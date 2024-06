Aposta alta - Novo token GameFi Mega Dice alcança US$ 1,3 milhão na pré-venda

O Mega Dice se destaca como uma marca líder no setor de cassinos cripto, com mais de 10.000 jogadores ativos mensalmente. Além disso, ultrapassa os US$ 50 milhões em apostas mensais. Emergindo como uma das plataformas líderes em Solana (SOL), $DICE une perfeitamente GambleFi e GameFi e pretende ultrapassar líderes do setor, como o Rollbit ($RLB).

Seu token nativo, $DICE, que oferece utilitários de plataforma, tais como cashback de cassino, recompensas de airdrops e NFT para os detentores, está atualmente disponível pelo preço de pré-venda de US$ 0,075.

Os potenciais compradores devem agir rapidamente para garantir o token a este valor, antes que o preço avance para a próxima fase da pré-venda. A taxa anterior ao estágio atual era de US$ 0,069.

>>> Compre Mega Dice <<<

Segmento cripto lidera indústria global de jogos de azar online

A indústria de jogos de azar online é enorme e sua trajetória de crescimento não mostra sinais de desaceleração. Com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 6,20%, a receita global da indústria deverá atingir US$ 136,3 bilhões até 2029.

Screenshot[/caption]

À medida que a indústria avança, os jogos criptos surgem como um dos seus subsetores mais inovadores e de crescimento mais rápido, ostentando um valor de mercado estimado de US$ 250 bilhões em 2023.

Tokens de jogos como o Rollbit mostram o apetite do mercado por moedas centradas em apostas online. O RLB subiu, em novembro de 2023, para seu máximo histórico de US$ 0,2644 e ainda está 8.000% acima de seu ponto mais baixo de 2022.

Da mesma forma, JetTon Games (JETTON), a terceira maior moeda de jogos com valor de mercado de US$ 44 milhões, e DEDPRZ (EUA), lideraram na semana passada, com ganhos de 8,6% e 7,7%, respectivamente.

Um token GameFi repleto de utilitários na plataforma

Mega Dice é uma potência na indústria de cripto-cassinos, oferecendo uma ampla seleção de mais de 4.500 jogos, incluindo caça-níqueis, experiências premium de cassino ao vivo e jogos cativantes.

Os entusiastas de esportes também vão gostar das apostas esportivas, que abrangem mais de 60 esportes e apresentam as principais probabilidades do mercado.

Além de jogos, o Mega Dice fornecerá negociação de futuros de criptomoedas, onde os usuários podem ganhar tokens DICE.

Para os possíveis detentores, $DICE oferece uma infinidade de benefícios em toda a plataforma. Por exemplo, detentores selecionados de $DICE e jogadores de Mega Dice receberão NFTs de edição limitada que concedem acesso a privilégios e recompensas exclusivas.

Os usuários também podem trocar o token por outras criptomoedas ou por moeda fiduciária. Além disso, eles também podem utilizá-lo como moeda principal para jogos no site Mega Dice e no bot do Mega Dice Casino no Telegram.

A ampla utilidade do $DICE dentro da plataforma e o potencial do projeto para capturar uma parte significativa do mercado de jogos criptos são os principais motivos pelos quais o YouTuber Michael Wrubel está otimista em relação ao Mega Dice em 2024.

Compre Mega Dice e faça parte de uma plataforma de cripto-cassino já bem-sucedida

Possuir $DICE não significa apenas manter os tokens – os compradores também podem obter rendimentos por meio de seus recursos de staking.

Os detentores de $DICE que fizerem staking com os seus tokens podem desbloquear recompensas diárias vinculadas ao desempenho do Mega Dice Casino, proporcionando uma participação em seus lucros.

A plataforma recompensa generosamente os apostadores, oferecendo a eles tratamento preferencial com bônus, ofertas exclusivas e acesso antecipado aos jogos.

Além disso, os apostadores iniciais serão os primeiros a obter um APY alto, à medida que o programa de staking do Mega Dice se aproxima do lançamento. Incentivar o staking é fundamental para manter a estabilidade de preços e o valor do token para os detentores.

A estabilidade de preços do $DICE é ainda melhor por suas estratégias incorporadas ao tokenomics do projeto, como queimas regulares de tokens que aumentam a escassez e as recompras estratégicas que podem impulsionar a valorização dos preços.

Além disso, o limite de 420 milhões em tokens ajuda o $DICE a manter o seu valor ao longo do tempo. Do fornecimento total, aproximadamente 35%, ou 147 milhões de tokens, serão designados para pré-venda, enquanto as recompensas de staking compreendem 10%, ou 42 milhões de tokens do fornecimento total.

Airdrop DICE de US$ 2,25 milhões mais uma comissão de referência de 10% na pré-venda

Prepare-se para um Airdrop de US$ 2,25 milhões! O airdrop será dividido em três temporadas, cada uma com US$ 750 mil. Os usuários podem se qualificar permanecendo ativos em seu site e atingindo um volume de staking de US$ 5.000 em 21 dias. Além disso, podem fazer staking ativamente em qualquer criptomoeda desde a pré-venda até o lançamento do token.

Para recompensar ainda mais os contribuidores na pré-venda, o Mega Dice também oferece generosamente recompensas por indicação, fornecendo uma comissão de indicação de 10% sobre todos os investimentos de pré-venda indicados.

Não há limite de ganhos, a fim de garantir que todos se beneficiem dos investimentos de seus indicados. Mais detalhes sobre a promoção "Indique e Ganhe" podem ser encontrados neste post abaixo:

https://twitter.com/megadice/status/1795834364753756434

Outra vantagem para os primeiros participantes da pré-venda é o direito a bônus de tokens $DICE, o que aumentará o valor do seu investimento.

A pré-venda será concluída com um limite máximo de US$ 10 milhões e, uma vez listados nas DEXs, os compradores da pré-venda receberão seus tokens no mesmo momento da listagem para promover um lançamento justo. Também vale a pena notar que o projeto valoriza a segurança e a transparência através de auditorias regulares.

Você pode ficar por dentro das novidades e desenvolvimentos juntando-se à vibrante comunidade Mega Dice no X e Telegram.

>>> Compre Mega Dice <<<