio.

Del ámbito político figuraban Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti y Esteban Bullrich. Todos con trayectoria en el PRO o en la gestión nacional.

Los empresarios presentes habrían sido Nicolás Caputo, Hugo Sigman, Aldo Roggio, Adelmo Gabbi y Luis Galli. Nombres vinculados a sectores estratégicos como construcción, energía y farmacéutica.

También se mencionaron figuras del espectáculo, la televisión y las redes sociales. Entre ellas: Valeria Mazza con su marido Alejandro Gravier, Carolina "Pampita" Ardohain, Marcela Tinayre y Yanina Latorre.

Completaban la nómina Flor de la V, Analía Franchín, Rocío Marengo, Alejandra Maglietti y Angie Landaburu, pareja del empresario Augusto Marini. En algunas publicaciones se mencionó la presencia del hijo de Guillermo Francella y de Claudia Villafañe.

Según la cobertura periodística, organismos nacionales, la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería aportaron listas de invitados a la productora. La gestión de ingresos se hacía mediante códigos QR. Esa información fue atribuida al periodista Gonzalo Prado.

Las preguntas sin respuesta sobre los contratos

La firma de la adjudicación fue de Mariana Vello. El área técnica consideró razonable el precio de $8.690 millones pese a contar con una sola oferta y un pliego sin presupuesto oficial.

Surge entonces una pregunta central: ¿con qué precios de referencia se avalaron los montos? El expediente no aclara qué parámetros técnicos o comerciales respaldaron la evaluación de razonabilidad.

La contratación directa por urgencia evitó el proceso de licitación pública. Invitaron a tres empresas pero solo DF Entertainment presentó oferta. No hay registro de por qué las otras dos declinaron participar.

La cronología también genera dudas. Si la Santa Sede confirmó la visita el 5 de agosto, ¿por qué los preparativos de Jefatura de Gabinete arrancaron a mediados de octubre? Ese lapso de dos meses contrasta con la urgencia declarada después para las contrataciones.

Los cuestionamientos sobre el costo, los criterios de acreditación y el origen de los fondos utilizados siguen sin respuesta oficial. El contraste entre la carpa VIP climatizada y los fieles al sol alimentó el debate público sobre las prioridades en la organización del evento papal.