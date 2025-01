A pesar del éxodo de turistas argentinos que, impulsados por el dólar anclado y la devaluación del real, han puesto rumbo hacia las playas de Brasil y Uruguay, en el verano de 2025 el sector inmobiliario de Costa Esmeralda se prepara para lo que algunos denominan un "año récord".

Es que, según expertos del mercado, Costa Esmeralda cuenta con un público muy fiel. Al tratarse de familias de alto poder adquisitivo, la preferencia de los niños y los grupos de amigos pesa más que el propio destino porque, según aseveran, permite reunirse a comer en una casa o dejar que los más pequeños anden por ahí con la tranquilidad de saber que están seguros.

Costa Esmeralda: de la incertidumbre a un año récord en reservas

Acostumbrados a cifras cercanas al 90% de ocupación cada año, los primeros días de enero del año pasado trajeron una sorpresa para Costa Esmeralda. Durante la primera quincena, el exclusivo destino apenas alcanzaba un 70% de propiedades ocupadas. Aunque el panorama mejoró notablemente en la segunda mitad del mes, logrando llegar al 90%, esa tendencia parecía más una excepción que la norma.

La temporada pasada fue atípica en cuanto a las fechas. La incertidumbre reinaba, y la gente no se decidía a alquilar por quincena. No hubo movimiento para Año Nuevo, y las primeras semanas de enero resultaron muy difíciles, aseguran las inmobiliarias de la zona consultadas.

La situación hoy dio un giro inesperado: el exclusivo barrio cerrado no solo logró evitar la migración temporal de argentinos hacia el exterior, sino que, a diferencia de años anteriores, las reservas se concretaron con mayor anticipación que nunca.

Por otro lado, la oferta de propiedades en Costa Esmeralda también experimentó un notable crecimiento. Compuesto por 16 barrios, cuenta con 2.922 casas y departamentos construidos (aproximadamente 300 más que en la temporada pasada) y 231 en construcción, lo que refleja no solo un aumento en la demanda de viviendas, sino también el fortalecimiento de este complejo como destino vacacional consolidado.

Especialistas del negocio inmobiliario de la zona aseguran que para la segunda quincena de enero ya no hay disponibilidad, que se está viviendo un año récord, a pesar de que los argentinos eligieron otros destinos.

Cuánto vale alquilar una casa en Costa Esmeralda

En cuanto a los precios, el rango se mantiene similar al de 2024: desde u$s 4.000 por quincena en propiedades para seis u ocho personas hasta u$s 15.000 o más en casas o departamentos en primera o segunda línea de mar. Este ajuste no responde tanto a la estabilización del dólar, ya que los costos de las tarifas aumentaron considerablemente para los propietarios, sino más bien al incremento de la oferta dentro del barrio cerrado.

Respecto de 2024, los propietarios han mantenido los valores, ajustándose al mercado. Aquellos que inicialmente pedían precios altos para alquilar sus propiedades este mes de enero, terminaron adaptándose a las tarifas actuales. O suben todos los precios o los mantienen igual.

En detalle, para el alquiler de casas, el precio por quincena, en enero, "va desde los u$s3.500 una casa sin pileta para 6 personas, hasta u$s9.000, una casa con pileta de 4 cuartos y con buenas terminaciones. Los barrios marítimos tienen otros precios y empiezan como muy barato, en u$s7000 cualquier quincena de enero", indican desde Esmeralda Guests. En cuanto a los amenities que ofrece el lugar, todas las unidades cuentan con: seguridad 24 hs., club de golf y cancha de golf, club deportivo, cancha de fútbol, vóley y tenis, pileta, gimnasio y plazas.