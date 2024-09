Obtener un celular nuevo es una experiencia emocionante, pero configurarlo a veces puede ser desalentador, especialmente con tantas funciones y opciones disponibles. Pero no te preocupes, ya que la mayoría de los celulares con el sistema operativo Android te guiarán paso a paso a través del proceso de configuración.

Debido a las interfaces que añaden varios fabricantes, la experiencia puede diferir ligeramente, dependiendo de la marca de tu dispositivo y de la versión de Android que esté ejecutando. Sin embargo, todos son muy similares, por lo que las instrucciones a continuación deberían seguir siendo relevantes para la mayoría de los pasos.

1. Seleccioná un idioma

En primer lugar, tu celular te pedirá que selecciones un idioma. Esto se mostrará durante todo el proceso de configuración y todos los menús del celular, así que elegí el correcto. Aquí también podés seleccionar los modos de visión y voz si necesitás que las funciones de accesibilidad estén activadas durante el uso del celular. Pulsá "Empezar" para pasar a la siguiente pantalla.

2. Insertá tu tarjeta SIM

Aquí se te pedirá que te conectes a una red de telefonía móvil. Podés hacerlo colocando una tarjeta SIM en tu celular. En el empaque es probable que haya una herramienta expulsora para colocar en el orificio de la ranura SIM para quitar la bandeja.

La mayoría de los teléfonos móviles inteligentes modernos llevan tarjetas nano SIM, el tamaño más pequeño posible. Insertá la tarjeta SIM que acabás de recibir o la de tu celular anterior. Si tu dispositivo está desbloqueado para su uso en cualquier red, o bloqueado a la red de esa tarjeta SIM, el celular debería reconocer la tarjeta SIM, lo que le dará acceso a tu plan móvil.

Algunos celulares te permitirán optar por descargar una eSIM en su lugar. Se trata de una SIM electrónica almacenada en el celular sin necesidad de una tarjeta física. No todos los celulares te darán esta opción. Si no tenés una tarjeta SIM o no quieres una eSIM, podés tocar "Omitir" para configurar el celular sin una conexión de red móvil usando solo Wi-Fi.

3. Conectáte a una red Wi-Fi

Ahora podés conectarte a Wi-Fi, ya sea que haya agregado una tarjeta SIM a tu celular o no. Pulsá en la red Wi-Fi a la que querés conectarte y, a continuación, introducí la contraseña de la red. Si no lo sabés, generalmente se puede encontrar en la parte posterior del enrutador Wi-Fi. A continuación, el celular se conectará a la red Wi-Fi y continuará configurándose

Podés optar por "Configurar sin conexión" si lo deseás, pero no podrás iniciar sesión en tu cuenta de Google sin una conexión de datos móviles o Wi-Fi. Esto es necesario para descargar aplicaciones y usar el celular en línea.

4. Copiá datos del celular antiguo

A continuación, el celular te dará la opción de copiar aplicaciones y datos de tu teléfono móvil anterior. Esto incluye tu cuenta de Google y también datos como mensajes de texto, fotos, videos, aplicaciones y configuraciones.

Podés seleccionar "No copiar" aquí si deseás configurar el celular como nuevo sin datos antiguos, o "¿No puede usar el dispositivo antiguo?" si no tenés acceso a tu teléfono móvil anterior. Si deseás copiar datos, tocá "Siguiente".

A continuación, podés utilizar tu dispositivo antiguo para copiar datos. Primero, el celular te sugerirá que necesitarás el cable correcto para hacer esto. Si tenés un cable con las dos conexiones de puerto correctas, podés tocar "Siguiente" y seguir las instrucciones en pantalla.

Si no tenés el cable correcto, aún podés copiar tus datos, pero llevará más tiempo. Tocá "¿No hay cable?" o "Copiar sin cable". La configuración te dará diferentes opciones dependiendo de cuál elijas. También podés copiar datos de un celular Android antiguo o un iPhone. Esta etapa puede tardar varios minutos, dependiendo de la cantidad de datos que desees mover. Sé paciente.

5. Añadí una cuenta de Google

Independientemente de la opción que elijas en el último paso, en algún momento, el celular te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Google. Si no tenés una, podés crear una en esta etapa del proceso. Esto te dará una dirección de correo electrónico de Gmail necesaria para usar un celular Android. A continuación, podés seleccionar lo que deseás copiar de tu celular anterior. Podés seleccionar tanto o tan poco como desees.

6. Aceptá la configuración de Google

Una vez que hayas copiado los datos de otro celular o te hayas saltado ese paso, tu cuenta de Google se añadirá a este teléfono móvil. Aquí, la configuración te preguntará si deseás activar cosas como los servicios de ubicación, el escaneo de aplicaciones y si deseás enviar datos de uso y diagnóstico a Google.

Debés seleccionar sí al escaneo de ubicaciones y aplicaciones si deseás que todos los servicios funcionen correctamente en tu celular. Siempre podés evitar que ciertas aplicaciones accedan a tu ubicación más tarde si no lo deseás.

Considerá este paso como un interruptor maestro de "encendido": debés decir si deseás que funcionen las aplicaciones de uso común, como Google Maps. Pulsá "Aceptar" cuando hayas seleccionado lo que quieres.

7. Aceptá o denegá la copia de seguridad de Google One

Con una cuenta de Google, en esta etapa podés activar la copia de seguridad de todo el dispositivo con el servicio Google One. Esto está integrado en tu cuenta gratuita de Google que realiza una copia de seguridad de los datos y la configuración de tu celular en los servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática) de Google.

Si perdés tu celular, podés usar esta copia de seguridad en la nube para restaurar tus datos y configuraciones en un teléfono móvil nuevo. Obtenés algunos gigabytes (GB) de forma gratuita, pero terminarás teniendo que pagar una pequeña tarifa mensual por Google One si querés más almacenamiento. Tocá "Ahora no" o "Activar" para continuar.

8. Establecé código PIN

Ahora podés establecer un código PIN. Esto se recomienda ya que evita que alguien desbloquee tu celular si lo perdés. De forma predeterminada, Android te pedirá que establezca un número PIN de al menos cuatro dígitos.

Sin embargo, cuanto más largo sea el número que elijas, mejor. Si tocás "Opciones de bloqueo de pantalla", también podés elegir establecer un patrón o una contraseña. Ingresá tu elección dos veces según las instrucciones en pantalla para continuar.

9. Configurá la huella dactilar

Algunos celulares tienen sensores de huellas dactilares incorporados que te permiten desbloquear el teléfono móvil con la huella dactilar del pulgar u otro dedo, así como autorizar cosas como pagos en aplicaciones. Seguí las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar tu huella dactilar.

10. Continuá con la configuración o dejála para más tarde

Muchos celulares Android en esta etapa te preguntarán si deseás continuar con la configuración. Esto incluirá cosas como configurar Google Wallet para pagos con tarjeta de débito y crédito, seleccionar el tamaño del texto del celular y otras tareas y ajustes. Podés tocar "Continuar" o "Salir y recibir recordatorio". Este último te asegurará de que recibas una notificación más tarde para realizar este paso.

11. Tutorial de gestos

Ahora ya casi lo has conseguido. El celular Android se navega con gestos, y tu teléfono móvil podría mostrarle cómo hacerlo en esta etapa. La mayoría te pedirá que deslices el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para ir a la página de inicio, que lo deslice hacia arriba y lo mantenga presionado para ingresar al selector de aplicaciones, y que lo deslice desde cualquier lado para regresar.

Es posible que haya un tutorial para que te acostumbres a esto en este punto. Una vez finalizada esa etapa, habrá concluido la configuración de tu nuevo celular Android.