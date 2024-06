Luego de la película, ya está disponible para ver el documental sobre el caso de Nahir Galarza. Se llama "Nahir: El Secreto de un Crimen" y los dos capítulos ya pueden mirarse en Amazon Prime Video.

La producción, realizada originalmente por Kapow para Paramount, llega tras el éxito del film sobre Nahir Galarza, la joven condenada a cadena perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo.

Cuenta, entre otros, con el testimonio de la joven que se encuentra detenida en la cárcel de Paraná.

Con dos libros, una película y ahora esta serie documental de dos capítulos, la historia de Galarza continúa capturando la atención del público. En esta nueva entrega, se ofrece un enfoque más íntimo y revelador, presentando testimonios directos desde la cárcel donde Nahir cumple su sentencia.

La serie documental no solo ofrece la versión de Nahir, quien en ocho horas de grabación afirma su inocencia y señala irregularidades en la investigación judicial, sino que también incluye entrevistas con figuras clave del caso.

Entre ellos, su vocero y manager de medios, Jorge Zonzini, quien en su libro "El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático" ya había insinuado que Nahir encubrió a su padre como el verdadero autor del crimen.

Además, se presentan testimonios de sus padres, Marcelo Galarza y Yamina Kroh, su abogado José Ostolaza, y dos amigas adolescentes.

Por parte de la víctima, Fernando Pastorizzo, la serie recoge las voces de su madre Silvia Mantegazza, su abogado Rubén Virué, y amigos cercanos, ofreciendo una visión amplia y detallada del caso.

El estreno mundial de "Nahir: El Secreto de un Crimen" ha generado una gran expectativa, y en Amazon Prime Video confían en que la serie podría superar los niveles de audiencia de la película en los 150 países donde estará disponible.

Qué dijo la joven sobre su relación con Pastorizzo

En el primer capítulo, la joven de 24 años habló de su infancia, de su padre, con quien aseguró que ella lo admiraba a pesar de que no mantenían una relación "cercana". También mencionó a su mamá y, además, contó detalles de cómo era su noviazgo con Pastorizzo. "Es complicado porque tuvimos distintas etapas", comenzó diciendo.

Seguido a eso, agregó: "Los dos sabíamos que no teníamos una relación seria. Que nunca nos íbamos a presentar a nuestra familia, que nunca íbamos a poder hacer cosas de pareja, pero a la vez nos seguía molestando que el otro hiciera algo".

Nahir aseguró también que las cosas entre ellos iban empeorando mientras pasaba el tiempo. "Nos separábamos y estábamos mejor, pero a la vez nos sentíamos mal y por eso volvíamos a hablar. O por ahí yo lo veía llorar y me daba mucha tristeza a mí y me sentía culpable también o terminaba apareciéndose en mi casa, no sé, a las 2 de la mañana porque sabía que todos dormían".

"La situación se fue agravando y fue poniéndose todo más violento. Se enojaba mucho y se ponía de una manera que yo nunca lo había visto", expresó Nahir Galarza. Estas definiciones son sólo el comienzo de su relato en el nuevo documental que acaba de estrenarse en Amazon Prime Video.