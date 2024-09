Uruguay sigue siendo atractivo para los inversionistas argentinos. Eso es lo que destacan los desarrolladores inmobiliarios del país vecino cuando se les consulta sobre el presente del rubro.

Además, a pesar de que Uruguay está en la recta final de un año electoral, los inversionistas locales e internacionales siguen apostando al mercado inmobiliario uruguayo gracias a determinados factores que hacen que las reglas del juego no cambien.

En ese sentido, una de las grandes preguntas es cuáles son los factores que hay detrás y por qué los argentinos deciden apostar más por el mercado uruguayo sobre el argentino.

Entre las respuestas, la rentabilidad es una de las más atractivas, pero hay otras que también tienen un importante peso.

Estabilidad y predictibilidad en Uruguay

Según expresó la presidenta de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Beatriz Carámbula, Uruguay sigue siendo atractivo en la región ya que tiene una rentabilidad superior en dólares, estabilidad jurídica y hasta una predictibilidad alta, incluso siendo un año electoral.

Asimismo, el mercado inmobiliario uruguayo permite comprar una vivienda de hasta u$s150.000 en efectivo y sin la necesidad de hacer transferencias bancarias, punto fundamental para que los argentinos pongan el ojo aquí a la hora de invertir, incluso con leyes como la del Blanqueo de Capitales, la nueva medida impuesta por Javier Milei.

La misma busca generar recaudación y dinamizar la economía del país a través de la regularización de bienes y activos que no están declarados a través del pago de una penalidad (cabe destacar que una vez regularizados, dichos bienes y activos tienen los efectivos fiscales que correspondan, como cualquier otro bien).

En este sentido, Fabián Kopel, cofundador de la desarrolladora Kopel Sánchez, dijo que esta nueva medida que propuso el gobierno argentino no ha frenado las inversiones en Uruguay.

"Hoy en día el país sigue siendo muy favorable para los argentinos por la estabilidad jurídica, un costo de m2 bastante parecido con una rentabilidad en dólares bastante superior y una predictibilidad bastante más alta", explicó al medio uruguayo El País.

Los desarrolladores referentes del rubro también destacan que el 2024 ha sido un año de estabilidad del mercado inmobiliario pese a ser un año electoral, otro punto favorable para atraer a los inversionistas.

Inversiones en época de elecciones

"Algo que viene impulsando al sector desde hace tiempo es la Ley de Vivienda promovida. Le ha dado dinamismo al mercado y generó precios relativamente estables. En este sentido, el inversor extranjero sabe que, gobierne el partido que gobierne, las reglas del juego no cambian, por lo cual continúan eligiéndonos", sostuvo la presidenta de la CIU.

En sintonía, Kopel agregó que "durante los últimos 20 años los extranjeros han invertido en el país, independientemente del color político de turno".

"Tuvimos gobiernos de izquierda y de derecha y, sin embargo, el flujo de inversiones ha sido constante, dado que han invertido capital tanto en residencias como en diferentes áreas, así que no creemos que vaya a existir un sobresalto en el mercado gane quién gane las elecciones del 27 de octubre", opinó.

En este sentido, Mauricio La Buonora, director en La Buonora & Asoc. Desarrollos dijo que si bien los años electorales "son complejos" ya que "nunca sabes cómo reacciona el mercado", el mismo no ha sufrido grandes cambios en relación a los desarrollos existentes y en carpeta.

Es más, aseguró que los cambios más pronunciados en el mercado uruguayo se dan durante las elecciones en Argentina, donde los cambios sí son "abruptos", mientras que en Uruuguay las "políticas macro no cambian" ya que "no hay altas incertidumbres" en el sector inmobiliario, gane quien gane las elecciones.

Por otro lado, -entre enero y mayo de este año- Uruguay registró un aumento del 4% en las compraventas de inmuebles si se compara con el mismo período del 2023, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, según los últimos datos recabados por la CIU, el 74% de los contratos de este año se realizaron en Montevideo. En este sentido, desde Kópel Sánchez manifestaron que en la capital es posible adquirir una unidad en pozo -por un monto inicial menor a los u$s100.000- y luego obtener una rentabilidad anual en dólares cercana al 11% ante la alta demanda de desarrollos inmobiliarios en Montevideo.

Beneficios para invertir en inmuebles en Uruguay

La Ley 18.795 (vivienda promovida) generó que todo el mercado uruguayo obtuviera diversos beneficios que permitieron que hoy en día el mismo siga siendo exitoso a pesar de los cambios de partidos políticos de los últimos años. A modo de ejemplo, se les dio beneficios fiscales a constructoras privadas y hasta se otorgaron créditos para los interesados en comprar estas viviendas.

En este marco, Anibal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), dijo que al día de hoy la vivienda promovida está "en su máximo potencial". De hecho, desde que se inauguró la ley ya se lanzaron 34.000 viviendas de este estilo y hay "varios proyectos a estudio" para ver si entran en el marco de esta ley, según Durán.

Además, resaltó que al día de hoy hay 55.000 obreros directos trabajando, de los cuales el 50% responden a proyectos relacionados a las viviendas promovidas.

Asimismo, resaltó que el mercado en general se ha visto obligado a abaratar sus precios de venta o alquiler ante la alta demanda por este tipo de viviendas, generando así un "círculo virtuoso", ya que los desarrollos no paran y además los inversionistas apuestan a ellos fácilmente.

Por otro lado, también destacó que el Estado se ve altamente beneficiado ante estos proyectos ya que antes "el promotor privado construía en la rambla", mientras que ahora "todo el mundo" construye en zonas como Cordón, La Blanqueada, Aguada y Tres Cruces, por ejemplo.

La Buonora resaltó que desarrollar en Uruguay es y seguirá siendo "híper tentador", excepto por el "dólar atrasado que complica al sector".

"Está jugando muy en contra y si hoy no existieran los incentivos fiscales tendríamos un desempleo enorme en la construcción y una baja sensible en los desarrollos. Si no se acomoda el dólar es complejo, no hay mucho más margen. Esperamos que se acomode luego de las elecciones y que el gobierno baje un poco las tasas de interés", agregó